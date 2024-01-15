Лучшие игры 2023 года. Часть 1: 25 хороших игр

Ушедший год был беспрецедентно щедрым на хорошие игры — отметить хочется более полусотни. Мы мучительно думали, как всё это богатство рассортировать, и в итоге пришли к трёхуровневой системе: 1) хорошие игры; 2) великолепные; 3) игра года. В этой статье мы поговорим о достойных внимания проектах — не безупречных, не строго обязательных к ознакомлению, но дарящих ценителям прекрасные часы. Игры расставлены в алфавитном порядке.

Age of Wonders 4

Triumph Studios сделала ставку на игроков, мечтающих об индивидуальном подходе: по мере развития здесь кастомизируется не только чародей, но и та раса, с помощью которой он распространяет своё влияние по континенту. Это здорово, но всё-таки, кажется, все стали забывать, чем так цепляла в своё время первая часть. А цепляла она безграничной свободой и тотальным дисбалансом, позволявшим хитрым игрокам вытворять с ИИ всякое миллионом изощрённых способов. Сейчас, когда мультиплеер — обязательная составляющая для стратегии, на баланс следует молиться, и былое необузданное веселье приходится приносить в жертву. Age of Wonders 4 — добротная современная фэнтезийная пошаговая стратегия, продолжающая поиски той самой формулы, которая позволит ей наконец-то превзойти «Героев Меча и Магии». Пока не удалось, но, может, в пятой части?..

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Приквел о юных годах одной из мощнейших ведьм в мире внезапно оказался не ураганным слэшером, а метроидванией с акварельной графикой, да ещё и нацеленной на детскую аудиторию. Bayonetta Origins поначалу играется довольно непривычно, но постепенно обволакивает игроков атмосферой, словно пришедшей из мультфильмов Томма Мура. Милое дополнение к трилогии о Байонетте проходится всего за 10 часов, так что не спешите сметать её с полок, если ещё не приобрели игры для Switch из следующих итоговых статей.

Blasphemous II

В 2019 году первая Blasphemous неожиданно вызвала фурор — хардкорная метроидвания геймплейными, нарративными и визуальными решениями весьма напоминала добротную соулс-игру. Каждый хардкорный геймер считал своим долгом поставить очередной платиновый трофей на свой домашний FromSoftware-алтарь. Четыре года спустя вышел сиквел, который превзошёл оригинал, особенно в плане геймплея. Страдания теперь — именно сюжетный элемент, игрок же может облегчённо выдохнуть и начать наслаждаться происходящим. Оружия и врагов стало больше, появились двойные прыжки и автоматическое прилипание к стенам для лазания. В общем, не сиквел, а мечта! Разве что некоторые ролики теперь нарисованы в стилистике, выбивающейся из общеигровой, — но их не очень много. Однако этот образцовый сиквел игроки почему-то не заметили. Призываем вас исправить досадную оплошность, даже если первая часть вам не покорилась — с этой у вас шансов справиться куда больше.

COCOON

Новую игру от Йеппе Карлсена, гейм-дизайнера LIMBO и INSIDE, хочется охарактеризовать одним словом (тоже капсом, а чего нет, если ему можно?) — ПЕРЕХАЙПЛЕННАЯ. В ней нет ни мрачного очарования игр студии Playdead, ни их флоу, ни эмоциональной связи с происходящим. По сути, COCOON — коктейль из несложных головоломок и схваток с боссами, который можно одолеть одним залпом за три часа — и это будет приятное времяпрепровождение. Но откуда столько номинаций на ключевые премии? Да приятная графика, не раздражающая музыка и достаточно разнообразный геймплей, реализованный с помощью всего пяти кнопок, — это здорово, но от главной инди-игры года хочется чего-то более впечатляющего. COCOON сможет вас развлечь, но никак не поразить. Это хорошая игра, и ей место именно среди других достойных внимания проектов 2023 года.

Darkest Dungeon 2

Продолжение рогалика, оказавшего своим визуальным стилем неожиданно большое влияние на игровую индустрию, ждали долго и горячо. Однако разработчики не стали делать безопасный сиквел: забеги получились более линейными и рандомозависимыми — так сказать, повысили концентрацию рогаликовости. Поклонников первой части это в основном расстроило — количество ситуаций, где ты всё делал правильно, но игра всё равно тебя наказывала, выросло на порядок, контента в сиквеле пока заметно меньше, эндгейм тоже ещё не доехал. Другие, напротив, прониклись нововведениями — особенно удачным признан переход от 2D в 3D без каких-либо потерь для фирменного визуального ряда. В итоге у Darkest Dungeon 2 всё не очень удачно с оценками и прибыльностью — по данным полугодовой давности, продажи первой части превосходили аналогичный показатель сиквела аж в 13 раз. Ну а на наш взгляд игра хорошая и достойная внимания.

