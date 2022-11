Сериал «Сказания о джедаях»: мудрая история от создателя «Войны клонов»

Рыцари-джедаи издревле защищали мир и справедливость в Галактической Республике. Но эта славная эпоха клонится к закату. Правители жиреют, пока простолюдины погружаются в нищету и отчаяние, былые герои погибают или отрекаются от своих идеалов, а коварный диктатор незримо раздувает пламя войны. Каждый джедай по-своему готовится к наступающей буре. Юная Асока Тано усердно оттачивает навыки, чтобы защитить всех, кто в ней нуждается. А гордый магистр Дуку решает сам навести в Республике порядок — любой ценой…

Tales of the Jedi Жанр: космоопера, драма

Шоураннер: Дэйв Филони

Роли озвучивали: Эшли Экстайн, Кори Бёртон, Ди Брэдли Бейкер, Лиам Нисон, Брайс Даллас Ховард, Клэнси Браун

Продолжительность: 6 эпизодов по 13–17 минут

Премьерный показ: 26 октября 2022 года, Disney+

Похоже на: «Звёздные войны: Войны клонов» (2008), «Эпизод III: Месть ситхов»

Подобно лучшим из джедаев, новый мультсериал во вселенной «Звёздных войн» полон сюрпризов. Уже само его название рискует сбить с толку многих фанатов. Когда-то под брендом «Сказания о джедаях» выходили комиксы про древнюю историю Республики, предтечи легендарной игры Knights of the Old Republic. Теперь же (по крайней мере, в первом сезоне сериала) действие разворачивается не во времена Экзара Куна и Дарта Ревана, а в старую добрую эпоху приквелов.

Анимационные «Сказания» — это спин-офф популярного мультсериала «Войны клонов». Компьютерная графика и модели персонажей выдержаны в знакомом слегка угловатом стиле, основной актёрский состав не меняется уже почти 15 лет, а сюжет заполняет пробелы в хронологии и мотивации героев. Ну и, конечно же, бессменным рулевым проекта остаётся продюсер Дэйв Филони; здесь он выступает не только автором идеи, но также главным режиссёром и сценаристом почти всех эпизодов.

Впрочем, формат у «Сказаний» непривычный. Вместо одной линейной истории на 12–20 серий — антология из шести самостоятельных мини-сюжетов, каждый из которых примерно на треть короче стандартного эпизода «Войн клонов». Конфликты задаются и тут же разрешаются, второстепенные персонажи сменяют друг друга, неизменными остаются лишь два центральных героя. Три серии посвящены Асоке, своенравной ученице Энакина Скайоукера, а ещё три — Дуку, джедаю-предателю и будущему лидеру сепаратистов в Войне клонов.

И снова сюрприз: урезанный хронометраж лишь подстёгивает авторов. «Сказания» ничуть не уступают «Войнам клонов» в мастерстве создателей и зрелищности, а по некоторым параметрам даже превосходят их. Особенно отличился оператор и художник по освещению Джоэл Эрон: настолько убедительный огонь и дым в телевизионной анимации почти не встречаются. А Кевину Кайнеру, постоянному композитору ЗВ-мультсериалов, наконец-то хватило бюджета на полноценный оркестр без электронных «заменителей», с хором и экзотическими инструментами в восточном стиле. Пожалуй, никогда прежде анимационные «Звёздные войны» не звучали настолько похоже на главный источник вдохновения Филони — мультфильмы студии Ghibli с музыкой Дзё Хисаиси.

Осторожно, спойлеры! В этом материале мы разбираем сюжет всего сезона целиком. Тем, кто не хочет лишать себя сюрпризов, рекомендуем посмотреть сериал ДО прочтения обзора.

Не меньше впечатляет и размах повествования. Первый сезон «Сказаний» охватывает свыше 15 различных персонажей, полдюжины планет и почти 40 лет хронологии «Звёздных войн», от первых ростков недовольства Республикой до установления диктатуры Империи. Сюжет резво скачет по всей эпохе приквелов и застаёт героев на разных значимых этапах их жизни. Пятая серия особенно ловко пересказывает «Войны клонов»: Асока повторяет одну и ту же суровую тренировку, а годы идут, модели персонажей меняются (в начале эпизода солдаты одеты в броню из «Атаки клонов», затем — в более зловещие доспехи из «Мести ситхов»), пока эпилог не подводит события к сюжетной арке про Приказ 66.

В то же время «Сказания» стараются не злоупотреблять перекличками с другими произведениями. Всю необходимую экспозицию Филони размещает внутри самих эпизодов, и история легко считывается без дополнительного контекста. Хотя, безусловно, у тех, кто недавно пересматривал ЗВ-приквелы и/или последний сезон «Войн клонов», впечатления от нового мультсериала будут намного ярче. Для наиболее въедливых фанатов доступен бонусный уровень: три сюжета про Дуку на удивление хорошо рифмуются с недавней аудиодрамой «Дуку: Потерянный джедай», которая рассказывает о молодости павшего рыцаря, его наставниках и учениках.

