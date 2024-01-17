Лучшие игры 2023 года, часть 2. 20 великолепных игр

Продолжаем подводить видеоигровые итоги года по нашей трёхуровневой системе: 1) хорошие; 2) великолепные; 3) игра года. В этой статье мы рассказываем о шикарных проектах, которые нас действительно поразили и покорили и которые достойны носить звание лучших в каком-то жанре или аспекте. Соответственно, и расставлены игры по номинациям.

Лучший слэшер — Hi-Fi Rush

Смесь ритм-игры и слэшера от Синдзи Миками, создателя Resident Evil и Devil May Cry, оказалась первым сюрпризом 2023 года. Это сочная, бодрая, яркая, разнообразная и комплексная игра — Миками в очередной раз придумал и воплотил нечто революционное, прекрасное, гениальное. Постепенно углубляющаяся боевая механика, огромное количество разнообразных врагов и боссов, запоминающиеся персонажи, по большей части мощный трек-лист и добротный юмор: Hi-Fi Rush — одна из тех игр, о которых хочется орать на каждом углу, чтобы подбегать потом к незнакомцам, и, схватив их за грудки, возбуждённо спрашивать: «А ты уже поиграл?..»

Да, пускай конкурентов по жанру у Hi-Fi Rush в общем-то и не было, случись они, детище Миками всё равно победило бы — потому что Синдзи действительно знает толк в том, как шинковать противников ради ранга SSS.

Лучший шутер — Turbo Overkill

Со стрельбой в этом году было явно получше, чем с ритмичным шинкованием врагов — в претенденты могла попасть даже Starfield, потому что при всех своих проблемах стрельба в ней как раз великолепная. Но стоило только разочек запустить Turbo Overkill, как другие претенденты на звание шутера года просто испарились.

Творение Trigger Happy Interactive почему-то причисляют к бумер-шутерам (даже в Steam у игры стоит соответствующий хэштег), но это колоссальное заблуждение. Кроме специфической графики, деления на уровни и подбора лечилок/брони/патронов/ключей в игре нет больше ничего от шутеров 1990-х — она до мозга костей современный шутер. Бешеная скорость перестрелок и перемещения, прокачка персонажа, альтернативные режимы стрельбы у оружия, двойные прыжки и рывки, интерфейс и система сохранения, полное отсутствие перезарядки — перед нами блестящее развитие идей DOOM Eternal в сеттинге киберпанка, сдобренное интересным визуалом и прекрасным саундтреком. Отдельный момент — здешние секретки: они сделаны в основном по типу «догадайся и запрыгни/пролезь/заплыви», то есть для поисков вам не требуется кликать на каждую стенку, что тоже позитивно сказывается на темпе прохождения.

Придраться к Turbo Overkill довольно сложно — порой в ней не хватает какого-нибудь фонарика для поиска секретов в грязной воде, иногда сложно понять за обилием эффектов, надо ли давить гашетку дальше, или уже все умерли, видов врагов не то чтобы много. Но всё это мелочи, не способные испортить общий восторг: выйди Turbo Overkill на несколько месяцев раньше, она наверняка бы стала нашей лучшей игрой 2022 года.

Лучшая соулс-игра — Lies of P

Споры о том, можно ли считать соулс-лайк игры отдельным жанром, всё ещё ведутся, но мы выступаем на стороне тех, кто говорит «да». Слишком много таких игр выходит, слишком много с ними экспериментируют. В конце концов, практически каждый жанр чего бы то ни было обычно начинался как подражание некоему гениальному исходному произведению. В этом году достойных соулсборнов было немало, но особенно выделилась именно Lies of P.

Во-первых, потому что пока большая часть подобных проектов пытаются повторить успех Dark Souls, детище NEOWIZ метит на трон Bloodborne — пожалуй, лучшей игры FromSoftware. Во-вторых, потому что Lies of P чертовски стильная. В-третьих — в ней понятный сюжет, ловко сплетающий оригинальную сказку о Пиноккио с ещё много-много чем. В-четвёртых — удачно потыренные идеи механики из других соулс-проектов, что здорово обогатило геймплей и разнообразило билды. В пятых — тут очень весёлая система крафта оружия, которая позволяет создавать безумные штуки.