Dead Island 2

Какая игра 2023 года позволяла зрелищно расчленять, шинковать, прожаривать и растворять кислотой оживших мертвецов? Многострадальная и долгожданная Dead Island 2! Сиквел «Borderlands про зомби и холодное оружие» вышел лучше оригинала во всём: геймплей стал бодрее, графика вполне современная, пейзажи — отменные, а общая атмосфера треша, угара и стёба над штампами жанра и жизнью в Калифорнии заметно выделяет проект среди коллег по зомби-цеху. Но до звания шедевра второй «Мёртвоостров» всё-таки не дотягивает — из-за долгой разработки он во многом остался реликтом прошлого. Но весёлым, разухабистым и мясистым реликтом.

Diablo IV

Новая часть главной ARPG-франшизы одновременно и лучшая, и худшая из вышедших в этом столетии. С одной стороны — классная графика, великолепная сюжетная кампания, прекрасный импакт от ударов и интересная прокачка персонажей. С другой — ненужный открытый мир, чудовищная система лута, тотальная нехватка эндгейм-контента, серьёзные недоработки по общему визуальному стилю и невероятно затянутый прогресс после достижения 50-го уровня. После исхода игроков и массовой критики разработчики вроде бы нащупали правильное направление, и ситуация с контентом стала улучшаться. Вполне возможно, что году к 2030-му Diablo IV и станет лучшей ARPG десятилетия, но пока до этого ещё далеко.

Dredge

Обычно приём «Вот это поворот!» работает за счёт своей внезапности, однако маленькая новозеландская студия вплела его в свой симулятор рыбалки таким образом, что он срабатывает очень медленно. Постепенно нагоняя саспенс, подкидывая то тут, то там небольшие тревожные знаки, Dredge из расслабляющей игры превращается в настоящий лавкрафтовский ужастик с повсеместной хтонью, древними божествами и липким безумием. Отличная концепция получила замечательное исполнение, так что, если вы любите творчество Говарда Филлипса Лавкрафта, настоятельно рекомендуем к ознакомлению: игр, которые настолько потрясающе передают атмосферу его произведений, весьма немного. И это при том, что Dredge не пошла по пути воплощения сеттинга — она лишь вдохновлялась Лавкрафтом, максимально впитала дух его книг и не более того. И быть бы этой игре главным хоррором года, но нашлись более матёрые ужасы.

Ghostrunner 2

Сиквел хардкорного слэшера — хита 2020 года решил чуточку сбавить градус сложности, заодно обзаведясь кое-какими механиками, позаимствованными из игр с открытым миром. В остальном же всё на месте — динамичный геймплей, напряжённые платформинговые секции, скоростные схватки с врагами. Даже боссы здесь интереснее! Но, как и в случае с Blasphemous II, сиквел хита остался практически незамеченным. Но тут уж точно стоит винить дату выхода — выпускать игру в октябрьскую мясорубку было чистым безумием. Но зато в не слишком богатый на релизы 2024 год у Ghostrunner 2 есть все шансы добрать свою аудиторию. Особенно на распродажах.

Honkai: Star Rail

Тактический рогалик с элементами гачи от miHoYo — это вовсе не клон нечеловечески успешной Genshin Impact (к чему создавать конкурента самим себе?), но прицел на новую, не охваченную геншиноманией аудиторию. При этом опыт Genshin учтён по полной — здесь сделан чуть больший упор на сюжет, а гринд и интерфейс заметно комфортнее. И, разумеется, вы будете страстно желать «собрать их всех», так что и на донат наверняка рано или поздно расщедритесь. Пускай Star Rail — хорошая игра, рекомендовать её мы не рискнём: уж слишком велик риск того, что вас затянет, и потому не останется времени на другие достойные игры. Ведь мы сейчас дошли до конца первого десятка из первой статьи!

Humanity

Эта головоломка напомнила многим старую-добрую Lemmings, но больше всего она походит на уровни-загадки из Ratchet & Clank: Rift Apart. Толпа людей постоянно движется из одной точки в другую, и надо помочь им благополучно добраться до выхода. И пускай с каждым уровнем задача постепенно усложняется, игра никогда не вгоняет во фрустрацию — над ней всегда можно спокойно посидеть и подумать, похлёбывая чай. Ну а новые механики, которые постоянно добавляются по мере прохождения, не дают заскучать.

