Лучшие исекаи в кино и сериалах Азии

Жанр «исекай» — азиатская фантастика про попаданцев — в последние годы безумно популярен. Зародился он в Японии, но аналогичные истории востребованы и в других странах Юго-Восточной Азии — в первую очередь благодаря комиксам (японской манге, корейской манхве, китайской маньхуа) и, конечно же, анимации. Однако исекай встречается и в обычном игровом кино — в азиатских странах иногда снимают толковые фильмы про попаданцев. Причем некоторые интересные картины выходили ещё в те времена, когда исекай не имел столь широкой популярности. Мы решили составить топ игровых исекаев, которые вполне заслуживают того, чтобы с ними ознакомились не только поклонники манги и аниме.

В создании игровых исекаев особенно стараются китайцы. Во многом это связано с тем, что там достаточно давно существует отдельное художественное направление Chuanyue (чжуаньюэ), посвященное перемещению героя в историческое прошлое — физически или, чаще, через реинкарнацию. Потому чуть ли не половина китайских околоисторических фильмов и сериалов связаны как раз с приключениями невольных путешественников во времени. Однако большинство китайских исторических исекаев слишком уж наивны. Потому мы постарались максимально разнообразить наш список как географически, так и тематически.

И, конечно, стоит помнить, что далеко не каждый азиатский игровой фильм или дорама (так называют сериалы) подходит для условного «западного» зрителя. Впрочем, вошедшие в наш топ ленты дружелюбны к неофитам, не привыкшим к своеобразию азиатского кино.

Исторические попаданцы

Поразительное на каждом шагу (Bu Bu Jing Xin, 2011)

Телесериал, 35 эпизодов, Китай, по одноименному роману.

Попав в аварию, современная девушка Чжан Сяо очнулась в теле 16-летней маньчжурской аристократки времен императора Канси из династии Цин (начало XVIII века). Чжан Сяо пытается выжить в мире головоломных интриг при императорском дворе и заодно немного изменить историю. Ну и конечно, оказывается в центре любовных страстей: ею интересуются сразу несколько сыновей императора.

Культовый сериал, который имел колоссальный успех в Китае и по всей Азии и обрел немало почитателей на Западе. Есть несколько продолжений и ремейков — например, популярная корейская дорама «Алые сердца Корё». Кроме того, благодаря успеху «Поразительного» исторические исекаи стали очень востребованы на китайском ТВ.

Подкупает достоверность сериала: декорации, бутафория, костюмы, макияж — всё соответствует эпохе. Недаром в работе над шоу участвовали профессиональные историки. Сюжет также довольно реалистичен — героиня-попаданка не изменит мир, даже хорошо зная будущее. Веками сложившиеся обычаи, ритуалы и условности сильнее современных знаний и навыков. Стоит отметить завораживающую музыку и эффектную операторскую работу с западающими в душу кадрами.

Из минусов — чрезмерное количество серий, что для китайских односезонных сериалов типично (35 — это еще по-божески, бывает и под сотню). Ещё — нацеленность на китайский менталитет: многие решения персонажей европейцам покажутся бредом. Ну и финал слабоват. Тем не менее, сериал наверняка понравится любителям красивых, печальных мелодрам о трагической страсти и несправедливости жестокого мира.

Брызги любви (Pongdangpongdang Love, 2015)

Веб-сериал, 10 эпизодов, Южная Корея, по оригинальному сценарию.

Школьница-разгильдяйка Дан Би, опаздывая на экзамен, проваливается в глубокую лужу и… выныривает из колодца посреди королевского дворца эпохи Чосон (так называлось корейское государство в XIV — XIX веках). Девочка маскируется под евнуха-писца и попадает в окружение молодого правителя Ли До. Оказывается, даже обрывочных знаний современной старшеклассницы достаточно, чтобы обрести репутацию великого ученого! Более того, монарх влюбляется в попаданку так сильно, что готов сделать своей женой. Но Дан Би пора возвращаться назад, в будущее.

Милый веб-сериал (есть двухэпизодная телеверсия), где гармонично сочетаются несколько жанров. Романтическая комедия с трогательно прописанной любовной линией. Фарс с обилием гэгов — как забавных, так и специфических (ну, азиатский менталитет, что поделаешь). Наконец, историческая фантастика — причем продуманная.

