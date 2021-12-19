Какие фильмы смотреть в 2022? Фантастика и фэнтези

В следующем году нас ждёт много интересных и в ряде случаев долгожданных фильмов. Для вашего удобства мы разбили их на несколько категорий. В этой статье мы расскажем о наиболее любопытных фильмах в жанрах фантастики и фэнтези. Для супергероики и для ужасов будут отдельные списки — их просто слишком много!

Аватар-2

Кто? Режиссёр Джеймс Кэмерон. В главных ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг.

Когда? 15 декабря 2022 года (премьера в России).

Чего ждём? Долгожданный сиквел к единственному фильму в истории, которому «МирФ» поставил 11 баллов по десятибалльной шкале.

Первый «Аватар» стал настоящим культурным событием. Пускай в центре сюжета и лежала банальная история об инопланетной Покахонтас, но с точки зрения технологий фильм стал гигантским скачком вперёд. Именно развитие технологий стало причиной, по которой производство сиквела заняло почти полтора десятилетия.

Кэмерон анонсировал продолжение «Аватара» ещё в 2010 году, вторая часть должна была выйти в 2014-м. По сюжету возвращение вооружённых до зубов людей заставляет племя Джейка и Нейтири покинуть обжитые места и отправиться в другие регионы планеты. Сиквел, в частности, должен показать богатый подводный мир Пандоры. Океаны — давняя любовь Кэмерона, и второй «Аватар» позволил ему объединить две свои страсти. Однако долгое время технологии не позволяли приступить к производству сиквела. Премьеру переносили восемь (!) раз, и даже сейчас нет гарантии, что фильм выйдет в срок.

Теперь же Кэмерон закончил съёмки не только второго, но и третьего «Аватара». Обе части снимались параллельно, и съёмки заняли три года, с августа 2017-го по сентябрь 2020-го. К своим ролям вернулись не только Сэм Уортингтон и Зои Салдана, но и Сигурни Уивер и Стивен Лэнг — актёры, персонажи которых не пережили первой части. И если Уивер сыграет нового персонажа, то Лэнг должен вернуться к роли полковника Куорича — он каким-то образом останется главным противником героев во всех четырёх сиквелах. «Я не буду раскрывать, как именно мы вернём Стивена обратно, — заявил Кэмерон, — но, в конце концов, это фантастическая история, и в следующих трёх частях его персонаж эволюционирует в совершенно неожиданном направлении».

Первый «Аватар» более десяти лет оставался самым кассовым фильмом в истории кинематографа, отобрав это звание у другого фильма Кэмерона — у «Титаника». Сомнительно, что вторая часть станет настолько же прорывной в плане визуала, как и первая, но Кэмерон давно приучил нас к тому, что способен создавать сиквелы, превосходящие оригинал — «Терминатор-2: Судный день» и «Чужие» тому доказательством.

Чего точно не ждём? Не вернётся Мишель Родригес — её героиня Труди Чакон точно останется на том свете.

Фантастические твари: Тайны Дамблдора

Кто? Режиссёр Дэвид Йейтс. В ролях: Эдди Редмейн, Джуд Лоу, Дэн Фоглер и Мадс Миккельсен.

Когда? 7 апреля 2022 года (премьера в России).

Чего ждём? Новую часть Wizarding World, чтоб его.

Первые «Фантастические твари» были оригинальным и остроумным фильмом, посвящённым приключениям эксцентричного волшебника Ньюта Саламандера, который случайно ввязался в цепочку увлекательных передряг, косвенно связанных с каноном вселенной. Здесь были и фантастические твари, и их повадки, и места их обитания.

Второй же фильм задвинул Ньюта куда-то в угол, а на передний план вытащил отношения Дамблдора и Грин-де-Вальда. Оригинальность и остроумие сменились пафосом, масштабностью, развитием канона вселенной и его частичным переписыванием. Если первый фильм можно было смотреть в отрыве от «Гарри Поттера», то «Преступления Грин-де-Вальда» плотно завязаны на сюжете саги. В целом неудивительно, что создатели ухватились за возможность подвести основу под события «Гарри Поттера», но в «Преступлениях» предыстория подавалась в лоб, а сам фильм получился скучным, невнятным и несбалансированным.

Поэтому «Тайны Дамблдора» становятся ключевой частью серии. Фильм даст окончательный ответ, в какую сторону будут развиваться «Твари». Будет ли это и дальше серия фильмов о приключениях одного эксцентричного волшебника или банальная предыстория «Гарри Поттера», к тому же ломающая сложившийся канон?

