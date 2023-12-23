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    #вестерн #Зак Снайдер #космическая опера #обзор фильма

    «Мятежная луна» Снайдера не станет новыми «Звёздными войнами» — и вот почему

    23 декабря 2023
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    23.12.2023
    10078
    6 минут на чтение
    #вестерн #Зак Снайдер #космическая опера #обзор фильма
    Мятежная луна черновик 6

    На планете Вельд где-то на окраине галактической Империи пашут землю простые крестьяне. Идиллию прерывает десант имперских войск — поселение оккупируют и под страхом расправы требуют отдавать солдатам урожай. Отставной офицер Кора и агроном Гуннар отправляются на поиски повстанцев, которые бы защитили их деревню.

    Жанр: космический вестерн
    Режиссёр: Зак Снайдер
    В ролях: София Бутелла, Михил Хёйсман, Эд Скрейн
    Премьера: 22 декабря 2023
    Похоже на: «Звёздные войны: Новая надежда», «Звёздные войны: Изгой-один», «Великолепная семёрка»

    «Мятежная луна» переделана Заком Снайдером из сценария, который он предлагал «Лукасфильму» для «Звёздных войн». Ему отказали, но родство фильма с Далёкой галактикой заметно — и в сюжетных клише, и в деталях вселенной, начало которой закладывает фильм. И тут уместно вспомнить, как начинались «Звёздные войны».

    В 1976 году «Новая надежда» могла выйти совсем другой — и провалиться. Черновой монтаж начинался с долгого знакомства с Люком, нам показали бы, как он живёт на ферме и общается с друзьями. Джордж Лукас вовремя понял, что это не работает. Картину спасла его жена Марсия, она выкинула вступление и перемонтировала материал в то ураганное приключенческое кино, какое мы знаем.

    В 2023 году у Зака Снайдера не оказалось своей Марсии. У него оказался Netflix, потребовавший сделать двухчасовую версию фильма под подростковый рейтинг PG-13. И Снайдер со своим постоянным монтажёром Доди Дорн наступил на те грабли, которых избежал Джордж.

    «Мятежная луна» Снайдера не станет новыми «Звёздными войнами» — и вот почему 2

    Космическая фантастика от Зака Снайдера, дамы и господа!

    «Звёздные войны» начались с погони в космосе и абордажа. В «Мятежной луне» первая боевая сцена происходит на 35-й минуте, и это драка в амбаре. Весь первый акт фильма — это жизнь в деревне главной героини. Тут Снайдер мог бы начать знакомить нас с диковинным миром планеты — но не с чем; тут вам не «Кибердеревня», а деревня самая обычная, с мотыгами, сараями и фермерами в рубахах. Можно было показать посёлок как чудесный Шир, место добра и света, которое хочется защищать — но нет, тут довольно убого, и Кора явно тяготится жизнью здесь.

    И вот на этом невзрачном колхозе завязан центральный конфликт. Начав смотреть фильм после этого обзора, вы удивитесь: в заставке обещают совсем не ту историю, что описана в начале текста. Дело в том, что предыстория с убитым королём и коварным регентом для основного сюжета не очень-то важна. Он куда проще. Есть добрые и честные фермеры. Есть злобные злодеи, готовые разорить их деревню. Чуете, к чему всё идёт?

    Мятежная луна черновик 5

    «Глядите все, я Ганс Ланда!» Имперские офицеры ряжены под нацистов, чтобы с первых же минут было ясно, кто тут плохой

    Вот именно: со второго акта сюжет «Мятежной луны» наконец вылезает из колхоза и превращается в очередную вариацию «Семи самураев» и «Великолепной семёрки». Герои путешествуют по деревням и планетам, по одному набирая сторонников для защиты деревни. Каждого из бойцов ярко представляют в своём эпизоде — но потом задвигают в толпу на фоне. Каждому остро не хватает личности и хоть каких-то взаимоотношений с товарищами. Они как юниты-игрушки: «индеец», «самурайка», «пожилой генерал», «повстанец». Вырежи любого — сюжет не пострадает. Убей любого — и публика едва ли вспомнит, как его звали.

    К тому же из-за долгого вступления появляются они довольно поздно. Даже генерал в исполнении Джимона Хонсу не успевает себя никак проявить — а разговоров-то было! Но раскрыть характеры «семи самураев» мешает не нехватка времени — нет, тут проблема посерьёзнее.

    Мятежная луна черновик 3

    «Это Катана… ой, Немезида. Не советую связываться с ней, её меч забирает души убитых врагов… да ладно, даже такой фишки нет?»

    В «Звёздных войнах» эпический пафос сочетался с забавными перепалками дроидов и молодым задором трио героев. В «Мятежной луне» Кора сотоварищи будто сошли с картины «Не время улыбаться». Они не говорят, а Изрекают мудрые мысли. Они подолгу рассуждают о Чести и Мести так, что слышатся Большие Буквы. Ещё они стоически сохраняют морды кирпичом, так что простора для актёрской игры фильм не оставляет. Хотя бы ухмыльнуться Зак позволяет только злодеям — поэтому самым ярким персонажем в итоге получается карикатурный адмирал-эсэсовец в исполнении Эда Скрейна.

    Эту хмурость на грани самопародии можно списать на стиль Снайдера. Но вообще-то в его же «300 спартанцев» Леонид был ироничным, эмоциональным и говорил меткими крылатыми фразами. За что и полюбили. А персонажам «Мятежной луны» трудно сопереживать. У большинства один характер на всех — «нордический», они круты в бою, им написаны трагические предыстории — но это не люди, а статуи героев. Немного выделяется лишь фермер Гуннар, и то — он просто «небоевой товарищ», который выслушивает Изречения и кивает.