Чтобы оценить удачные находки сценария, нужно знать историю Чосона — не-корейцам это сложновато. Так, Ли До более известен как Седжон Великий, один из самых прославленных корейских ванов (королей) — его можно сравнить с нашим Петром Первым. Седжон знаменит военными успехами, экономическими реформами, созданием передовой для XV века системы правосудия. Фильм объясняет, откуда монарх позднего средневековья почерпнул свои прогрессивные идеи. Спасибо тебе, Дан Би, от корейского народа!

Спектакль Нобунаги (Nobunaga Kyousoukyoku, 2014, 2015)

Телесериал, 11 эпизодов и полнометражный фильм, Япония, по одноименной манге.

Старшеклассник Сабуро любит спорт, а не учебу. Неожиданно он переносится в 1549 год, период Сэнгоку Дзидай, ожесточенной гражданской войны. Там Сабуро встречает молодого аристократа, похожего на него как две капли воды, и меняется с ним местами. Но оказывается, попаданец стал Одой Нобунагой, которому в ближайшие годы предстоит объединить Японию! А как это сделать, если об истории своей страны парень из будущего практически ничего не знает?

Несмотря на множество забавных моментов, сериал вряд ли можно назвать комедией. С одной стороны, это попытка занимательно рассказать молодым японцам о прошлом. С другой — порция моральных уроков (типичного элемента японских развлекательных дорам), связанных с природой гуманизма. Дело в том, что прошлое Японии переполнено насилием и жестокостью, которые современному человеку кажутся дикостью.

Сериал пытается взглянуть на кровавое прошлое непредвзято. Поначалу Сабуро в ужасе от того, что творится вокруг, хоть он и сам далеко не пай-мальчик. Но постепенно парень понимает, что судить прошлое по законам будущего неразумно. Тем не менее, основной урок для Сабуро (и зрителей) в том, что «самурайская честь» красиво смотрится лишь в кино. В реальности же за пафосными лозунгами скрываются алчность, себялюбие и произвол. Потому будущее Японии совсем не за самураями.

Шеф-повар Нобунаги (Nobunaga no Shefu, 2013–2014)

Телесериал, 2 сезона (9+8 эпизодов), Япония, по одноименной манге.

Молодой повар ресторана европейской кухни Кеничиро попадает в период Сэнгоку. Парень не помнит ничего о прежнем себе, но сохранил кулинарные навыки и обрывочные знания об исторических событиях. После некоторых злоключений Кен становится личным поваром Оды Нобунаги, который стремится объединить раздробленную страну. Благодаря умению Кена готовить экзотические для тогдашней Японии блюда процесс объединения идет гораздо легче.

Кулинарные шоу популярны во всем мире, но в Азии публике особенно нравятся художественные фуд-сериалы, герои которых самозабвенно едят либо столь же страстно готовят. «Шеф-повар Нобунаги» объединяет фуд-сериал с исторической фантастикой. Дорама весьма познавательна: приготовление разных блюд — как европейских, неизвестных в Японии XVI века, так и традиционных, — сопровождается комментариями, из которых зрители узнают исторические факты.

В остальном же это типичный исекай с героем, который становится свидетелем (а иногда и участником) великих исторических событий. Есть и приключения, и сражения, и романтика, и юмор. И морально-этические уроки — японцы без этого не могут. А ещё при просмотре обязательно иметь под рукой побольше вкусненького, иначе можно истечь слюной, пока персонажи поедают изысканные яства.

Учитель-самурай (Samurai Sensei, 2015)

Телесериал, 8 эпизодов, Япония, по одноименной манге.

Самурай Такэти Ханпэйта — один из тех, кто приближал Реставрацию Мэйдзи, выступал за открытость Японии миру и ограничение власти сёгуната. Из-за таких прогрессивных взглядов Такэти вынудили совершить сэппуку — ритуальное самоубийство. Однако он не умер, а оказался в Японии XXI века. И как же мир будущего отличается от тех идеалов, которым поклонялся герой! Придется Такэти стать учителем в провинциальной школе, чтобы вразумить потомков.