В итоге мы можем с небольшими оговорками объявить, что да, дождались! Наконец-то Bloodborne доступна на PC — ликуйте, играйте, страдайте.

Лучшее экшен-приключение — Star Wars Jedi: Survivor

Классная история, интересное наполнение мира, отличная боевая система, блестящая постановка сцен, хорошо проработанные взаимоотношения героев — Jedi Survivor оказалась настоящей приключенческой игрой, достойной далёкой-далёкой галактики. Наконец, после дооооолгого перерыва у нас есть ещё одна хрестоматийная игра про Силу, световые мечи и миленьких дроидов. Много рассказывать про Jedi Survivor как-то неудобно — у нас уже есть огромная, пропитанная любовью рецензия на эту игру, так что за другими деталями советуем обратиться к ней.

Сама номинация, конечно, может показаться слегка надуманной, но это просто способ сказать «в духе последних Tomb Raider и Uncharted». Приключайся, исследуй, сражайся, кайфуй!

Лучший файтинг — Street Fighter 6

Спорим, много кто ожидал тут увидеть очередной Mortal Kombat? Не в этот раз, не в нашу смену! Пока новая МК1 развлекается системой камео, предлагает кампанию да набор башен без VPN при игре из РФ и РБ и непомерно раздувает ростер дополнительными бойцами за дополнительные деньги, Street Fighter 6 делает настоящую революцию — это файтинг для всех и каждого с легко преодолимым порогом вхождения. Реализовано это при помощи выбора системы управления — классическая позволяет вам играть в стандартный файтинг со всеми этими пофреймовыми таймингами, отменами, сложными комбо и прочей киберспортивщиной, а современная — просто и удобно лупить врагов при помощи буквально шести кнопок и одного стика.

Кроме того, к вашим услугам шикарный режим исследования открытого мира в духе Yakuza: Like a Dragon, возможность поиграть в старые файтинги на игровых автоматах и отличный визуал с периодически возникающими эффектами чернил — похожее мы видели прошлой части и недавней NFS Unbound. Впечатление может подпортить разве что развесистая клюквенность происходящего, но это дело вкуса — всё-таки серия появилась в то время, когда такое было ещё модно. В итоге получилась игра, которая угождает хардкорным фанатам файтингов, но при этом готова расширить аудиторию жанра за счёт ничего не понимающих новичков. Живая классика рождается на наших глазах! Правило «каждый чётный Street Fighter — шедевр!» получило подтверждение.

Лучший платформер — Super Mario Bros. Wonder

Nintendo очень хороша в создании платформеров — братья Марио уже которое десятилетие стабильно выдают хиты, вызывающие огромный восторг как у рядовых покупателей, так и у журналистов. Так что триумф очередной Super Mario Bros. — явление закономерное. За долгие годы компания накопила огромную кучу идей, механик и прочих наработок, а к новому выпуску придумала целый ряд свежих. В итоге получилась потрясающая игра, постоянно радующая тебя новыми ситуациями, механиками, противниками. От первого запуска до финальных титров ты постоянно удивляешься, умиляешься, проникаешься изобретательностью японских гейм-дизайнеров.

Отдельно хочется обозвать разработчиков Super Mario Bros. Wonder «гениальными Кодзимами» за особые волшебные цветы, которые при активации преображают уровень и его правила до неузнаваемости — причём каждый раз новым, неожиданным образом. Это добавляет игре, и так весьма многоплановой из-за обилия костюмов с разными свойствами, ещё один слой глубины. Пространство уровней создано для исследований и изменений — и оба этих процесса увлекают тебя на долгие часы.

Лучшая тактика — Shadow Gambit: The Cursed Crew

— Вы готовы к хорошей тактической игре?

— Да, капитан!

— Я вас не слышу, я нежить!

