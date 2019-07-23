Мир фантастики №190 (август 2019)

Этот номер «Мира фантастики» посвящён в основном теме киберпанка, потому что не за горами выход самой ожидаемой игры последних лет — Cyberpunk 2077. Во-первых, ищите на страницах статью про настольную систему Cyberpunk и грядущую игру CD Projekt RED. Во-вторых, мы напомним читателям о том, какой Киану Ривз потрясающий и как здорово, что он тоже стал частью Cyberpunk 2077. В-третьих, расскажем, чем хакеры в фантастике отличаются от своих реальных коллег — и почему они на самом деле современные волшебники! В-четвёртых, порассуждаем о том, что делать, если вы оказались в виртуальной реальности. Ну и пообщаемся с художником Евгением Зубковым, который примеряет киберпанк к российской действительности.

В номере

Cyberpunk 2077 до киберпанов: что достанется видеоигре от настольной системы.

Хоббиты отменяются: каким было бы фэнтези без Толкина.

Дорогая и опасная : чему научили Джеймса Кэмерона съёмки «Бездны».

Windows 2077: как делают голограммы и интерфейсы для фильмов.

Белая загадка : как менялись представления учёных о происхождении Луны.

А также:

Фантастиковедение в СССР и России • Потрясающий Киану Ривз • рецензии на новые книги Макса Фрая, Клайва Баркера, Эдуарда Веркина и других • Обзоры настольных игр «Алхимики» и ROOT • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!

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Следующий номер выйдет 9 сентября.