Забавная комедия нравов, где попаданцем становится реальный исторический деятель прошлого, оказавшийся в современности. Правда, чтобы оценить немалое число комедийных аллюзий, нужно знать историю Японии хотя бы на уровне кино, манги или аниме. Например, самурай Сакамото Рёма для современных японцев стараниями масс-культуры стал одной из центральных фигур эпохи Мэйдзи. А его современник Такэти никак не может взять в толк, почему Сакамото так известен — ведь при жизни он ничего особенного не сделал! Или вот пропасть между прогрессивными взглядами Такэти на контакты с иностранцами и тем, насколько Япония влилась в мировое сообщество. Или его ступор от нынешних принципов воспитания детей, семейных отношений и роли женщины…

Но Такэти есть чему научить потомков, которые подзабыли, что такое долг и честь. Так что в дораме — опять — не обошлось без моральных уроков. К счастью, морализаторство у японцев обычно получается милым и нескучным — и сериал тому отличный пример.

Попаданцы в другую реальность

Добро пожаловать в жизнь (Welcome 2 Life, 2019)

Телесериал, 16 эпизодов, Южная Корея, по оригинальному сценарию.

Талантливый юрист Чжэ Сан встречался с милой девушкой-полицейской Си Он и мечтал вести честную жизнь. Однако соблазнившись деньгами и предав любимую, Чжэ Сан стал преуспевающим беспринципным адвокатом богачей. Однажды, попав в аварию, Чжэ Сан просыпается в параллельной вселенной, где он — честный, но бедный прокурор, женат на Си Он, и у них очаровательная дочка. Поначалу Чжэ Сан в ужасе от утраты денег и комфорта, но постепенно начинает входит во вкус незнакомой ему семейной жизни и потерянной когда-то любви. Возвращаться в свой мир ему больше не хочется…

Увлекательный триллер с элементами исекая, романтикой, милотой, морально-нравственными уроками и почти обязательными для корейских дорам богатыми маньяками-убийцами. Есть и занимательная детективная линия — особенно когда герой-проныра, попав в тело своего честного и наивного «альтер эго», начинает распутывать самые сложные дела, не стесняясь в средствах. Романтика в сериале тоже хороша, да и постепенно зарождающаяся в герое привязанность к дочке из параллельного мира подана трогательно.

Правда, у многих корейских дорам есть проблема — они шикарно начинаются, но к середине сюжет провисает под грузом клише. Причина в том, что обычно заранее пишется сценарий лишь начальных серий, а дальше дораму сочиняют «на коленке» — в зависимости от зрительского рейтинга и требований рекламодателей. Тогда-то оригинальные базовые идеи и разбавляют массой штампов. Но чтобы вычислить такие штампы, нужно посмотреть очень много дорам. Потому новичкам этот корейский сериал, скорее всего, зайдет «на ура».

W: Меж двух миров (W — Two Worlds, 2016)

Телесериал, 16 эпизодов, Южная Корея, по оригинальному сценарию.

Молодая хирург Ён Джу — дочь автора суперпопулярного детективного вебтуна (сетевого комикса) W. Его герой Кан Чоль — гениальный бизнесмен-авантюрист с драматичной судьбой. Автор вебтуна не знает, как завершить свое творение, и решает просто убить Кан Чоля. Однако комикс выходит из-под контроля демиурга и втягивает внутрь нарисованного мира Ён Джу, которая спасает герою жизнь. Так реальный и иллюзорный миры переплетаются, начиная влиять друг на друга.

W — пожалуй, самая продуманная из корейских фантастических дорам. Сценарист попыталась обосновать практически все невероятные события, и у нее это в основном получилось. Хотя главный сюжетный твист остался необъяснимым, кое-где всё же проскакивают намёки, почему ожил мир комикса. Дело в безответственности его автора, который в погоне за славой и деньгами предал свое творение. Предательство демиурга приводит к масштабному восстанию его детища — и, пожалуй, эта линия сериала наиболее интересна и драматична.

В остальном же перед нами увлекательный триллер с сильным упором на романтику — Ён Джу и Кан Чоль, конечно же, влюбятся друг в друга, и героям из разных миров предстоит немало пережить, прежде чем они смогут быть вместе. Попаданчество в сериале достойно обыгрывается и работает в обе стороны: особенно интересно становится, когда персонажи комикса прорываются в наш мир.

Длинное любовное письмо, или Дрейфующая аудитория (Rongu Rabureta: Hyouryuu Kyoushitsu, 2002)

Телесериал, 11 эпизодов, Япония, по манге «Дрейфующая школа».

