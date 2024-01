Лучшие игры 2023 года, часть 3. Игра года и дополнительные номинации

Итак, мы добрались до вершины нашей трёхэтажной классификации лучших игр года: 1) хорошие; 2) великолепные; 3) «Игра года». И тут важно сказать, что «Игра года» — не просто титул, а некий уровень крутизны и важности проекта. Именно благодаря ему этот год запомнят, именно к нему будут возвращаться раз за разом. Игр такого уровня в какой-то год может не оказаться вовсе, а может выйти сразу несколько штук. Так вот, 2023-й — из последних. Что ж, потянем интригу ещё чуть-чуть — и сперва объявим победителей в дополнительных номинациях!

Лучшие ремейки и ремастеры

Крутых переизданий и переосмыслений в 2023 году вышло немало — из них можно собрать отдельный мини-топ. И да, мы считаем, что новые версии старых игр неправильно закидывать в один список с новинками — особенно в такой насыщенный год!

System Shock

Ремейк игры 1994 года, классики научной фантастики, которая не стала хитом, потому что угодила под каток дилогии DOOM. Сложно отрицать её историческую роль, особенно влияние на жанр immersive sim, но, несмотря на хайп вокруг многолетней разработки ремейка, хитом продаж он тоже не стал. Да что уж там — у PC-переиздания 2015 года более высокий рейтинг критиков! Увы, новый System Shock слишком уж похож на оригинал — душный геймдизайн тридцатилетней давности интересен либо преданным фанатам, либо тем, кто готов изучать игру, как музейный экспонат. А вот массовый игрок, как и 30 лет назад, выбирает что-нибудь другое.

STAR OCEAN THE SECOND STORY R

Перед нами ремейк классической jRPG 1998 года Star Ocean: The Second Story. Поразительно в нём то, что он не первый — в 2008 году уже выходил превосходный ремастер Star Ocean: Second Evolution, который улучшил графику оригинала, насыпал дополнительного контента и даже был переиздан в 2015-м на PS3, PS4 и PSP в Японии. SECOND STORY R сделана в духе Octopath Traveler II — объёмные пиксельные герои на фоне умопомрачительно красивых задников. Этот ремейк очень понравился критикам и оценками заметно превзошёл и оригинал 1998-го, и Second Evolution. Так что, вероятно, в будущем нас ждёт целая куча новых версий jRPG-классики из 90-х, сделанных в таком стиле.

Super Mario RPG

Ремастер замечательной упрощённой jRPG Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars со SNES (насколько же она графически совершенна для той консоли!) получился практически точной копией оригинала — только вместо острых пикселей тут гладкая графика и обилие кат-сцен крупным планом. Из минусов можно назвать разве что платформу — к шедеврам Nintendo хочется приобщиться на нормальном железе с нормальным разрешением экрана, а Switch даже на релизе, с которого прошло почти семь лет, мощностью не отличалась.

Metroid Prime Remastered

Японцы, пожалуй, немного поскромничали в названии — перед нами скорее ремейк игры-первоисточника. Чертовски хороший ремейк чертовски хорошей игры! Обновлённый визуальный ряд выжимает максимум из Nintendo Switch, а кроме графики в обновлении, в общем-то, ничего и не нуждалось. Metroid Prime — революционная серия, фактически новый жанр на стыке шутеров и метроидваний, и возможность прикоснуться к ней не может не радовать. Хочется надеяться, что лет через десять поколение, выросшее на Metroid Prime, начнёт активно разрабатывать игры — и мы увидим другие яркие проекты в том же поджанре.

Dead Space

Пример ремейка, где игру не просто осовременивают — её доводят до идеала, к которому стремились разработчики. Стремились, но не смогли достичь из-за бюджетов, сроков и технологий. Единое пространство без загрузок, побочные миссии, раскрывающие игровой лор, озвучка главного героя, система случайных событий, не позволяющая расслабиться, куча мелких улучшений геймплея и управления — и вот мы получаем игру, которую точно не стоит обходить вниманием, подводя итоги года. Если вы любите хорроры — этот релиз пропускать нельзя! Как, впрочем, и следующий.

Resident Evil 4

Лучший ремейк 2023 года

Как бы хорош ни был оригинальный Dead Space, он не слишком повлиял на массовую культуру. Да, мы получили один из лучших космохорроров, но переосмыслить ужасы ему оказалось не под силу. А вот Resident Evil 4 в 2005 году совершила настоящую революцию — в серии, в жанре и, пожалуй, во всей индустрии. Оказывается, если превратить камерный хоррор в разухабистый экшен, то играть в него станут вообще все. RE4 задала стандарт шутерам с видом от третьего лица, став одной из самых влиятельных игр в истории — да, Dead Space тоже попала под её влияние!