Команда пиратов-призраков разыскивает проклятое сокровище на живой шхуне — и это не квест, не визуальная новелла, а продуманная, проработанная и очень изобретательная тактическая игра, где вы с помощью ограниченного набора весьма интересных инструментов будете решать любые оперативные задачи. Под инструментами, естественно, подразумеваются способности вашей призрачной команды — один умеет хорошо прятать тела, чтобы их не обнаружили патрули, другой может вселяться в противников и вести их, куда тебе нужно, а третья и вовсе стреляет союзниками из пушки! Задачи перед игроком The Cursed Crew ставит не то чтобы сложные, но стабильно интересные, и практически всегда — весёлые. Слежка, устранение отдельного врага и даже выкапывание клада — призрачные пираты знают толк в интересном времяпрепровождении!

Mimimi Games не корейцы, чтобы кушать собак, но они знают толк в тактических проектах и с истинным фанатизмом полируют, доводят до совершенства игры для, в общем-то, довольно узкой аудитории. Shadow Gambit — их прощальный подарок этому миру, не способному по достоинству оценить таланты разработчиков чеканной монетой и тёплым отзывом в комментариях. Это их лучшая игра, переполненная многолетним опытом, любовью к жанру и удалым пиратским креативом. И нет, победа в этой номинации — вовсе не «посмертный Оскар за выслугу лет», а выделение действительно классной тактической игры, которую хочется рекомендовать даже тем, кто с жанром знаком разве что по регулярным упоминаниям XCOM 2012 года.

Лучшая стратегия — Against the Storm

Во многом изобилие 2023 года обеспечено независимыми студиями — за прошедшие годы инди-проекты настолько набрали в качестве, что вполне способны конкурировать с дорогими в производстве ААА-релизами. Вот Against the Storm создала команда всего из пяти человек — и они смогли сказать новое, очень веское слово в жанре. Как это сейчас модно у инди-студий, вполне классическую концепцию (в данном случае стратегию непрямого управления) скрестили с рогаликом — и получилось чертовски хорошо и реиграбельно.

Вот у нас есть мрачное фэнтезийно-апокалиптическое будущее, где всё сущее постепенно гибнет под натиском разрушительной сезонной Гнилой Бури, а последним прибежищем выживших становится Тлеющий город, которым управляет Опалённая королева. Но играть нам предстоит отнюдь не за неё — мы лишь руководим экспедициями, строительством временных форпостов в глубинах недружелюбных лесов. Наша задача — выполнять королевские указы и доставлять в город определённые ресурсы, попутно стараясь не погибнуть от многочисленных опасностей. Каждая такая экспедиция получается уникальной из-за многочисленных модификаторов местности и доступного набора построек. Прибыли на место, освоились, организовали первичные производственные цепочки — и начинаем прорубать себе дороги на новые полянки, надеясь побороть таящиеся на них опасности и захватить полезные ресурсы с минимальными потерями среди участников мероприятия.

За всеми этими строительствами производственных цепочек, исследованиями неизвестных территорий и попытками не разочаровать королеву (и не слишком разозлить обитателей лесов своим вторжением) проносятся десятки упоительных часов. При этом Against the Storm прошла через образцовый ранний доступ, где новый контент выходил регулярно, а разработчики очень внимательно прислушивались к мнению игроков. Так что новое слово в жанре сказано — уверенно, чётко и громко.

Лучшая головоломка — The Talos Principle 2

С головоломками в этом году всё было очень хорошо, но однозначный лидер виден невооружённым глазом с нескольких километров. The Talos Principle 2 заметно прибавила во всём хорошем — в графике, масштабе локаций, разнообразии головоломок, оригинальности, сюжетной составляющей. Это ещё не Portal 2, но успешная попытка пойти по его пути — сделать игру лучше, цельнее, интереснее. Убрать всё лишнее, придумать новое и довести до ума всё, что прошло проверку временем. В итоге перед нами мощнейший сиквел, после которого заходить в оригинальную The Talos Principle совершенно не хочется, да и не нужно. Даже если вы по какой-то причине в своё время забросили прохождение оригинала (а причин для этого хватало), то вторую часть определённо стоит попробовать — шансы на то, что вы с запоем пройдёте её от корки до корки, весьма высоки. Единственная существенная претензия — это дьявольская серьёзность происходящего. Ну вот почему очеловечившиеся роботы никак не разовьют в себе чувство юмора?