Обычная японская школа во время зимних каникул переносится в некую параллельную реальность. На момент перемещения в школе было несколько учителей и учеников, занимавшихся дополнительно, а также девушка Мисаки Юка, в которую влюблен молодой педагог Асами Акио. Этой пёстрой компании предстоит выжить посреди бескрайней пустыни.

Из-за того, что сериал сделан почти 20 лет назад, он смотрится несколько старомодно, но в этом есть особая прелесть. События поданы в грубоватой манере, характерной для японского кино конца XX века, — современные японские дорамы гораздо более приглаженные. Акцент сделан на непростых отношениях в коллективе и изменениях в психологии у попавших в необычную ситуацию персонажей. Еще стоит отметить тягучую атмосферу, интересные научные идеи и довольно необычный финал.

К недостаткам можно отнести некоторую сумбурность изложения. Отказавшись от сюжета оригинальной манги Умедзу Кадзуо, сценаристка Омори Мика не смогла полностью проработать логику происходящего. Впрочем, возможно, это сделано намеренно — по задумке, сериал прежде всего должен провоцировать размышления и эмоции. В общем, вещь довольно нишевая, но любителям серьезной философской фантастики может понравится.

Бытовые попаданцы

Внезапно 18 (Eojjeoda 18, 2017)

Веб-сериал, 10 эпизодов, Южная Корея, по оригинальному сценарию.

Успешный врач Кён Хви с грустью вспоминает свои школьные годы. Его травили так, что он даже пытался покончить с собой. Мальчика спасла одноклассница На Би, в которую он безоглядно влюбился. Однако вскоре девочка погибла… И вот однажды сознание взрослого и уверенного в себе Кён Хви невероятным образом перемещается в него прошлого, восемнадцатилетнего изгоя. Теперь герой может исправить свою школьную жизнь. И, главное, у него есть шанс спасти На Би.

Сюжетов про перерождения в молодого себя среди исекаев немало. Чаще всего это своеобразная компенсация за детские неудачи — вот я, взрослый, успешный, много знающий, попадаю в свое юное тело и становлюсь таким крутым! На этом примитивном фоне «Внезапно 18» смотрится очень выигрышно, прежде всего за счет мотивации героя. Кён Хви не зациклен на исправлении юношеских неудач. Перед ним другая задача — сблизиться с На Би и любой ценой спасти ее.

В фильме здорово прописан закон вселенной, который часто игнорируют авторы аналогичных историй — ничто не даётся просто так. И ради спасения чьей-то жизни ты должен быть готов пожертвовать собственной…

Назад в 1989 (1989 Yi Nian Jian, 2016)

Телесериал, 21 эпизод, Тайвань, по оригинальному сценарию.

Выросший без отца брокер Чэнь Чэ, попав в аварию, переносится в прошлое — в 1989-й, за год до своего рождения. Он знакомится с милой девушкой Чжэнь Чжэнь, находит работу и, благодаря знаниям из будущего, обретает репутацию знатока фондового рынка. Но главное, Чэнь встречает свою совсем юную мать и возможных кандидатов на роль отца, о котором он ничего не знает. Вскоре перед героем встает дилемма — что для него важнее: узнать тайну своего рождения или сохранить обретенную им любовь?

Отличный образец бытового исекая с уклоном в романтику. Тайваньцы вообще большие мастера романтических историй. Вот и здесь именно любовная линия между очаровательно-неуклюжей Чжэнь Чжэнь и поначалу отстраненно-холодным Чэнь Чэ наиболее интересна. Впрочем, попаданчество тоже толково обыграно, под него даже подведена некая научная основа.

Обычно логика — слабое место большинства азиатских сериалов, но, как ни странно, эта не самая известная дорама может послужить образцом логичного сюжета. Здесь все разложено по полочкам. Правда, концовка совершенно волшебная — но герои (и зрители) ведь имеют право на хэппи-энд?

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Все упомянутые картины можно найти на просторах Интернета в русской озвучке или с субтитрами.

Если вас заинтересовал наш рассказ, напишите об этом в комментариях — и мы составим топы азиатских фильмов-сериалов на другие фантастические темы. Ведь на Голливуде, Syfy и HBO свет клином не сошелся!