Ремейк получился под стать — одной из главных игр 2023 года. Переработанный сюжет и геймплей, улучшенная графика, полуоткрытый мир, который интересно исследовать. Здесь есть, где пострелять (ладно, назовём вещи своими именами — есть, где поэкономить патроны) и где испугаться. Дурашливая, серая и экспериментальная Resident Evil 4 стала серьёзной, дорогой и выверенной. В ней хочется провести не парочку, и даже не парочку десятков вечеров.

Лучшее дополнение

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 даже на релизе был чертовски хорош, но за прошедшие годы CD Projekt без устали чинили и улучшали игру, постепенно избавляя её от багов и добавляя новые возможности. Впору шутить про «ранний доступ» и «спасибо за бета-тест», но главное, что из забагованного алмаза получился драгоценный камень, достойный короны.

Phantom Liberty ставит восхитительную точку в развитии главной киберпанк-игры современности. Новый район — небольшой, но колоритный, пропитанный духом не только киберпанка, но и эдакого славянского постапокалипсиса. Новая сюжетная линия с россыпью шикарных персонажей и неослабевающим напряжением шпионского триллера. Новая музыка, новые возможности, новые механики в миссиях, новые выборы с последствиями — всё настолько серьёзно, что можно несколько раз провалить основной квест, если долго не спасать президента НСША или в какой-то момент сказать, что с вас довольно.

Музыка достойна отдельного восхищения. В этом году было немало отличных игровых саундтреков, но именно OST к Phantom Liberty как-то сам собой осел в плейлистах нескольких заядлых геймеров «Мира фантастики». Это классный, ненавязчивый, максимально подходящий под атмосферу саундтрек на стыке эмбиента, электроники и хауса.

Кроме самого дополнения, игроков ждал неожиданный подарок — апгрейд базовой игры до версии 2.0. Главное изменение — полностью переработанная система скиллов. Если раньше это были унылые «+10% урона из винтовки», то теперь в древе навыков появились полновесные новые способности: можно научиться отбивать клинком пули, применять нетраннерские скрипты, расходуя здоровье, когда истощается память, выпрыгивать из машины на ходу с холодным оружием наперевес! Количество билдов заметно подросло, и они теперь легко читаются даже при беглом взгляде на древо умений — это должно помочь тем, кто запускает игру впервые.

CD Projekt прославилась своими умопомрачительными дополнениями к третьему «Ведьмаку», и Phantom Liberty — одной с ними крови. И вина.

Внезапный подарок

« Фабрика » для Horn of the Abyss

Мы думали, что новый замок для HotA выйдет в 2024 году, и даже включили его в список ожиданий. Но внезапно, 31 декабря, когда январский номер уже ушёл в печать, а все готовились отмечать Новый Год, «Фабрика» взяла и зарелизилась. С расширением редактора карт, новой, зубодробительно сложной кампанией, и, конечно, городом, который принёс на Энрот немного Дикого Запада. И весь честной народ, который думал провести каникулы в кругу семьи, в итоге пропал на десять дней в компании броненосцев, стрелков и хоббитов-гренадеров. Бессменный композитор серии Heroes of Might and Magic Пол Ромеро написал для релиза основную музыкальную тему, так что это дополнение к дополнению вполне канонично.

Новый замок имеет аж двух юнитов седьмого уровня, несколько любопытных механик у бойцов, но при этом не является сильнейшим. Это даже слегка обидно — сообщество ожидало всенагибающую имбу, которую потом будут аккуратно ослаблять патчами, но получило выверенный баланс уже на старте. Кстати, вместе с замком в игру вошли важные киберспортивные правки, которые простым смертным покажутся несущественными, но кардинально изменят привычные для профессионалов игровые схемы. В общем, действительно неожиданный релиз!

Нефантастическая игра года

Jagged Alliance 3

Эта игра могла бы побороться за первое место в номинациях «лучшая тактическая игра» и «самая ностальгическая игра». Ой, нет, у нас бы не могла — она же не фантастическая…

Серия Jagged Alliance — золотая классика пошаговых тактических игр, своего рода XCOM от мира реалистичной войны. Особенно рьяно серию любят на территории СНГ: пока одни разработчики грезили собственной изометрической Fallout, другие мечтали воскресить JA. Может быть, дело в духе боевиков 80-х, может, в серьёзном и несерьёзном подходе одновременно — но, так или иначе, мы всё-таки дождались третью игру после стольких лет. И она хороша.

Базовые вещи, вроде войны в вымышленном южном государстве, заключения контрактов с наёмниками и общего настроения боевика про крутых ребят, которые умеют делать дело, — на месте. Добавим отличную современную графику со свободной камерой, интересные локации, сложный и неторопливый геймплей, кучу настроек, превращающих вызов в ВЫЗОВ, интересных персонажей — и вуаля, нас вернули в детство, когда мы длинными бессонными ночами пытались освободить Арулько от засилия плохишей, негодяев и супостатов. На наш взгляд, это делает Jagged Alliance достойной статуса «лучшей нефантастической игры года».