Jusant

Симулятор покорения горы в условиях магического постапокалипсиса от французской студии Don’t Nod — отличный подарок для ценителей медитативного геймплея. Ни злобных врагов, ни раздражающих геймоверов, ни какого-либо текста — знай ползи в себе в гору, насвистывая под нос саундтрек из фильма «Вертикаль». Не слишком интересный на бумаге концепт великолепно исполнен — от местных чудес и красот невозможно оторваться, а музыка и звуковой дизайн усиливают аддиктивность происходящего. Быть бы этой игре в другой лиге, кабы не скромная продолжительность — добраться до вершины можно без проблем за три с половиной часа. Но, если вы цените игры вроде Abzu, это будут прекрасные часы.

Mortal Kombat 1

От новой части культовой франшизы мы ждали несколько большего. Но увы — невозможность полноценно играть без VPN из РФ и РБ если не ставит на игре крест, то по крайней мере откидывает её в лигу просто хороших. Да, тут всё ещё есть занятная сюжетная кампания, новая механика камео, куча классных бойцов, шикарные фаталити, передовая графика — но ведь и MK11 вовсе не ощущается морально устаревшей! Любопытно увидеть, как идеальный мир, созданный Лю Каном, постепенно превращается в очередную арену для Смертельной Битвы, но это можно спокойно сделать и на YouTube. А так, глядишь, через пару-тройку лет, аккурат с выходом полного издания, Warner поменяет свою политику относительно нашего региона — вот тогда и настанет время ворваться в игру!

Octopath Traveler II

Если вы от всей души любите jRPG старой школы — с большими пикселями, пошаговыми боями и настоящими приключениями, — то сиквел Octopath Traveler, вполне вероятно, станет для вас настоящей игрой года. Классный дизайн, совмещающий в себе пиксели и 3D, увлекательная история и пошаговые бои затянут вас в мир Солистии. Идеально, если у вас есть Switch или Steam Deck — в такие jRPG отлично играть в дороге.

Persona 5 Tactica

Тактический интерквел одной из лучших игр поколения получился занятным, но будьте бдительны — это не совсем та «Персона», что в номерных частях серии. Отличия тут во всём — и в визуальном дизайне, и в линейной структуре происходящего (хаб-задание-хаб), и боёвке — хоть она тоже пошаговая, но завязана на перемещении по полю. А ещё тут несколько не хватает разнообразия по сравнению с основной линейкой — в Persona 5 Tactica маловато противников и уникальных ситуаций. Вы можете заскучать, если будете пытаться откусить от неё слишком большой кусок за раз. Но в правильных дозировках это весьма приятная тактика, особенно для поклонников вселенной.

Remnant II

Соулс-игры постепенно выделяются в самостоятельный жанр. Кто-то продолжает отрицать тенденцию, говоря, что это частный случай экшен-RPG, но нет — эксперименты по скрещиванию соулс-игр с чем-то ещё зашли слишком далеко. Сиквел Remnant совместил в себе мрачность, креативность и хардкорность игр FromSoftware с кооперативными шутерами. Со второй попытки у Gunfire Games получилось очень хорошо — в игре много лута и красивых локаций, динамичные бои, адекватно сложные боссы, вариативная прокачка. В общем — не проходите мимо, если любите сложности, работу в команде и лутер-шутеры.

Sea of Stars

И снова у нас инди-игра, которую пресса, на наш взгляд, сильно перехвалила. С одной стороны, это впечатляющий подражатель Chrono Trigger — они даже пригласили писать музыку самого Ясунори Мицуду! В Sea of Stars уютная атмосфера, очень приятная ретро-графика и в целом щемяще-ностальгический настрой. Но вместе с тем — нудноватая боёвка, не выдающийся сюжет и разочаровывающая концовка. Да, если вы любите жанр, это стоит попробовать, но просто не ожидайте от канадского эпигона классической jRPG уровня инди-игры года.

Slay the Princess

Визуальные новеллы выходят каждый год сотнями, и только единицы из них заметно выделяются. Slay the Princess — как раз такая, это мрачная многослойная история (кто сказал Doki Doki Literature Club?), эдакая The Stanley Parable в обёртке карандашной графической новеллы. Раз за разом наш герой под руководством рассказчика будет отправляться убивать принцессу, и раз за разом в этой вроде бы незатейливой истории из-за наших действий что-то будет меняться — до тех пор, пока мы не докопаемся до сути происходящего и не дойдём до настоящей концовки. Правда, на этом пути потребуется приличное знание английского языка… ну или неофициальный русификатор.