Лучшие ужасы — World of Horror

World of Horror — это такой «Ужас Аркхема» в обёртке рогалика, оформленного под чёрно-белую пиксельную мангу Дзюндзи Ито. Вот у нас маленький японский городок, где грядёт пришествие одного из Древних богов. Помешать этому можно, собрав несколько ключей от маяка, на котором будет проводиться ритуал по его вызову. Ну а ключики мы получаем за успешные расследования всяческих страшных дел — хтонических городских легенд про безумных маньяков, злобных чудовищ или невыразимую призрачную муть.

В начале нашего приключения мы выбираем себе одного из героев — кто-то крепче рассудком, у кого-то есть боевитый напарник, третьему с ходу дают какой-нибудь ценный предмет — и отправляемся на расследование, попутно получая опыт, навыки, ценные предметы, ресурсы, а также, как водится, телесные и душевные травмы. Ещё можно посещать различные полезные места на карте — больницу, библиотеку, полицейский участок, вот только не стоит тратить на это много времени, ведь Древний ужас всё ближе… Да, уши настольных «Аркхемов» тут торчат настолько заметно, что никакая шляпа не скроет. Общая суровость тоже соответствует: умерли — наступил конец света, сошли с ума — конец света, слишком долго возились — конец света, крупно не повезло — конец света, ошиблись в расчётах — ну, вы поняли.

Это, может, и не очень страшная игра из-за однобитного визуального исполнения (ну разве что вы боитесь много читать), но, как и настольный «Ужас Аркхэма», она заставляет понервничать. И уж точно — это самый необычный ужастик 2023 года.

* * *

А теперь давайте рассмотрим 10 чуть более вычурных номинаций.

* * *

Лучшая игровая адаптация — Aliens: Dark Descent

У игр про «Чужих» есть проблема — когда вам нужно как-то геймплейно противопоставить игроку сотни ксеноморфов, обычно это оборачивается шутером про ураганную стрельбу, в шуме которой начисто теряется дух фильма Кэмерона. Перестреляв несколько сотен тварей, ты перестаёшь чувствовать опасность, не ощущаешь своей уязвимости перед инопланетными монстрами. Именно эту проблему смогли решить создатели Aliens: Dark Descent, выбрав для своего детища жанр тактической игры в реальном времени с элементами стелса. Да, ты рулишь крутыми вояками, но врагов вокруг так много, что приходится действовать максимально скрытно и лишний раз не отсвечивать.

В итоге мы получили игру, максимально приближённую по атмосфере к «Чужим» Кэмерона. У неё всё было очень плохо по технической части на релизе, но сейчас, судя по отзывам в Steam, ситуация выправилась — благодаря патчам сейчас приходится сражаться с ксеноморфами, а не с багами.

Лучший левел-дизайн — Hogwarts Legacy

Понимаю, довольно неожиданно видеть столь специфическую номинацию от «Мира фантастики», но надо же было хоть как-то формализовать, за что мы хотим отметить Hogwarts Legacy! А наградить мы её хотим не за геймплей — неровный и местами спорный, не за открытый мир — пустоватый и скучноватый, не за атмосферу — потому как другие персонажи тут сплошь актёры и статисты, которые не живут никакой жизнью вне взаимодействий с главным героем, а просто бесследно исчезают. Уникальной, великолепной и чарующей Hogwarts Legacy делает собственно Хогвартс — пространство, которое игрок исследует, в котором живёт и получает задания. Такого роскошного, детально проработанного, забитого знаковыми местами и секретками замка мы не видели не то что в других играх — даже в фильмах! С этим Хогвартсом сравниться может лишь тот, что рисовало наше воображение при чтении книг о мальчике, которого сбил «Опель». Находиться в этом замке — чистейшее удовольствие, изучать его — концентрированный восторг. Набитый миллионом деталей, уютный, продуманный, огромный, величественный и великолепный Хогвартс — вне всяких сомнений самая потрясающая локация из всех, что мы видели за многие годы. Он словно дом из What Remains of Edith Finch, разросшийся до размеров города и не потерявший ни унции своего шарма.

