Арт: как в Китае выпускают подделки знаменитых настолок

В конце июня на сайте, посвящённом настолкам со всего света, BoardGameGeek пользователь Houso Jamphu запустил обсуждение, в котором рассказал о китайских подделках настольных игр. Местные компании копируют механики самых популярных игр, перерисовывая арт и меняя название.
По данным Houso Jamphu, 80% подделок приходится на серию Cheer Club (欢乐坊), которую издаёт Cheerjoy (aka Yoka Games or Bianfeng). В таких играх перерисован весь арт и даже тема, в них очень дешёвые компоненты, маленькие коробки, немного изменённые правила. Такую «китайскую» версию можно купить на 10-15 юаней (1,5-2 доллара). Зачастую издатель переделывает классические игры («Монополия», Гомоку), игры на социальную дедукцию или викторины.
Ещё подделками занимаются 100GAMES (一百游) — издатель с Taobao. Houso Jamphu отмечает, что они в деле только 2-3 года. В их играх хоть и переделан арт, в ней примерно те же названия, правила остаются такими же, относительно высокое качество компонентов, часто включают промокарты и дополнения. Такие игры обходятся в 20-200 юаней (от 3 до 28 долларов). Зачастую такие игры патриотично называют «родной версией».
Вот несколько популярных переделок
Оригинал
Подделка
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Оригинал
Подделка
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Оригинал
Подделка
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Оригинал
Подделка
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Оригинал
Подделка
Оригинал
Подделка
Оригинал
Подделка
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