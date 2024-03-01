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    #военная фантастика #Дюна #космическая опера #обзор фильма

    «Дюна: часть вторая» — неужели будет продолжение? Наш обзор

    1 марта 2024
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    01.03.2024
    11981
    6 минут на чтение
    #военная фантастика #Дюна #космическая опера #обзор фильма
    Дюна часть 2 обзор будет продолжение 5

    Пол, сын убитого герцога Атрейдеса, присоединился к пустынному племени фрименов и перенимает его знания и традиции. Всё больше фрименов видит в нём мессию, предсказанного в пророчестве. Всё больше людей готово идти за ним на войну с домом Харконненов, который выкачивает ресурсы из Арракиса. И только девушка Чани хочет видеть в нём не бога, а человека. Тем временем мятеж фрименов начинает беспокоить уже не только барона Харконнена, но и самого императора.

    Жанр: фантастический эпос, планетарный романс
    Режиссёр: Дени Вильнёв
    В ролях: Тимоти Шаламе, Зендая, Остин Батлер, Хавьер Бардем
    Мировая премьера: 1 марта 2024
    Похоже на: «Безумный Макс: Дорога ярости», «Аватар», «Властелин колец: Две крепости»

    Дени Вильнёв не раз говорил, что видит свою «Дюну» как трилогию, в которой история Пола Атрейдеса рассказывается не до коронации и свадьбы, а до самого конца. И, судя по новому фильму, режиссёр намерен этого добиться, пойдя на большие риски. Даже если ему придётся отступить от книги там, где не решалась ни одна другая экранизация. Похоже, мир Фрэнка Герберта не отпускает его.

    Вильнёв любит и умеет изображать фантастические миры. Его «Дюна» осязаема. Полна гулких звуков, тяжёлых лязгающих машин, исполинских залов и циклопических зиккуратов, среди которых парит камера Грега Фрейзера. Шершава от песка и металла, хлопает на ветру флагами и лохмотьями. Содрогается и рокочет от движения гигантских червей. Бруталистская эстетика этого мира грандиозна и лаконична, здешняя архитектура создана не для жизни, а для того, чтобы поражать воображение. Иногда с этим даже перебор — ладно, принимаем, что Харконнены обитают в Мордоре и презирают роскошь (которой щеголяли в книге), но трудно поверить, что император всея галактики заседает в тёмном пустом ангаре.

    Дюна часть 2 обзор будет продолжение 1

    Чего версии Вильнёва не хватает, так это сочных красок, присущих другим экранизациям. Сцены на поверхности Гьеди Прайм даже сняты чёрно-белыми, будто солнце планеты выжигает краски

    Но если, скажем, в «Бегущем по лезвию 2049» Вильнёв неспешно любовался гулкими сумрачными пространствами, то «Дюна» не медитативное созерцание, а в первую очередь боевой эпос. И вторая часть в этом превосходит первую. Здесь много поединков, перестрелок и масштабных битв, подчас очень изобретательно снятых (особенно хороша схватка, в которой Пол и Чани укрываются за опорами харвестера). Никакой дрожащей камеры или клипового монтажа: действия и расположение противников всегда понятны. Здесь «Дюна 2» напрашивается на сравнение с другим фильмом про схватки в пустыне — «Дорогой ярости».

    В бруталистских декорациях разворачивается почти шекспировская театральная драма о пути к величию и мести через жертвы. Вся первая половина фильма посвящена Полу и Чани, становлению будущего вождя от презираемого чужака до живого бога. Отступления от книги здесь невелики, но они меняют само отношение к происходящему.

    Самое неочевидное, но важное отличие — ни в какой момент Муад’диб в исполнении Тимоти Шаламе не кажется настоящим мессией, вождём и пророком. Он как начинает путь влюблённым и неуверенным в себе мальчишкой, так и остаётся им до последних кадров. Он нерешителен, боится своего предназначения, робеет перед Чани, пропускает удары в бою. Проповедуя, он срывается на хриплый крик, пытается придать себе уверенности. Да даже Люк Скайуокер больше походил на космического пророка!

    Дюна часть 2 обзор будет продолжение

    Кажется, впервые в экранизации «Дюны» история любви Пола и Чани получилась такой трогательной, а сама девушка — самостоятельной личностью

    Дело не в плохой игре актёра — напротив, ошалевшего от любви и мести щенка Шаламе отыгрывает на все сто. Здесь налицо сознательная позиция режиссёра. Вильнёв развенчивает культ великого Муад’диба, который две другие экранизации охотно подпитывали. И это выглядит заделом на продолжение, в котором, как знают читавшие «Мессию Дюны», Пол уже не будет однозначно положительным.

    Что это осознанный выбор, особенно видно по тому, что режиссёр сделал с Чани. Роль девушки сильно расширили, и она превратилась в ярую противницу леди Джессики. Та усердно толкает сына в пропасть величия, заставляя исполнять пророчество. Чани же искренне любит Пола просто как парня и не хочет, чтобы он превращался в мессию-Муад’диба и рисковал жизнью. По поведению она всё больше походит на Ней’тири из «Аватара», а её непочтительные выкрики и вечно недовольная мина порой даже раздражают. Но благодаря всему этому из Зендаи получилась, пожалуй, самая яркая и самодостаточная Чани из всех трёх экранизаций.