Конкуренты у неё, кстати, были довольно сильные. Красивейшая спортивная гоночная Forza Motorsport и ролевая Like a Dragon: Ishin!, ремастер спин-оффа серии Yakuza о Японии эпохи Эдо. Но всё-таки ностальгическая мощь JA оказалась сильнее.

Игра года

Ещё раз напоминаем: «Игра года» — это уровень восхитительности и великолепия, недосягаемый для остальных. Таких невероятно крутых игр в 2023 году было три. Вы можете выбрать одну себе по душе или платформе — а мы скажем, что все три прекрасны, и просто расставим их по алфавиту. Мы эти игры любим, ценим и заигрываем до дыр — настолько, что раздадим каждой по ещё одной дополнительной номинации.

Alan Wake 2

Лучший сюжет

Студия Remedy делает нечто невиданное — с помощью игр рассказывает историю, в которой всё относительно. Связав в одну вселенную Control и Alan Wake, они по кусочку выдают полотно — эпическое, сложное, страшное и интригующее. Главная движущая сила сюжета — возможность менять реальность с помощью творчества, влияя не только на настоящее, но и на прошлое. Оказавшись в середине повествования, мы даже близко не можем понять, с чего всё началось. Это писатель Алан Вейк создал режиссёра Томаса Зейна, или Томас Зейн придумал Алана Вейка? Озеро Колдрон — одна из аномалий, с которой нужно разобраться ФБК, или само ФБК — плод творчества Вейка? И будет ли это иметь значение, когда спираль истории раскрутится до конца и будет поставлена финальная точка — которая всё равно отменит бо́льшую часть событий?

Нарратив и революционные приёмы его подачи делают Alan Wake 2 не просто особенной игрой, а чем-то из другой мультивселенной. Мы привыкли называть Кодзиму гением, но по части сценария Сэм Лейк, кажется, стоит пятерых Кодзим. Жаль, не получится сказать того же про геймплей, но нельзя ведь получить всё, везде и сразу!

Baldur’s Gate III

Лучшая ролевая игра

Кто сомневался, что будет иначе? Larian Studios постоянно поднимает планку качества, создавая всё более навороченные, безбашенные, головокружительные партийные RPG. Baldur’s Gate III — абсолютный разрыв, ААА-игра, в которой хочется зависнуть на сотни часов и постоянно открывать новые глубины, возможности, развилки. Можно бурчать, что это не идеальный наследник оригинальной дилогии, но он лучше во всём — так к чему жаловаться? С претензиями к третьему акту всё серьёзнее, но Larian уже исправляет его с помощью патчей, так что и там со временем всё станет хорошо. Не играть в Baldur’s Gate III можно только в трёх случаях: вам опостылел фэнтезийный жанр; вы на дух не переносите настольных «ушей» в ролевых играх; вы в принципе не любите жанр RPG. Если все три случая не про вас, то тут и рекомендовать нечего — вы наверняка уже прошли игру пару-тройку раз.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучшая игра с открытым миром

Tears of the Kingdom немножко затерялась в этом оживлённом году — яркие эмоции, которые она дарила, подзабылись под валом впечатлений от других отличных проектов. Но итоги года для того и нужны, чтобы исправлять подобные несправедливости и напоминать, как было хорошо. Новая The Legend of Zelda — отличная по всем статьям, кроме, может быть, графики, которой определённо не хватает мощностей современного железа. Здесь есть огромный мир, механики которого хочется исследовать. В сиквел Breath of the Wild завезли несколько новых, и главная фишка — создание механизмов. С их помощью можно не только решать утилитарные задачи вроде перемещения и автоматизированного истребления слабых врагов, но и дать волю творчеству. Не хотите потеть, убивая финального босса? Подумайте, как с помощью построек его можно обездвижить, чтобы затем спокойно расстрелять из лука!

К старой карте Хайрула добавили два уровня — небесные острова и подземные каверны. Там есть, что посмотреть — под каждым камнем спрятано что-то интересное. Да и сами находки куда разнообразнее тех, что были в Breath of the Wild, так что исследование не надоедает даже после запойно-длинных игровых сессий. Пускай Tears of the Kingdom и не ощущается такой же революционной, как предшественница, она идеально расширяет, дополняет и углубляет игровой мир. Вам вряд ли захочется вернуться из этого Хайрула в Хайрул образца Breath of the Wild.

Вот мы и подошли к концу нашей раздачи слонов. Год, насыщенный отличными играми, получил столь же насыщенное подведение итогов. Кажется, на этом всё?.. Следите за обновлениями — на всякий случай!

В выборе лучших игр года активное участие принимали:

Евгений Пекло, Сергей Серебрянский, Данила Ряснянский, Артём Дубровский, Олеся Климчук, Илья Цуканов, Никита Волкович, Сергей Цилюрик, Сергей Канунников, Рона Михайлова, Мара Руднева, Даниил Кортез, Дмитрий Кинский, Денис Варков, Юрий Кулагин, Дарья Кулагина-Кравчук.