    Мятежная луна черновик 2

    Актёр Стаз Нэйр — индиец, а вот его персонаж, летающий на Клювокрыле, — типичный индеец, как из фильмов Гойко Митича

    Снайдеркат?

    «Мятежная луна» Снайдера не станет новыми «Звёздными войнами» — и вот почему

    Этот растиражированный кадр, как оказалось, не вошёл в первую часть. Там на момент событий ещё только посевная

    На Netflix с самого начала предложили Снайдеру делать режиссёрскую версию со «взрослым» рейтингом R. Та, что сейчас вышла, — это «цензурная» версия под рейтинг PG-13. Тут фанаты вздрогнули, вспомнив, как ножницы монтажёров и пересъёмки испортили «Бэтмена против Супермена» и «Лигу справедливости», которые стоит смотреть только в режиссёрской версии. Мы начали разговор с монтажа — так может, и проблемы «Мятежной луны» связаны с сокращениями, а грядущий «снайдеркат» всё поправит?

    Если честно — не похоже на то. Проблемы фильма не в нехватке крови или времени, а в нехватке жизни в его героях. Немного «жести» могло бы улучшить боевые сцены, но они и в «цензурном» виде неплохи. Что до секса… в фильме есть лишь попытка изнасилования и домогательства извращенца к Гуннару. Не хочется думать, что именно эти моменты Зак собирался сделать, как он выразился, «sexy, violent, crazy».

    Так стоит ли смотреть?

    «Мятежная луна» точно не будет новой сенсацией и мощным ответом «Звёздным войнам», на который мы надеялись. Так стоит ли вообще смотреть фильм, если вы не поклонник лично Снайдера? Пожалуй, да. У него хватает достоинств — правда, каждое со своей ложкой дёгтя.

    Во-первых, это неплохое зрелище. Зак, который в этом фильме ещё и оператор, умеет красиво ставить кадр — и, конечно, задерживает на красивостях внимание фирменным слоу-мо. Правда, сохранил он и другую фирменную черту — «серый» цветокор, приглушающий цвета. Это, конечно, придаёт фильму узнаваемый стиль, но все планеты с ним сливаются в одну.

    Во-вторых, это всё-таки боевик. Заранее разочаруем: нет, битв на истребителях и кораблях в духе «Звёздных войн» сюда не завезли. «Мятежная луна» — именно что космический вестерн с маленькими городками, салунами и прериями (даже индеец в наличии!). Экшен тут ограничен в основном трактирными потасовками, перестрелками, поножовщиной. Но поставлены эти драки со знанием дела, руку создателя «300 спартанцев» вы узнаете. Впрочем, в вышедшей пока что версии жестокость смягчена, так что если хотите больше мяса — стоит дождаться расширенной версии с рейтингом R.

    Мятежная луна черновик

    История паучихи больше заслуживала фильма, чем история деревни

    В-третьих и в-главных — фантастическая вселенная. За пределами колхоза из завязки мир «Мятежной луны» выглядит многообещающе. Империя в эстетике не то «Вархаммера», не то карикатурных нацистов. Диковинные инопланетные народы — история разумной паучихи с одной из планет прозвучала интереснее основного сюжета! Странные маленькие детали вроде инопланетянина, «курящего» человека как кальян, того «осьминога», с которым обнимался злодей, или подселения тяжело раненного в виртуальность. Обо всём этом хочется узнать побольше.

    В конце концов, первая часть — это, в сущности, лишь половина фильма. Вторая часть может раскрыть идеи, на которые лишь намекали в первой. Центральный конфликт про деревню совершенно не интригует — но хочется верить, что в продолжении Снайдер оторвётся от спасения крестьян и расскажет, что всё-таки случилось с королём и принцессой. Надеемся, у него есть ответы поинтереснее, чем «Всех убил злодей-регент».

    Мятежная луна черновик 4

    Робот-пацифист в озвучке Энтони Хопкинса, возможно, будет интересным персонажем во второй части. В первой его на удивление мало

    Пожалуй, все достоинства и недостатки фильма можно свести к тому, что это абсолютное творение своего режиссёра, сценариста и оператора. Это Снайдер, доведённый до абсурда. Таким он бывает, когда не опирается на готовые сюжеты «Хранителей» и «300 спартанцев», когда не снимает по франшизе, когда у него не вырывают фильм из рук. Вот такое кино крутится у него в голове. До смешного серьёзное, сумрачно красивое, и в слоу-мо. Зато своё.

    Критики разгромили «Мятежную луну», объявив её чуть ли не худшим фильмом Снайдера. Это всё же несправедливо. Картине остро не хватает жизни, бодрости, индивидуальности персонажей — но в ней определённо видна индивидуальность её автора. При всех объективных недостатках стоит ценить фантастику, снятую вне популярных франшиз и в фирменном стиле режиссёра. Такие проекты — «Валериан», «Элизиум», «Алита» — всегда чем-то неидеальны. Зато они не выглядят как стерильный студийный продукт.

    Будьте предупреждены о проблемах «Мятежной луны». Но не полагайтесь на критиков — составьте мнение о ней сами. Вдруг кино в голове Снайдера такое же, как в вашей?

    Мятежная луна черновик 1
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    Редактор
    В 2013-2018 годы киноредактор «Мира фантастики», редактор сайта, хранитель традиций форума. Любит слова «логика», «мотивация» и «своя правда». Не гик. Писал сценарии к комиксам МирФ.
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