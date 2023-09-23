«Последнее путешествие “Деметра”» — самый скучный фильм о Дракуле

1897 год. Во время шторма к берегам туманного Альбиона волнами прибивает корабль-призрак «Деметр» — на борту никого, а записи в судовом журнале леденят кровь. Судя по сбивчивым заметкам капитана, какая-то зловещая сила за время плавания истребила всю команду. Корабль вёз из Варны странные ящики с землёй, которые понадобились какому-то лондонскому богачу. Зрителям предлагают проследить за трагичной историей путешествия «Деметра» и узнать, при чём здесь знаменитый вампир, граф Дракула.

Last Voyage of the Demeter Жанр: ужасы

Режиссёр: Андре Эвредал

В ролях: Кори Хокинс, Эшлинг Франчози, Лиам Каннингэм, Давид Дастмалчян

Премьерный показ: 9 августа 2023 года (мировая премьера), 29 августа 2023 года (цифровой релиз)

Продолжительность: 118 минут

Похоже на: «Чужой», «Дракула», «Корабль-призрак», «Корабль призраков», «Ван Хельсинг»

Если вы читали роман Брэма Стокера «Дракула», вы уже знаете, что история русского корабля «Деметра» — это небольшой эпизод из книги, газетная заметка из «Дейли Телеграф», которую Мина Харкер вклеила в свой дневник. Статья описывает незавидную судьбу судна, на котором древний вампир добирался из родной Трансильвании в Великобританию. У непутёвого книжного корабля был реальный аналог — шхуна «Дмитрий», которая во время шторма 1885 года чудом прибыла в порт Уитби без потерь, хоть и позже разбилась.

Крохотный (и не самый захватывающий) подсюжет «Дракулы» решили превратить в самостоятельный фильм, камерную историю о людях, которые находятся в вынужденной изоляции вместе с кровожадным чудовищем. Монстр кажется непобедимым, от него не спастись, его невозможно выследить и поймать — увы, в море никто не услышит твой крик. Всё верно, режиссёр фильма Андре Эвредал («Демон внутри», «Страшные истории для рассказа в темноте») не скрывал, что хотел сделать собственного «Чужого», только в другом сеттинге, на корабле образца XIX века.

Картина находилась в производственном аду около двадцати лет, сменила несколько режиссёров и актёрских составов, и вот наконец, скрипя мачтами, прибыла в кинотеатры. Получилось ли у Эвредала ещё раз рассказать знакомую историю так, чтобы она бодро пугала и удерживала интерес на протяжении почти двух часов? К сожалению, за время путешествия такелаж прогнил, в трюме завелась плесень, и фильм сам получился похожим на корабль-призрак. Он пустой, унылый и невольно заставляет задуматься, что за напасть привела его к такому грустному финалу.

Сюжетного наполнения в духе «моряки исчезают по одному» маловато для такого солидного хронометража, поэтому в фильм добавили новых персонажей, а книжных попытались хоть как-то раскрыть. Капитан судна (Лиам Каннингэм — Луковый рыцарь из «Игры престолов») оберегает внука Тоби (Вуди Норман), которого взял с собой в плавание. Врач-интеллектуал Клеменс (Кори Хокинс) посвятил себя науке и отрицает всё сверхъестественное. Загадочная девушка Анна (Эшлинг Франчози, Лианна Старк из той же «Игры престолов»), которую нашли в одном из ящиков с землёй, просто пытается выжить, так как Дракула взял её с собой только в качестве лёгкого перекуса в дорогу. Почти все остальные действующие лица — стереотипные моряки с мотивацией в духе «эх, на заработанные деньги напьюсь и куплю себе красивую жилеточку».

Проблема в том, что в самом начале фильма нам уже показали совершенно пустой корабль, плюс, как мы знаем из книги, на «Деметре» никто не выжил. Интрига отсутствует напрочь, вопрос только в том, в каком порядке будут умирать персонажи. На это намекает и сцена, в которой моряки болтают о своих планах. Это проверенное временем клише — тот, кто в фильме ужасов мечтает о будущем, стопроцентно уже не жилец. Да и капитан разыгрывает классическую карту «Титаника», торжественно заявляя, что это его последнее плавание. Сюжет «Чужого» подсказывает, что кто-то всё же останется в живых, но и тут секрета нет — это герой, которого лучше всего прописали в сценарии.

Экранизаций «Дракулы» уже несколько десятков, настолько инфернальный вампир полюбился режиссёрам. Есть и культовая классика 1992 года, и фэнтези с Люком Эвансом, и комедия с Николасом Кейджем, и британский мини-сериал от Стивена Моффата, и много чего ещё. Кстати, в сериале 2020 года тоже есть эпизод про плавание, но обставлен он гораздо живее.

Главная промашка создателей «Деметра» в том, что они сняли очередной фильм про Дракулу без самого Дракулы. Формально он там есть, даже на постере нарисован, но назвать его полноценным персонажем не поворачивается язык. Здесь это не остроумный и утончённый вампир-интеллектуал, которому сотни лет и который уже повидал всякое. Дракула «Деметра» — просто чудище, которое ведёт себя в лучшем случае как низший вампир из «Ведьмака». По славной хоррор-традиции он сначала съедает животных, а потом и людей — при этом в основном бегает где-то в тени, рычит и раздирает жертв на куски. С тем же успехом на корабле можно было поселить любого хищного зверя или безымянного потустороннего монстра.

Эвредал явно дал маху и не использовал потрясающий потенциал популярного героя даже на треть. Не спасло ситуацию и то, что Дракулу играет замечательный актёр Хавьер Ботет («Мама», «Багровый пик», «Оно») — здесь ему просто негде демонстрировать свою удивительную пластичность.

В какой-то момент за фильм становится даже обидно. Снят он добротно и выглядит красиво — техническая сторона «Деметры» не сильно уступает более дорогим и кассовым собратьям. Главная претензия к визуальной части — тёмная картинка большую часть времени, она будто перекочевала сюда из «Игры престолов» вслед за Давосом. Впрочем, причину изъяна понять можно — вампиры днём спят, а наскрести интересных диалогов и событий на дневные сцены у создателей фильма просто не получилось. Актёры сделали свою работу в меру сил, и к ним вопросов нет — просто здесь им совершенно нечего играть. Даже хорошо, что от фильма в своё время отказались Нуми Рапас и Бен Кингсли.

«Деметра» нельзя отнести к дешёвым одноразовым ужастикам, но и до хорошего фильма он недотягивает — слишком много возможностей упущено, слишком скучно, слишком «никак». Здесь робко пытаются поднимать вопросы расизма и предвзятого отношения к женщинам, но если вы не вовремя отвернётесь или потянетесь за чаем, рискуете пропустить эти мимолётные моменты.

В остатке — безликое страшилище, которое жадно слизывает кровь с палубы и устраивает морякам скримеры, и несколько блёклых персонажей на убой, которых совсем не жалко. И всё это длится два часа, хотя в книге занимало всего пару страниц. Стоил ли это просмотра? К сожалению, нет.