Франшизе в последнее время приходится несладко. Продюсеры заменили Джонни Деппа на Мадса Миккельсена под влиянием разгневанной общественности и с радостью бы заменили ещё и Джоан Роулинг за её высказывания — но не выходит. Приходится мстить по мелочам и не приглашать «маму» Гарри Поттера на спецэпизод, посвящённый двадцатилетию выхода саги на экраны. Последнее, что сейчас нужно «Гарри Поттеру», — очередной негатив.

Но если утёкший недавно в сеть пересказ сюжета третьего фильма окажется правдой, негатива не избежать. А пока что трейлер на 100% подтверждает всё, что в нём сказано. Если так, нас ждёт запутанная волшебная сказка с щедрой порцией «мыла» и лора.

Чего точно не ждём? Возвращения Джонни Деппа и Колина Фаррелла.

Так что там за сюжет? «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»: пересказ сюжета слили в сеть! Прочитали предполагаемую утечку и пришли к выводу, что во вселенной «Гарри Поттера» лучше быть единственным ребёнком в семье.

Анчартед: На картах не значится

Кто? Режиссёр Рубен Фляйшер. В ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас.

Когда? 10 февраля 2022 года (премьера в России).

Чего ждём? Весёлый и зрелищный приключенческий боевик в стиле «Индианы Джонса» с яркими актёрами и головокружительным экшеном. Адаптация популярной серии видеоигр наконец-то добралась до экрана!

Права на экранизацию Uncharted были проданы ещё в 2008 году, после чего фильм более чем на десять лет провалился в производственный ад. За это время проект несколько раз сменил режиссёра, сценаристов и исполнителей главных ролей. В разное время к картине были приписаны Дэвид О. Расселл, Дэн Трахтенберг, Нил Бёргер, Сет Гордон, Шон Леви и Тревис Найт, а на главную роль сватали Нейтана Филлиона, Криса Прэтта и Марка Уолберга. В итоге Уолберг постарел и получил роль не Дрейка, а его наставника — Виктора «Салли» Салливана. Самого же искателя приключений доверили сыграть вашему дружелюбному соседу Тому Холланду. Но и Холланд успел два года прождать у моря погоды, прежде чем дело сдвинулось с мёртвой точки в июне 2019 года.

Зрителей ждёт полностью оригинальный сюжет, который послужит предысторией игр и расскажет о первом совместном приключении Дрейка и Салли. Один из разработчиков Uncharted Нил Дракманн в интервью говорил, что ключевой составляющей успеха серии стали взаимоотношения между героями, и судя по трейлеру, этот аспект режиссёру и сценаристам удалось перенести на экран без изменений.

Чего не ждём? Появления Елены Фишер — любви всей жизни и будущей жены Дрейка. По сюжету Нейтан познакомится с ней только в начале первой игры. А вот другая его давняя подруга, Хлоя Фрейзер, в фильме появится — её сыграет Софья Тейлор Али.

Мир юрского периода: Господство

Кто? Режиссёр: Колин Треворроу. В главных ролях: Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Сэм Нилл, Лора Дёрн и Джефф Голдблюм.

Когда? 9 июня 2022 (премьера в России).

Чего ждём? Долгожданный финал истории о том, почему клонирование динозавра не займёт первое место в списке самых гениальных идей всех времён. Первый «Парк юрского периода» был одним из самых значимых и зрелищных фильмов, он совершил настоящую революцию в компьютерных спецэффектах. Вторая и третья части были послабее, а затем франшиза впала в спячку на полтора десятилетия. В 2015 году вышел «Мир юрского периода» — по сути, ремейк с новыми героями и динозаврами, снятый с уважением к оригиналу. Вторая часть, «Павшее королевство», оказалась проходняком, о котором забываешь после выхода из кинотеатра. Вместо того чтобы рассказать самостоятельную интересную историю, сиквел послужил лишь подводкой к заключительной части трилогии.

Прежде сюжет всех фильмов франшизы сводился к нехитрой формуле: «Динозавры живут на изолированном острове. Люди приезжают на остров. Что-то идёт не так». «Павшее королевство» изменило правила игры, изъяв из неё остров и перенеся динозавров в открытый мир. С одной стороны, это лишает «Мир юрского периода» одной из фишек серии. С другой стороны, сколько можно выезжать на одной и той же сюжетной формуле? Да, Майкл Крайтон, автор оригинального романа, не касался темы создания гибридов и клонирования людей и негативно высказывался о сюжетном ходе с динозаврами, пустившимися во все тяжкие посреди густонаселённых районов — все эти идеи казались ему жутко банальными и очевидными. Но раз уж кинематографисты дотянули аж до шестого фильма серии, пусть это будет что-то оригинальное в рамках франшизы.

