Мир фантастики №190 (август 2019)

Этот номер «Мира фантастики» посвящён в основном теме киберпанка, потому что не за горами выход самой ожидаемой игры последних лет — Cyberpunk 2077. Во-первых, ищите на страницах статью про настольную систему Cyberpunk и грядущую игру CD Projekt RED. Во-вторых, мы напомним читателям о том, какой Киану Ривз потрясающий и как здорово, что он тоже стал частью Cyberpunk 2077. В-третьих, расскажем, чем хакеры в фантастике отличаются от своих реальных коллег — и почему они на самом деле современные волшебники! В-четвёртых, порассуждаем о том, что делать, если вы оказались в виртуальной реальности. Ну и пообщаемся с художником Евгением Зубковым, который примеряет киберпанк к российской действительности.
В номере
- Cyberpunk 2077 до киберпанов: что достанется видеоигре от настольной системы.
- Хоббиты отменяются: каким было бы фэнтези без Толкина.
- Дорогая и опасная: чему научили Джеймса Кэмерона съёмки «Бездны».
- Windows 2077: как делают голограммы и интерфейсы для фильмов.
- Белая загадка: как менялись представления учёных о происхождении Луны.
А также:
Фантастиковедение в СССР и России • Потрясающий Киану Ривз • рецензии на новые книги Макса Фрая, Клайва Баркера, Эдуарда Веркина и других • Обзоры настольных игр «Алхимики» и ROOT • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: © 2019 CD PROJEKT S.A. ALL RIGHTS RESERVED
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В продаже с 29 июля.
Следующий номер выйдет 9 сентября.
Полное содержание номера
1
Слово главного редактора
4
Хакеры как современные волшебники
Что могут повелители компьютеров в фантастике и в реальной жизни.
12
Место действия
В лабиринтах матрицы
Что делать, если вы попали в виртуальную реальность.
18
Рецензии на книги
Макс Фрай «Тяжёлый свет Куртейна. Жёлтый» • Алексей Верт «Гонки химер» • Роберт Сойер «Квантовая ночь» • Роберт Джексон Беннетт «Город клинков» • Фелисия Йап «Вчера» и другие книги.
32
Жанр
Каким было бы фэнтези без Толкина
А что, если бы хоббитов и орков не придумали?
36
Жанр
Фантастиковедение
Что писали о фантастике в СССР и России.
42
Персона
Потрясающий Киану Ривз
Как раздолбай стал избранным, а самый грустный человек Голливуда — кумиром интернета.
50
Киношедевры
«Бездна» Джеймса Кэмерона
Подводный фильм, который снимали на АЭС.
58
Вокруг кино
Долгое возвращение домой
Как любимый герой Стэна Ли вернулся в киновселенную Marvel.
64
Магия кино
Как создают голограммы и интерфейсы для фильмов
Рассказ от первого лица.
74
Ролевые игры
Cyberpunk 2013–2077
Что из настольной ролевой системы попадёт в игру.
82
Обзор
ROOT
Самая асимметричная настольная стратегия.
86
Обзор
«Алхимики»
Настолка, где нужно совершать открытия.
88
Космос
Один маленький шаг
Как появилась Луна и как полёт к ней помог в этом разобраться.
92
Художник
Евгений Зубков
Он рисует киберпанк по-русски!
102
Рассказы
Победители конкурса «ФантЛабораторная работа»
Станислав Романов «Роб, Рекс и чужак»
Евгения Кутман «Видение Анны»
Татьяна Хушкевич «Разве это беда?»
110
Рассказы
Очередная порция миниатюр от членов КЛФ «Притяжение».
112
Зона комикса
Александр Ремизов
«Потрясающий
»
Тайна Киану Ривза раскрыта!
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