…Ну а для тех, кто считает, что Hogwarts Legacy не достойна своего места среди лучших из лучших, у нас наготове всегда есть горшочек-другой мандрагоры, парочка натреннированых нюхлеров и несколько заклинаний разной степени непростительности…

Лучший визуальный дизайн — Atomic Heart

В Atomic Heart много классных вещей — интересная история, небанальный геймплей, прекрасный саундтрек, отличные персонажи, ретрофутуристическая атмосфера, наконец… Но самым выдающимся, квинтессенцирующим всё это великолепие элементом мы считаем именно визуальную эстетику игры. Mundfish проделала великолепную работу, упаковав практически всё дизайнерское наследие СССР в одну большую игру, где хочется прежде всего не бродить и отстреливать роботов, а разглядывать архитектуру, плакаты, оружие, технику, окружение. Да, можно ворчать, что в альтернативном 1955 году много чего из куда более поздних советских времён, но как-то неловко ругать людей за то, что они малость увлеклись и захотели поработать со всем наследием Союза, не зацикливаясь на середине 1950-х. Главное — это страсть и талант, которые они вложили в своё дело. Именно благодаря им игра получилась такой необычной, запоминающейся и интересной.

Hogwarts Legacy и Atomic Heart очень выделяются на фоне других проектов 2023 года — они смогли привлечь внимание аудитории, далёкой от игр. Мемасики про тварей, не готовых к взаимодействию, и переработанные старые советские шлягеры заполонили социальные сети и вошли в жизнь тех, кто обычно раскладывает пасьянсы и собирает шарики по три в ряд. А ведь было ещё два медийных кейса, также сумевших проломить стену, разделяющую геймеров и не-геймеров: мультфильм о Братьях Марио и трейлер GTA 6. Популярность игр действительно растёт, а их аудитория заметно прибавляется.

Лучшая инди-игра — Pizza Tower

Титулов для Pizza Tower можно подобрать массу — самая сумасшедшая игра, игра с самым стрёмным визуальным рядом, самая хардкорная игра для перфекционистов. Но, пожалуй, титул «лучшего инди-проекта» способен в наибольшей степени выразить ужас и величие этой игры. Детище Tour De Pizza — это такой платформер школы мысли Соника, только вообще без тормозов. Пиццерию Пеппино Спагетти угрожают взорвать гигантским лазером, расположенным на верхушке башни, и повар должен предотвратить подобное развитие событий. Как? Надо ураганом пронестись по куче уровней, попутно спасая ожившие топпинги для пиццы, победить несколько весьма суровых боссов и попутно не словить эпилептический припадок из-за творящегося на экране мельтешения.

Pizza Tower ловко играет с правилами: первичное освоение локаций не ограничено по времени или числу жизней, однако потом наступает этап, где с только что зачищенного уровня надо успеть убежать, пока всё не разрушилось, и вот тут одна ошибка может заруинить вам всё. Практически каждый уровень имеет свой прибабах — в одном месте игра превращается в хоррор с прятками, в другом вы становитесь куском сыра и меняете всю физику перемещений, в третьем вы летаете, размахивая половинками коробки от пиццы, как крыльями.. По визуальному стилю игра представляет собой нечто среднее между мультиками Adult Swim и первыми попытками подростка рисовать в программе MS Paint, музыка здесь — безумная эклектическая смесь шикарных восьмибитных мелодий, мрачного электронного эмбиента, джаза, хард-рока и закадровых воплей. В общем, если вы ещё не знаете, что такое безумие и откуда у Джокера его шрамы, просто поиграйте в Pizza Tower.