«Господство» должно подвести итог не только новой трилогии, но и сюжетных линий, оставшихся ещё после трёх первых фильмов. Сюжет картины держится в строжайшем секрете, но уже известно, что вернутся главные герои «Парков» — Алан Грант, Элли Сэттлер и Иэн Малькольм.

Для режиссёра «Господства» Колина Треворроу закончить трилогию на мажорной ноте будет делом принципа. Треворроу явно фанатеет от оригинала, но дело даже не в этом. Режиссёр должен был поставить точку в другой не менее известной саге, о Скайуокерах, но лишился своего поста ещё на стадии препродакшена из-за разногласий с Кэтлин Кеннеди. Что в итоге получилось из девятого эпизода «Звёздных войн», мы, к сожалению, вряд ли когда-нибудь забудем. Что получится из третьего «Мира юрского периода» — узнаем через полгода. Надеемся на захватывающее зрелище, снятое с любовью к оригиналу, показывающее реалистичных динозавров, старых и новых героев.

Чего точно не ждём? Уже во втором «Парке юрского периода» зрители узнали о существовании Исла Сорна — второго острова, где располагалась настоящая лаборатория InGen. Остров Сорна был местом действия третьей части, но «Мир юрского периода» вернул нас на Исла Нублар, а Сорна вообще не упоминался. В чём же дело? Ответ есть на специальном сайте, запущенном к премьере «Павшего королевства». Оказывается, когда собственность InGen перешла к «Масрани», новые владельцы перевезли всех животных на Исла Нублар, где большинство из них и погибло в результате извержения вулкана.

Падение Луны

Кто? Режиссёр Роланд Эммерих. В главных ролях: Холли Бэрри, Патрик Уилсон, Джон Брэдли.

Когда? 3 февраля 2022 года (премьера в России).

Чего ждём? Если в Голливуде за последние 30 лет что-то и осталось неизменным, так это то, с каким упоением и изобретательностью Роланд Эммерих продолжает уничтожать Землю. Он разогревал ядро планеты и устраивал новый ледниковый период, дважды учинял вторжение инопланетян, доставал из моря Годзиллу, а в этот раз, чтобы уж наверняка, режиссёр решил столкнуть наш шарик с его спутником.

По сюжету фильма в один не самый прекрасный день Луна сходит с орбиты и грозит рухнуть на Землю. Начинаются наводнения, цунами, пожары и прочие катаклизмы. Люди медленно готовятся к концу света. Только несколько человек, среди которых пара бывших астронавтов и сторонник теории полой Луны, считают, что катастрофы ещё можно избежать. Они угоняют списанный челнок «Эндевор» и отправляются в космос узнать, что же прячется на обратной стороне Луны. Ведь Луна — совсем не то, чем кажется. Правительство США знало об этом ещё со времён полёта Армстронга и Олдрина, но тщательно скрывало от человечества правду. И теперь всё тайное наконец станет явным.

Фильмы Эммериха обычно не отличаются логичным или тщательно продуманным сюжетом, описываемые им варианты апокалипсиса с каждым разом выглядят всё более притянутыми за уши — но режиссёр и не стремится к достоверности. Его цель — развлечь зрителя, и с этой задачей он по большей части справляется. Со зрелищностью и изобретательностью у него проблем обычно не бывает, главное — запастись попкорном, отключить на пару часов критическое восприятие и не привязываться к большинству второстепенных героев — смертность в фильмах Эммериха запредельная.

Чего не ждём? Внятного научного обоснования творящемуся на экране безобразию.

Пиноккио

Кто? Режиссёр: Роберт Земекис. В главных ролях: Том Хэнкс, Люк Эванс, Джозеф Гордон-Левитт. (Не путать с мультфильмом от Гильермо дель Торо!)

Когда? Осень 2022-го.

Чего ждём? Очередной игровой ремейк диснеевской классики, который делается эксклюзивно для Disney+. Правда, в тех странах, где сервис пока не представлен, фильм наверняка покажут в кинотеатрах.

Старый «Пиноккио» — второй полнометражный мультфильм студии Disney и один из самых известных. Основанный на сказке Карло Коллоди сюжет весьма прост: ожившая кукла-марионетка Пиноккио мечтает превратиться в настоящего мальчика, но это станет возможным только тогда, когда Пиноккио познает честность, доброту и щедрость.

