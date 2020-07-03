Арт: как в Китае выпускают подделки знаменитых настолок

В конце июня на сайте, посвящённом настолкам со всего света, BoardGameGeek пользователь Houso Jamphu запустил обсуждение, в котором рассказал о китайских подделках настольных игр. Местные компании копируют механики самых популярных игр, перерисовывая арт и меняя название.

По данным Houso Jamphu, 80% подделок приходится на серию Cheer Club (欢乐坊), которую издаёт Cheerjoy (aka Yoka Games or Bianfeng). В таких играх перерисован весь арт и даже тема, в них очень дешёвые компоненты, маленькие коробки, немного изменённые правила. Такую «китайскую» версию можно купить на 10-15 юаней (1,5-2 доллара). Зачастую издатель переделывает классические игры («Монополия», Гомоку), игры на социальную дедукцию или викторины.

Ещё подделками занимаются 100GAMES (一百游) — издатель с Taobao. Houso Jamphu отмечает, что они в деле только 2-3 года. В их играх хоть и переделан арт, в ней примерно те же названия, правила остаются такими же, относительно высокое качество компонентов, часто включают промокарты и дополнения. Такие игры обходятся в 20-200 юаней (от 3 до 28 долларов). Зачастую такие игры патриотично называют «родной версией».

Вот несколько популярных переделок

Покорение Марса

Оригинал

Подделка

mars2 mars3 mars4

Читайте также Покорение Марса. Настольная игра о терраформировании Красной планеты Достойный еврогейм с продолжительными партиями, интересной темой и отличной механикой.

Остров духов

Оригинал

Подделка

Root

Оригинал

Подделка

Шарлатаны из Кведлинбурга

Оригинал

Подделка

Кодовые имена

Оригинал

Подделка

Ghost Stories

Оригинал

Подделка

Dixit

Оригинал

Подделка

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