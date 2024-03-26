Новый Mass Effect: чего мы ждём? Намёки, загадки и надежды фанатов

BioWare создаёт новую часть Mass Effect, но дело движется медленно. Сначала студия должна выпустить долгострой Dragon Age: Dreadwolf, и лишь затем она сосредоточит все силы на продолжении своей главной космооперы. Условная Mass Effect 4 (пятая во франшизе, если не забывать о Mass Effect: Andromeda) всё ещё на ранних стадиях разработки, и информации о ней немного. Зато ожиданий накопился целый ворох.

Игры с фанатами

Mass Effect 4 за последние годы получила один короткий, но необычный тизер, отдельный тизер с возможным протагонистом и небольшой CGI-трейлер с Лиарой Т’Сони — одной из ключевых героинь франшизы. Присутствие в кадре уже немолодой Лиары и обломков поверженного Жнеца породило теорию о том, что действие новой игры будет происходить спустя долгое время после финала Mass Effect 3. Об этот финал в своё время фанаты сломали немало копий, и вопрос о том, выжил ли капитан Шепард хоть в одной из концовок, стоит до сих пор. Было неясно, какой вариант финала станет каноническим в том случае, если создатели однажды захотят продолжить оригинальную трилогию, а не выпустить новый спин-офф вроде Andromeda. После трейлера появились версии о том, что за основу сюжета будущей игры авторы взяли так называемую «красную концовку» или «концовку со вздохом».

Трейлер не срывает покровов и не выдаёт значимых сведений о мире. На его фоне неожиданно информативным оказался короткий тизер. В последнее время BioWare любит играть с фанатами своих франшиз, зашифровывая в рекламных материалах загадки, ключи и коды — как это было с Dragon Age: Dreadwolf. И шалость удалась, ведь даже тизер, состоящий из одного концепт-арта, много рассказал о сюжете будущей игры — разумеется, тем, кто мог читать эти знаки.

В случае с Mass Effect 4 разработчики решили поиграть со звуковой дорожкой тизера, чтобы при реверсе можно было услышать голос всё той же Лиары. «…Именно, Совет будет в ярости. Хотя они должны знать, что нельзя недооценивать человеческое неповиновение. Это всегда было их определяющей чертой… Как мы пропустили это?» — говорит она.

В тизере показали и большую космическую стройку ретранслятора массы. Во вселенной Mass Effect такие ретрансляторы — это коридорно связанные между собой устройства, позволяющие объектам (например, космическим кораблям) мгновенно перемещаться по Млечному Пути. Именно благодаря им сформировалось галактическое сообщество, происходили контакты разумных рас, открылась столица Цитадель. Финал Mass Effect 3 подразумевал, что ретрансляторы массы по всей галактике были повреждены. В тизере, однако, шло строительство совершенно нового ретранслятора MR-7, и авторы намекали на то, что его функции окажутся шире обычных внутригалактических полётов.

В ноябре 2023 года, в День N7 (7 ноября — день Mass Effect), BioWare по кусочкам опубликовала тизер с неизвестной фигурой. На её необычном костюме читался опознавательный код спецподразделения N7 — впрочем, это может ничего не значить, ведь главный герой Mass Effect: Andromeda тоже носил броню с такой отметкой, не проходя программу подготовки N7. Интереснее, чем тизер, оказалась шифровка BioWare, в которой каждой отрывок видео получил название: «Эпсилон», «Окулон», «Небула» (рабочие названия самой первой части Mass Effect). Кроме того, из частей складывалась фраза: «Принят сигнал бедствия из Андромеды».

Конечно, всё это очень интересно. Но что вся эта информация даёт фанатам? Чего им ждать от новой части франшизы?

Коридор до Андромеды

Вышедший в 2017-м спин-офф серии, Mass Effect: Andromeda, не снискал большой любви из-за визуального ряда, анимации и сюжетных дыр. Но спустя время можно сказать, что игра неплохо состарилась. После патчей и сравнения с поздними, куда более катастрофическими проектами, Andromeda играется бодрее, чем на релизе. В ней присутствуют и неплохая боёвка с вертикальным уклоном, и недурные спутники, чьи личные миссии оказываются лучшей частью игры.

Вторую половину Andromeda запомнить и полюбить намного легче первой: там есть и планета Кадара, где нужно решить непростую моральную дилемму, и тайна расы джардаан, и психологический конфликт ангара с антагонистами-кеттами, и планета Меридиан, одна из самых поразительных во франшизе.

Andromeda так и не получила DLC, которое раскрыло бы больше сюжетных деталей и стало бы мостиком к продолжению. Вероятно, увидев народный гнев, BioWare решила не развивать эту тему. Однако наработки игры цепляли достаточно, чтобы надеяться, что в следующих частях их разовьют и улучшат — подобно тому, как Mass Effect 1 больше задавала вопросы, чем давала ответы. Игра, которая объединила бы знакомых персонажей из Млечного Пути с загадками Андромеды, сейчас выглядит крайне интригующим решением.

Тем более, что в финале Mass Effect: Andromeda раскрывалась связь с оригинальной трилогией: за миссию по исследованию другой галактики выдали полномасштабную эвакуацию представителей разумных рас Млечного Пути перед вторжением Жнецов.

Возможно, участники миссии летели до Андромеды в гибернации, пока в реальности прошло более 600 лет. Конечно, многие персонажи трилогии уже должны были скончаться, но некоторые — например, Лиара — вполне способны дожить до этого времени. А ультраскоростную магистраль в виде ретранслятора массы между Млечным Путём и Андромедой могут построить люди — без разрешения Совета Цитатели.

Воскрешения и возвращения

Многие фанаты рассчитывают на то, что в новой игре появится капитан Шепард, протагонист оригинальной трилогии. В ней игроки наблюдали путь и становление этого персонажа, и нет ничего удивительного в том, что с ним нелегко расстаться. Фигура в костюме N7 из тизера ещё больше подлила масла в огонь, ведь Шепард был(а) бойцом этого подразделения. Но так ли необходим герой спустя 600 сюжетных лет?

С одной стороны, камео с Шепард(ом) напрашивается — если только BioWare должным образом объяснит, как герою (или, может, его ИИ?) удалось протянуть столько времени. С другой — идея вновь делать Шепард(а) главным героем может оказаться сомнительной. Велик риск, что авторам не удастся выдержать культовый образ. Есть что-то соблазнительное в мысли о том, что главный герой трилогии повстречает центрального персонажа из Andromeda, но, вероятно, раскрыть получше стоило бы именно последнего.

А ещё в новой игре хотелось бы наконец-то — снова! — увидеть кварианцев. Эта раса так и не появилась в Andromeda, хотя была одной из самых интересных. На недавнем постере Mass Effect 4 можно увидеть бар, в котором собрались люди, азари, турианцы, саларианцы, кроганы, волусы, ханары и геты из Млечного Пути (последних трёх тоже не было в Andromeda), а также ангара из Андромеды. Хотелось бы верить, что кварианцев в бескрайнем космосе тоже отыщут.

И раз уж разговор зашёл о гетах: на другом постере как раз можно было увидеть эту синтетическую расу. Геты сыграли колоссальную роль в событиях трилогии Mass Effect, финал которой, при условии «красной концовки», не принёс им ничего хорошего. То, что BioWare продолжает намекать на их появление в промо будущей игры, несомненно, радует большую часть аудитории.