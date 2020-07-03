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    Арт: как в Китае выпускают подделки знаменитых настолок

    3 июля 2020
    Кот-император
    03.07.2020
    1389
    1 минут на чтение
    Арт: как в Китае выпускают подделки знаменитых настолок

    В конце июня на сайте, посвящённом настолкам со всего света, BoardGameGeek пользователь Houso Jamphu запустил обсуждение, в котором рассказал о китайских подделках настольных игр. Местные компании копируют механики самых популярных игр, перерисовывая арт и меняя название.

    По данным Houso Jamphu, 80% подделок приходится на серию Cheer Club (欢乐坊), которую издаёт Cheerjoy (aka Yoka Games or Bianfeng). В таких играх перерисован весь арт и даже тема, в них очень дешёвые компоненты, маленькие коробки, немного изменённые правила. Такую «китайскую» версию можно купить на 10-15 юаней (1,5-2 доллара). Зачастую издатель переделывает классические игры («Монополия», Гомоку), игры на социальную дедукцию или викторины.

    Ещё подделками занимаются 100GAMES (一百游) — издатель с Taobao. Houso Jamphu отмечает, что они в деле только 2-3 года. В их играх хоть и переделан арт, в ней примерно те же названия, правила остаются такими же, относительно высокое качество компонентов, часто включают промокарты и дополнения. Такие игры обходятся в 20-200 юаней (от 3 до 28 долларов). Зачастую такие игры патриотично называют «родной версией».

    Вот несколько популярных переделок

    Покорение Марса

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    Арт: как в Китае выпускают подделки знаменитых настолок 1

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     Алексей Сапонов |  06.08.2017 |  975

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    Остров духов

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    Арт: как в Китае выпускают подделки знаменитых настолок 5

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     Александр Ляпустин |  25.03.2019 |  1 804

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    Root

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    Арт: как в Китае выпускают подделки знаменитых настолок 6

    Подделка

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    Шарлатаны из Кведлинбурга

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    Подделка

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    Ghost Stories

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    Dixit

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    Арт: как в Китае выпускают подделки знаменитых настолок 18Подделка

    Арт: как в Китае выпускают подделки знаменитых настолок 19 Арт: как в Китае выпускают подделки знаменитых настолок 20

    P.S. Как тут не вспомнить про «Имаджинариум» — теперь уже российский клон «Диксита»

    Арт: как в Китае выпускают подделки знаменитых настолок 21
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    Кот-император
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