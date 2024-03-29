    Аниме

    «Нежить и Неудача»: если бы про Росомаху и Шельму сделали аниме

    29 марта 2024
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    29.03.2024
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    3 минуты на чтение
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    Популярнейший журнал манги Weekly Shonen Jump подарил читателям огромное количество культовых историй. Благодаря изданию «Наруто», «Блич», «Ван-Пис», «Шаман Кинг» и множество других знаменитых серий нашли своего читателя, а позже и зрителя. Но, помимо громких тайтлов, журнал выпускает и более нишевые истории, лишь малая часть которых обретают большую популярность и обзаводятся экранизациями. «Нежить и Неудача» — одна из них.

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    Фантастическое аниме зимы 2024: что стоит смотреть?

     Борис Невский |  13.03.2024 |  23642

    Составляем впечатления по начальным эпизодам аниме зимы 2024 года.

    Оригинальное название: Undead Unluck

    Жанр: сёнэн, экшен, комедия

    Первоисточник: манга «Нежить и Неудача» Ёсифуми Тодзуки

    Сэйю: Моэ Кахара, Юити Накамура

    Премьера: 7 октября 2023-го (всего 24 эпизода)

    Фуко Идзумо обладает ужасающими способностями: любое её прикосновение обрекает человека на неудачу, степень которой варьируется — вплоть до катаклизма вроде падения метеорита. Девушка не выходит из дома и не общается с людьми, чтобы случайно не навлечь на них неприятности, а позже и вовсе решает покончить с собой. 

    Но всё меняется, когда Фуко встречает бессмертного воина Анди (сокращённо от undead — нежить), который может регенерировать любые увечья и не подвержен старению. И ему, откровенно говоря, такой расклад надоел, так что он отчаянно ищет способ умереть. 

    Стечение обстоятельств сводит двух героев вместе: на них открывает охоту таинственная организация «Союз», которая призвана контролировать (или уничтожать) всех людей, чьи способности выходят за грань привычных законов и правил. С этого и начинается долгое и динамичное путешествие Нежити и Неудачи.

    Обзор аниме «Нежить и Неудача»

    «Нежить и Неудача» — хороший пример аниме, построенного на одном простом, но интригующем концепте. Союз бессмертного и девушки, приносящей неприятности через касания, с первых кадров вовлекает в происходящее на экране. Дуэт главных героев держит на себе всё аниме и отлично раскрывается как в комедийных, так и в драматических эпизодах. Драмы, несмотря на лёгкий тон повествования, здесь предостаточно. Наивная и добрая Фуко на контрасте с прямолинейным и грубоватым Анди — то, ради чего точно стоит смотреть сериал. 

    Помимо химии между двумя героями, он изобретательно обыгрывает их способности. Бессмертный Анди хорошо владеет разными видами оружия, но большую часть схваток всё равно выигрывает благодаря своим способностям к регенерации. Герой может стрелять пальцами, использовать свою кровь для полётов и даже создавать копии из отделённых частей тела. 

    Но способности Неудачи выходят далеко за рамки привычного экшена. Неприятности, вызванные касанием Фуко, могут принимать форму как небольшого кирпича, упавшего на голову, так и извержения вулкана, огромных взрывов и так далее. Никогда не знаешь, чем обернутся силы героини в следующий момент, и это только подогревает интерес.

    Обзор аниме «Нежить и Неудача» 1

    Сеттинг «Нежити и Неудачи» тоже получился довольно оригинальным. Здесь все сверхъестественные силы строятся вокруг правил. Неопознанные Мистические Сущности — это воплощения определённых законов и концептов, будь то Порча или Прошлое. Негаторы — они же отрицатели — нарушают привычные правила мира: Нежизнь Анди, неудача Фуко, а ещё неизменность, неостановимость и дальше по списку. 

    Это открывает огромное пространство для выстраивания интересных и сложных сражений, но авторы не всегда используют потенциал по максимуму. Так что многие схватки в аниме будут привычным для знатоков жанра противостоянием бойцов с суперспособностями.

    «Нежить и Неудача» даже с учётом оригинальной концепции — наиклассический сёнэн, поэтому не стоит ждать от него откровений. Многие твисты угадываются заранее, второстепенные персонажи остаются плоскими и редко раскрываются во что-то действительно интересное, а история вновь крутится вокруг «избранных» главных героев. 

    Обзор аниме «Нежить и Неудача» 2

    Вытягивают аниме по-хорошему простой (пусть и грубоватый) юмор, интересные мистические силы и лёгкий налёт абсурдности происходящего. У сериала хорошо получается совмещать драму и комедию, перемежая их забавными сценками и личностным развитием протагонистов. Как Фуко и Анди постепенно проникаются искренней симпатией друг к другу, так и зритель привязывается к ним, невзирая на простоту и заезженность некоторых тропов. 

    Манга Ёсифуми Тодзуки продолжает выходить и собирать большую фанбазу, поэтому надеемся, что второй сезон не заставит себя ждать. Хоть «Нежить и Неудача» не переворачивает с ног на голову основы сёнэнов, у истории хороший потенциал. Это смешное, трогательное и слегка безумное аниме заставляет влюбиться в главных героев и думать о том, что же с ними случится дальше. И, судя по манге, сюрпризов у авторов припасено в достатке.

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