    Дюна часть 2 обзор будет продолжение 3

    У солдат Харконненов и жителей Гьеди Прайм в фильме свой язык, который переводят субтитрами. А вот барон и компания на нём почему-то не говорят

    Становлению «Танцующего с червями» целиком посвящён первый час фильма. Линиям других персонажей здесь почти не осталось места — лишь Раббан Харконнен изредка истерит на подчинённых. Всё, что связано с противниками Пола, пришлось на вторую половину. Показаны Харконнены визуально впечатляюще, грозно, зловеще, но без той психологической глубины, что присуща им в книге (и отчасти в сериале). Они — мрачные злодеи, поголовно лысые, поголовно в чёрном, и обитают в чёрно-белом Мордоре — вот и всё. О хитром плане барона — измучить Арракис руками Раббана, чтобы Фейд-Раута показался на его фоне спасителем, — тут даже не вспоминают.

    А впрочем, местный Фейд и не потянул бы роль спасителя — настолько он отличается от коварного декадента из книги и от предыдущих его воплощений. Стинг в фильме Линча был «золотым мальчиком», суперзвездой; Мэтт Кислар в сериале — самоуверенным братухой-борцухой. Здешний же — хмурый злобный Витас, норовящий зарезать каждого, кто окажется рядом с ним в кадре, просто потому, что такой злой. Но надо отдать актёру должное: в сценах поединков Остин Батлер смотрится уверенно, а его немигающий взгляд исподлобья пробирает до мурашек. Нет, это совсем не книжный Фейд — но это интересный новый образ.

    Дюна часть 2 обзор будет продолжение 7

    «Мальчик так похож на вас! Лысый, ничего не соображает и всё время орёт»

    Фейд — не единственный новый персонаж сиквела, но самый заметный. Императору Шаддаму в исполнении Кристофера Уокена и его дочери Ирулан, сыгранной Флоренс Пью, уделили меньше внимания. Император выглядит откровенно слабой личностью, при всей харизме Уокена — оба его предшественника смотрелись внушительнее. А вот Ирулан показана весьма умной, хотя и вынужденно пассивной; ей уделена более важная роль человека-экспозиции. Через неё Вильнёв подробнее раскрывает ту сторону сюжета, о которой не все помнят: план Бене Гессерит по выведению императора-сверхчеловека.

    Наконец, Аня Тейлор-Джой в роли Алии — это лишь камео на несколько секунд в видениях Муад’диба; в версии фильма сестра Пола ещё не родилась. Похоже, известную актрису пригласили с расчётом раскрыть её персонажа в третьем фильме.

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    Леди Джессика весь фильм беременна Алией. Выходит, все события уместились где-то в полгода. Это объясняет, почему Пол не успел всерьёз повзрослеть

    Да, вот именно, в третьем! Разговоры об экранизации романа «Мессия Дюны» перестали быть просто разговорами, открытый финал фильма буквально кричит «Продолжение следует!», и без этого продолжения сюжет выглядит незавершённым. Дени рискнул поменять концовку книги, которая была вполне законченной историей и ни к какому продолжению изначально не подводила. Говорить об этом — жесточайший спойлер, так что нажимайте на свой страх и риск!

    Нажмите, если уже смотрели или не боитесь спойлеров!

    Если помните, в книге (и обеих предыдущих экранизациях) Пол в финале не просто убивает Харконненов, а становится императором всей галактики. Он берёт в жёны Ирулан, переносит столицу на Арракис и начинает править. О событиях его правления мы узнаём уже в следующей книге.

    В фильме же после победы над Харконненами всё только начинается. Великие дома империи присылают боевые корабли на орбиту Арракиса и отказываются признать Пола императором. Пол командует Стилгару вести его воинов «в рай», они отправляются на битву с армадой великих домов, и фильм заканчивается.

    Таким образом Вильнёв торопит события. О джихаде, устроенном сторонниками Муад’диба и унёсшем 60 миллиардов жизней, мы узнаём только в романе «Мессия Дюны», и это, по сути, происходит за кадром. Здесь же эта война сразу вводится в повествование, поэтому финал картины выглядит промежуточным и требует продолжения.

    Неужели Вильнёву уже обещали третью часть? Или это блеф, попытка заставить студию профинансировать триквел, чтобы история не осталась оборванной? Скоро мы это узнаем. И, несмотря на отступления от книги, будем болеть за «Дюну» в прокате. Может, это и не совсем «Дюна» Фрэнка Герберта, но в мир «Дюны» Дени Вильнёва стоит вернуться.

    «Властелин колец» от научной фантастики — грозный и драматичный эпос с почти осязаемой вселенной, яркими образами героев и бруталистской эстетикой. Не просто иллюстрация к книге, а самостоятельное произведение. Если это действительно вторая часть из трёх — будем только рады. Если нет — история оборвётся, но на высокой и неожиданной ноте. Согласитесь, последнее, чего мы ожидали от «Дюны», — что она удивит нас сюжетом!

    Какие фильмы смотреть в марте 2024? Онлайн и зарубежный прокат 2
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    Главный редактор сайта, хранитель традиций форума. Любит слова «логика», «мотивация» и «своя правда». Не гик. Писал сценарии к комиксам Ремизова, теперь пишет промты нейросетям.
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