Стремление Disney снять игровые ремейки на всю внушительную фильмографию студии уже давно вызывает скепсис и насторожённость, тем более что некоторые попытки вроде «Дамбо» Тима Бёртона оказались провальными. Но «Пиноккио» подкупает масштабами задействованных личностей. Роберт Земекис — один из главных режиссёров, «сделавших наше детство». Он уже давно интересуется компьютерной графикой и не первый раз экспериментирует с ней. Не все эксперименты оказались удачными, но на сей раз Роберт нашёл себе идеального спонсора — студию Disney, которая предоставит все ресурсы, необходимые для достойного возвращения Пиноккио. Да и один из любимых актёров Земекиса, Том Хэнкс, тоже в деле.

Ремейки от Disney стабильно критикуют, но пока они делают кассу и остаются в плюсе, студия продолжит делать их. Здесь, во всяком случае, мы можем рассчитывать на бережное обращение с первоисточником, красивую картинку и минимум пару удачных визуальных решений.

Чего не ждём? Что игровые ремейки диснеевских мультиков когда-нибудь закончатся.

Добыча

Кто? Режиссёр: Дэн Трахтенберг. В главных ролях: Эмбер Мидфандер, Дэйн Дильего и Стефани Матиас.

Когда? Ориентировочно летом 2022-го.

Что? Фантастический боевик, приквел «Хищника».

О чём? О воительнице Нару из племени команчей, которая должна защитить собратьев от одного из высокоразвитых Хищников, чей отряд высадился на Земле.

Чего ждём? В кои-то веки — свежий подход к франшизе. Недавний «Хищник» в целом шёл той же дорогой, но публике не понравился ироничный взгляд Шейна Блэка, который собрал в фильме уж очень разношёрстную команду героев. Зато он сильно расширил мифологию вселенной.

Нового «Хищника» — вернее, «Добычу» — ставит Дэн Трахтенберг, известный по будоражащему камерному триллеру «Кловерфилд, 10». Иронии, видимо, не планируется, зато нас ждёт как минимум необычный сеттинг. Представьте себе что-то в духе «Апокалипсиса» Мэла Гибсона, только с воинственными пришельцами.

Мужчина и ведьма

Кто? Режиссёр: Майкл Хайнс. В главных ролях: Грег Стейнбрюнер, Тами Стронак, Шон Остин.

Когда? Когда-нибудь в 2022-м.

Чего ждём? Развлекательное и увлекательное зрелище в стиле фэнтезийных фильмов нашего детства: чудо, магия и веселье. Описание фильма наводит на мысли о «Принцессе-невесте», а сами авторы намекают о связи с «Бесконечной историей».

Создатели позиционируют «Мужчину и ведьму» как любовное письмо фэнтезийным фильмам 1980-х. Нас ждёт «комическое приключение, которое одновременно исполнит мечты всех фанатов жанра и перевернёт их представления о том, каким может быть фэнтези». Главный герой фильма — пастух, сорокалетний малый, который всё ещё живёт в подвале у матери (к её неудовольствию) и водит дружбу разве что с местной живностью — собаками, ослами, овцами да гусями. Однажды пастух переходит дорогу злому колдуну, и тот накладывает на парня проклятие. Чтобы избавиться от проклятия, пастух нанимает могущественную ведьму. И тут-то всё и начинается.

В первую очередь в фильме смущает актёрский состав. Ведьму играет Тами Стронак, ещё в детстве воплотившая Императрицу в «Бесконечной истории» Вольфганга Петерсона. С тех пор Стронак практически нигде и не снималась. А роль пастуха сыграет муж Тами — Грег Стейнбрюнер, настолько «известный» актёр, что о нём даже страницы в Википедии нет. Но именно Стейнбрюнер — главная движущая сила всего проекта. Он придумал идею, написал сценарий и пригласил на второстепенные роли целую россыпь известных имён.

Помимо Стронак и Стейнбрюнера, в «Мужчине и ведьме» снялись Кристофер Ллойд, Шон Остин, Эдди Иззард ну и, конечно же, Шохре Агдашлу, запомнившаяся по роли Кристен Авасалары в «Пространстве». Кто-то из звёзд появится на экране во всей красе, а кто-то подарит свой голос одному из животных — на экране появятся куклы, созданные мастерской Джима Хенсона.

