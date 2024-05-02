Крис Хемсворт о «Торе: Любовь и гром»: «Я стал пародией на самого себя»

Крис Хемсворт в одном из интервью откровенно признался, что думает о роли Тора в киновселенной Marvel.

По словам актера, ему всегда казалось, что у других актеров реплики были куда интереснее, чем у него.

Мне казалось, что я какой-то охранник. Я читал реплики других актеров и думал: «У них материал круче».

Из-за этого у Хемсворта было ощущение, что его спокойно можно заменить в фильмах на кого-нибудь другого.

Но больше всего Крис недоволен тем, как он сыграл в «Торе: Любовь и гром».

Я слишком увлекся импровизацией и дурачеством, из-за чего я стал пародией на самого себя.

Поэтому актер хочет сняться в еще одном фильме про Тора, чтобы сгладить перед зрителями свою вину.