Starfield

До релиза мы были уверены, что Starfield поборется за звание главной игры года. После первого прохождения ожидалось, что эта игра окажется в подборке лучших из лучших… Но в итоге она здесь. Разочарование нарастает постепенно — да, космос огромный, планет множество, но делать на них нечего. Режим «Новая игра +», вокруг которого фактически строится весь сюжет, не даёт ощущений должной новизны и удовлетворения. Стрельба классная, визуальный ряд очень приятный, но постоянные загрузки бесят, а уровень исполнения многих заданий оставляет желать лучшего. И самое главное — разработчики неправильно реагируют на критику и не спешат устранять проблемы игры. Они до последнего готовы обвинять во всём неправильных игроков и неправильный сеттинг, лишь бы не принимать тот факт, что уже сама формула игр Bethesda перестаёт работать. Мы слишком долго покупали Skyrim.

В то же время, если вы любите ролевые игры про будущее, разнообразное оружие, возможность купить (а то и сконструировать) огромный космический корабль и исследовать на нём космос, попутно расстреливая пиратские эскадрильи из всех стволов, — альтернатив у вас не так много: вы обречены играть в Starfield и получать от этого приличное количество эндорфинов.

The Bookwalker: Thief of Tales

Будь мы игровым изданием, Bookwalker наверняка бы не попала в итоги года — уж слишком она незначительная на фоне других релизов этого года. Но именно для «Мира фантастики» Thief of Tales очень важна — это игра о приключениях внутри книг. Приятное дополнение к пледу, чашечке какао и котику на пару холодных вечеров — череда увлекательных историй, связанных между собой несложным геймплеем. Если вам такое по душе — не пропустите, благо что игру можно спокойно купить на русский аккаунт в Steam.

The Cosmic Wheel Sisterhood

Ещё одна прекрасная визуальная новелла. Здесь нам предстоит играть за изгнанную на удалённый астероид ведьму, которая создаёт свою волшебную колоду гадальных карт. Собственно, крафт этих самых карт да беседы с «клиентами» — весь игровой процесс, через который подаётся весьма увлекательная история. Полный перевод, классная пиксельная графика и приятный саундтрек — что ещё нужно, чтобы покорить ваше сердце?

The Invincible

Твёрдая НФ — редкий зверь в видеоигровых джунглях, так что пройти мимо весьма вольной интерпретации «Непобедимого» Станислава Лема мы сами не смогли и вам не советуем. Во-первых, она очень здорово выглядит. Во-вторых, это симулятор ходьбы, так что сложностей с прохождением ни у кого возникнуть не должно. В-третьих, в игре есть русский перевод, и она спокойно покупается в Steam на ру-аккаунт. Да, игра неспешная, а слабость героини может изрядно раздражать, но такова цена за погружение в шкуру не супергероя, но исследователя космоса.

Warhammer 40,000: Boltgun

Смачно разлетающиеся на куски враги, классное оружие, приятная, неожиданно детализированная ретро-графика — Boltgun стала ярким представителем бумер-шутеров. Но не более того. Ни выдающийся шутер, ни выдающаяся игра во вселенной Warhammer 40,000 из Boltgun не получилась. Мало разнообразия во врагах и локациях, не подходящая под динамику событий музыка, избыточная «толщина» противников — и потенциально гениальная игра оказывается просто стоящей. Если вы ценитель жанра, ознакомиться действительно нужно, но для фанатов сорокатысячника у нас есть другая рекомендация.

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Здоровенная комплексная ролевая игра от Owlcat во вселенной Молота войны — разве это может быть плохо? Если закрыть глаза на обилие багов в релизной версии — не может. Совокоты постарались на славу, передав масштаб и гигантизм вселенной, её сложную проблематику и мрачное настроение. Основой для боевой системы стали правила настольного Warhammer 40,000, так что коллекционеры миниатюр определённо должны быть заинтересованы. В целом это отличная игра, просто не для всех — на освоение всего контента потребуется часов эдак 150… Но если они у вас есть и вы любите эту вселенную — ныряйте смело!

Wo Long: Fallen Dynasty

Соединяем в одном флаконе Nioh, Sekiro и Древний Китай — вот и весь рецепт Wo Long. Ладная соулс-игра от Team Ninja не так хардкорна в плане боёв и подачи сюжета, как творения FromSoftware, но не позволит заскучать даже прожжённым поклонникам жанра. Правда, сейчас есть множество куда как более экспериментальных и потому более интересных соулс-проектов. Но если вы преданный поклонник жанра и хотите испробовать всё более-менее достойное — пропускать Wo Long определённо не следует.

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В выборе лучших игр года активное участие принимали:

Евгений Пекло, Сергей Серебрянский, Данила Ряснянский, Артём Дубровский, Олеся Климчук, Илья Цуканов, Никита Волкович, Сергей Цилюрик, Сергей Канунников, Рона Михайлова, Мара Руднева, Даниил Кортез, Дмитрий Кинский, Денис Варков, Юрий Кулагин, Дарья Кулагина-Кравчук.