Чего точно не ждём? Высоких кассовых сборов. Продукт исключительно нишевый.

Фокус-покус 2

Кто? Режиссёр Энн Флетчер. В ролях: Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер, Кэти Наджими и Ханна.

Когда? Осень 2022 года.

Чего ждём? Очередное весёлое хеллоуинское приключение с юмором и самой капелькой страшилок. Долгожданное (реально долго — первый фильм вышел ещё в 1993 году) продолжение истории о трёх сестричках-ведьмах, которые оказываются в современном Салеме и мечтают сожрать всех детей, чтобы остаться вечно молодыми. В прошлый раз брат, сестра и чёрный кот смогли вернуть сестёр обратно в ад. Теперь же трём юным девушкам, которые случайно вернули ведьм обратно в наше время, предстоит найти способ отослать их обратно.

Дальний (Distant)

Кто? Режиссёры Уилл Спек и Джош Гордон. В ролях: Энтони Рамос, Наоми Скотт, Захари Куинто.

Когда? 16 сентября 2022 (мировая премьера).

Чего ждём? Создатели обещают смесь «Марсианина» с «Когда Гарри встретил Салли», что бы это ни значило. Действие развернётся на отдалённой планете, на которой разбивается земной звездолёт. Космическому шахтёру Энди приходится спешить через негостеприимный, кишащий враждебно настроенной инопланетной фауной пейзаж на помощь своей коллеге Наоми, которая застряла в теряющей кислород спасательной капсуле.

При всём многообразии современного кинопроката чистая научная фантастика в стиле «Пространства» или «Марсианина» выходит на экраны достаточно редко, так что фильм ждать стоит. Смущает лишь то, что режиссёры фильма Уилл Спек и Джош Гордон известны в основном по комедиям — завязка фильма вроде как юмора особо не предполагает. Зато внушает доверие, что за сценарий Спенсера Коэна развязалась настоящая борьба, победителем из которой вышла студия Amblin, отвалившая за права шестизначную сумму и спешно запустившая проект в производство.

Чего точно не ждём? Захари Куинто во плоти — он озвучивает голос искусственного интеллекта в скафандре Энди.

Космический рассвет

Кто? Режиссёр Джефферсон Монео. В главных ролях: Камилль Роу, Эммануэль Шрики, Антония Сехерс.

Когда? 11 февраля 2022 года (мировая премьера).

Чего ждём? Низкобюджетный независимый психологический (и психоделический) триллер с пришельцами и тайными культами. Психологическое путешествие в глубины человеческого разума в попытке разгадать причины, побуждающие человека связать непознанное с пришельцами.

В детстве Аврора видела, как пришельцы похитили её мать. Затем героиня становится членом культа, созданного людьми, которые также видели НЛО. Много лет спустя уже взрослая и вернувшаяся к нормальной жизни Аврора вынуждена столкнуться с собственным прошлым, раскрыть все тайны культа и узнать, правда ли его основательница имела доступ в другое измерение.

Школа добра и зла

Кто? Режиссёр Пол Фиг. В главных ролях: София Уайли, София Анн Карузо, Мишель Йео, Бен Кингсли, Шарлиз Терон.

Когда? Когда-то в 2022 году.

Чего ждём? Очередной подростковый блокбастер о противостоянии света и тьмы, добра и зла, а ещё о любви и романтике. В стиле «Дивергента», «Бегущего в лабиринте», «Голодных игр» и ещё десятков картин, часть из которых сегодня никто и не помнит.

Это экранизация популярной серии молодёжных романов Сомана Чайнани. Двух лучших подруг похищают в школу добра и зла — видимо, добровольцы в это учебное заведение не попадают. Правда, в процессе девушек перепутали местами. Мечтающая стать сказочной принцессой Софи попадает в школу зла, а грезящая о карьере злодейки Агата — в школу добра. В промежутках между занятиями подруги ищут способ вернуться домой, а их дружба подвергается многочисленным испытаниям.

Экранизация была в планах ещё с 2011 года. Студия Universal купила права на аукционе за семизначную сумму, после чего фильм сгинул в производственном аду. В 2017 году Netflix перекупил права, нанял новых сценаристов и через три года запустил фильм в производство. Чайнани признался, что фильм будет существенно отличаться от первоисточника. Сценарий сохранил основные сюжетные повороты, характеры персонажей и особо любимые фанатами моменты, но изменил все остальное, чтобы удешевить производство. Автор надеется, что картина сохранит дух книги, но пригласит фанатов в совсем иное путешествие.