Лучший ААА-блокбастер — Marvel’s Spider-Man 2

Новая игра про Человека-паука — образцовый сиквел. Создатели тщательно сохранили и приумножили всё хорошее из прошлых полутора игр, придумали что-то новое, там где это требовалось, развили персонажей, выдали отличного злодея. В итоге получился отличник, у которого все хотят списывать, но вот влюбляются все отчего-то в хулиганов и троечников — от наград Marvel’s Spider-Man 2 уворачивается с завидным паучьим чутьём, хотя при этом все сходятся во мнении, что игра отличная.

Это блокбастер, который обязательно надо пройти, если у тебя есть PS5: выбить платину, прокайфовать с новой порции перемещений на паутине, великолепно поставленных боёв с боссами, драйвовых схваток с многочисленными врагами попроще — а потом удалить и двигаться дальше. Дорогая и успешная игра, которая создана именно для того, чтобы ты один раз её прошёл и получил от этого массу удовольствия. Она не поразит вас в самое сердце, не заставит думать о ней по ночам, строить безумные теории, писать фанфики, но вы точно купите третью часть, как только она появится, потому что вы прекрасно провели время с этими героями. Питер, Майлз, молодцы, садитесь, как обычно — пять. Алан, ты что там в тетрадке за каракули рисуешь?..

Самая зрелищная игра — Final Fantasy XVI

16-ю «Финалку» хочется назвать лучшей частью сериала за последние годы. С одной стороны, да, это всё ещё jRPG с по большей частью серым миром, бессмысленным и беспощадным гриндом в побочных заданиях, весьма скучным режимом «Новая игра+», который бросаешь сразу же, как понимаешь, что монстры стали в несколько раз жирнее и каждая битва занимает куда как больше времени, чем в обычном прохождении. С другой — перед нами отличная слэшерная боевая система, эпическая история, разворачивающаяся десятилетиями, интересная внутриигровая энциклопедия, позволяющая уточнить все тонкости лора прямо посредине кат-сцены, мощный саундтрек и сногсшибательный дизайн некоторых мест. Но это всё так, небрежное дополнение к главному — битвам с боссами. Огромные кайдзю с рёвом швыряются друг в друга убийственной магией, сыплют ударами чудовищной мощи, разрушают до основания циклопические боевые арены. И это длится не пару минут, а десятки. Кат-сцены плавно переходят в QTE, QTE — в стандартный геймплей с уворотами и атаками, а тот — снова в кат-сцену. Это настоящий концентрированный восторг, великолепно нарисованный, прекрасно срежиссированный и бесподобно озвученный. Final Fantasy XVI демонстрирует, насколько потрясающе крутыми могут быть боссфайты — и ты хочешь, чтобы в будущем все игры равнялись на неё.

Самая ностальгическая игра — RoboCop: Rogue City

Этот «Робокоп» сделан фанатами и для фанатов. Маниакально точно воссозданные локации из фильмов, зубодробительная жестокость, мрачная ирония, множество не представляющих угрозы врагов и атмосфера тоскливой безнадёги — создатели переробокопили не только прошлые игры, но даже ремейки и кое-что из оригинальных кинолент. Получилось очень олдскульно, и в этом причина того, что RoboCop: Rogue City не переиграла Aliens: Dark Descent как лучшую игровую адаптацию — уж слишком специфическим тут получился геймплей. Как показала практика, отыгрывать впитывающего почти любой урон медлительного танка — довольно круто, но малость нудно. Кроме того, большая часть систем вроде прокачки не особенно то и влияют на геймплей линейного шутера. Вам не нужно менять оружие, по-разному действовать в зависимости от локации и врагов, активно бороться за победу — вы герой фильма, и тяжёлой поступью движетесь от одной сцены к другой, пока не наступит финал. Это интересный опыт погружения в прошлое, ценный и запоминающийся, — но вряд ли мы увидим какие-то механики и идеи из Rogue City в шутерах будущего. Так что спешите насладиться этим уникальным явлением!