Намного сложнее «Сказаниям» ужиться с другим спин-оффом «Войн клонов». В 2016 году (видимо, не надеясь на анимационное продолжение сериала) Филони передал свои наработки писательнице Э. К. Джонстон, и та развила их в подростковый роман «Асока». Теперь же продюсер по сути разыгрывает ту же самую историю заново: в финальном эпизоде «Сказаний» Асока прячется от Империи на фермерской планете, заводит дружбу с местной девушкой, спасает её от жестокого Инквизитора и присоединяется к нарождающемуся восстанию сенатора Бэйла Органы. Такой вот саморемейк — который, однако, полностью игнорирует более раннюю версию сюжета.

Для Филони это обычное дело. Свои идеи он часто обдумывает и дорабатывает не один год: например, сцену из «Сказаний», в которой джедай выкладывает на стол свой световой меч и так навязывает собеседнику свою волю, шоураннер придумал ещё на первом своём собеседовании с Джорджем Лукасом.

Ситуация с «Асокой» показательна тем, что позволяет сравнить два кардинально разных подхода к одному материалу и в целом ко вселенной «Звёздных войн». Роман Э. К. Джонстон написан обстоятельно, полон бытовых деталей и повседневных злодейств Империи; чем напоминает выходящий прямо сейчас сериал «Андор». «Сказания» же тяготеют к мифологическим условностям и минимализму. И дело не только в ограниченном хронометраже.

В последние годы Филони потихоньку перебирается в игровое кино. Он прошёл стажировку на съёмках «Последних джедаев», набил руку на «Мандалорце» и «Книге Бобы Фетта», а теперь сам снимает сольный сериал про Асоку Тано. И похоже, что этот опыт помог ему вырасти как рассказчику: его истории стали компактнее, персонажи — архетипичнее, а сам он теперь меньше проговаривает события и больше полагается на изобразительный ряд и музыку. Разница заметна даже внутри «Сказаний». Третья серия-детектив (единственная, которую написал не сам Филони) под завязку набита диалогами, разъясняющими конфликт и политическую подоплёку сюжета. А в других эпизодах сценарий укладывается в 15–20 реплик, а важные персонажи обозначены в титрах как «сын сенатора» или «деревенская девушка».

Такой подход позволяет зрителям отвлечься от сухого протоколирования фактов истории (ради бога, фанаты, отложите «Вукипедию» в сторону!) и сфокусироваться на эмоциональном значении ракурсов, взглядов и жестов. Уже то, как Дуку держит меч в преддверии битвы — опускает клинок и отводит его в сторону, будто берёт противника «на слабо», — показывает его высокомерие лучше любых манифестов о коррумпированности Республики. Дуку усугубляет конфликт самим своим поведением, холодным стоицизмом и уверенностью в собственной правоте. Его задача — выявлять и уничтожать зло, нежели защищать невинных. И невинные действительно погибают.

Тем ярче контраст: Асока в «Сказаниях» почти всегда находится в обороне и спасает чужие жизни. Эпизод с тренировками придуман не ради фансервиса (зачем бы Филони вдруг понадобилось «объяснять», как девочка-подросток пережила Приказ 66?), а чтобы нагляднее продемонстрировать характер героини и суть её героизма. Сколько бы раз Асока Тано ни проигрывала, какие бы угрозы перед ней ни стояли, она всегда поднимается на ноги и даёт злу отпор. Таков долг джедаев, их роль в балансе вселенной.

Тут-то и обнаруживается главный сюрприз «Сказаний о джедаях». Шесть коротких и вроде бы независимых историй постоянно пересекаются друг с другом визуально и тематически, пока наконец не складываются в одну большую — историю Асоки. И хотя в половине эпизодов девушка даже не появляется, на её ведущую роль прямо указывает необычная структура сезона. Сериал начинается с рождения Асоки и её первого контакта с Силой — в лесной глуши, полной живых существ и такой далёкой от догм и бюрократии Храма джедаев. Лишь после этого, заявив чистый пример джедаизма, сериал переходит к Дуку, который нужен Филони как своего рода кривое зеркало, воплощение ошибок и заблуждений ордена. Отправная точка для целой династии рыцарей, каждый из которых пытается разрешить противоречия эпохи приквелов.

Эпиграфом для «Сказаний» вполне могли бы стать слова Йоды из «Последних джедаев»: «Мы — те, кого превзойдут наши ученики». Эту преемственность Филони заявляет ненавязчиво, но однозначно. Во второй серии Квай-Гон Джинн, ученик Дуку, находит способ урегулировать конфликт, спровоцированный его честолюбивым учителем. В четвёртой серии уже повзрослевший Квай-Гон рассказывает о том, с каким доверием он относится к собственному ученику Оби-Вану Кеноби. В пятой серии Энакин Скайуокер, обученный Оби-Ваном (и нахватавшийся от него саркастичных шуток), воспитывает стойкость и независимость Асоки. И наконец, в финале на её плечи ложится наследие сразу четырёх поколений рыцарей — как раз тогда, когда старый орден сгорает дотла и джедаям приходится искать новый путь в будущее.