Лучшая игра для казуальной аудитории — Dave the Diver

Dave the Diver очень хотела выиграть титул главной инди года, но с формальной точки зрения это никакая не индюшатина — за разработкой стоит один из крупнейших южнокорейских издателей Nexon. Правильнее говорить про А-проект, умело мимикрирующий под инди. Впрочем, это вообще никак не умаляет достоинств Dave the Diver — «игры в жанре всё везде и сразу», как его ловко окрестила игровая пресса. Происходящее делится на две большие фазы — сначала мы ловим под водой рыбу с помощью кучи разнообразных мини-игр, а потом занимаемся менеджментом суши-бара с помощью других мини-игр. И их тут настолько много, и они все настолько разные, что простое перечисление списком заняло бы весь этот блок… и ещё, наверное, залезло в пару соседних. Приятная пиксельная графика, юмор происходящего и ненавязчивый сюжет мгновенно смывают тебя за борт и не дают оторваться. Чистейший отдых, великолепная награда в конце тяжёлого рабочего дня и одна из лучших игр во время отпуска — отдыхайте и наслаждайтесь!

Самая интересная игровая механика — Viewfinder

Viewfinder — это довольно несложная пространственная головоломка, построенная вокруг простой механики: фотографии и рисунки можно «прикладывать» к реальному миру, после чего они воплощаются в нём. Приложил снимок звёздного неба к солнышку — оно скрылось, а если ту же фотографию поместить на забор, то она просто проделает в ней соответствующего размера дыру. Аналогично можно, повернув фотографию стены какого-то здания, возвести мост и с помощью многократного использования снимка какого-нибудь помещения построить надёжный тоннель через пропасть.

Игра постепенно усложняется — от готовых фотографий мы постепенно переходим к их самостоятельному изготовлению, исследованию новых механик вроде нефотографируемых элементов и даже копированию себя, но в целом игровой процесс тут не мозголомный, а сугубо медитативный. При этом на фоне постепенно раскрывается печальная история: ей можно проникаться, а можно полностью игнорировать. Очень рекомендуем попробовать эту игру — уж слишком необычный опыт дарит ключевая механика с практически неограниченным изменением уровней. Ах да, тут можно гладить Чеширского котика — накиньте игре ещё пару баллов за это! В смысле, стало 12/10?..

Самая необычная игра — Chants of Sennaar

Последняя наша игра на сегодня — это симулятор переводчика, чуть разбавленный стелсом и элементами классических квестов. Протагонист оказывается среди пяти разобщённых племён и должен расшифровать все пять диалектов, чтобы наладить между ними контакт и подняться на самый верх Вавилонской башни. Вопрос, а стоит ли налаживать общение между всеми этими вавилонянами, которые не просто так говорят на разных языках, оставим открытым.

Обучение языку происходит постепенно: там расшифровали надпись, тут разобрали контекст фразы, здесь сообразили, как устроена грамматика очередного диалекта — так постепенно заполняем нашу тетрадочку-словарик. В какой-то момент начинаем понимать всё написанное и сказанное — значит, самое время направить стопы к следующему племени. Не все будут принимать нас радушно — вот тут-то и будут вылезать те самые квестовые механики и стелс-элементы, призванные разбавить геймплей.

Chants of Sennaar можно проходить во многом перебором и методом тыка, в ней сложно застрять, но легко заблудиться во время прогулок по обширным вавилонским террасам. В ней запоминающийся визуальный ряд «под Мёбиуса» и классный звуковой дизайн. Да, это проект не для всех, но ценители необычных игр точно не уйдут обиженными.

* * *

В выборе лучших игр года активное участие принимали:

Евгений Пекло, Сергей Серебрянский, Данила Ряснянский, Артём Дубровский, Олеся Климчук, Илья Цуканов, Никита Волкович, Сергей Цилюрик, Сергей Канунников, Рона Михайлова, Мара Руднева, Даниил Кортез, Дмитрий Кинский, Денис Варков, Юрий Кулагин, Дарья Кулагина-Кравчук.