2016 год заставил нас включить в свой постоянный лексикон слово «хайп»: ажиотаж, который совсем не обязательно связан с достоинствами фильма. Хайп вокруг некоторых картин — например, киновселенной DC — был огромен, но сами они до наших призов не дотянули. В первой половине года казалось, что 2016-й в кино так и останется чередой сплошных разочарований. Но вторая половина года спасла ситуацию, и другие ожидаемые картины не подкачали. А пара «тёмных лошадок» даже сумела обойти признанных фаворитов.

И нет, мы не забыли про мультфильмы — напротив, мы выделяем им отдельный топ. Он скоро будет.

Почётное упоминание: Русский фильм года Хардкор Этот боевик от первого лица не попал в топ-10 лучших фильмов, но он заслуживает упоминания. В кои-то веки в России сняли действительно очень оригинальное, даже странное кино. «Хардкор» Ильи Найшуллера удивил необычной манерой съёмки, шокировал запредельной жестокостью, порадовал отлично поставленными трюками и шикарной игрой Шарлто Копли.

О фильме «Хардкор»: зрелище не для слабых Фильм поражает своей смелостью, но его физически тяжело смотреть.

10. Варкрафт

Приз зрительских симпатий

В 2016 году критики раздавали низкие (и спорные) оценки направо и налево. Их главная жертва и самая недооценённая картина — «Варкрафт» Дункана Джонса. 28% на Rotten Tomatoes у неплохого в целом фильма — это слишком. И судя по тому, что фильм победил в нашем опросе Вконтакте, наши подписчики с этим согласны. Именно благодаря их мнению мы включили «Варкрафт» в наш топ лучших фильмов 2016-го.

Да, к сожалению, экранизация великой игры не вышла шедевром вроде «Властелина колец». Этому помешали слабая игра актёров, слишком явная графика, неровный сюжет из-за множества вырезанных сцен. Но на эти минусы у «Варкрафта» есть свои плюсы. Эпический размах. Бережное обращение с лором игры. Тщательно воссозданный мир Азерота. Ну и главное — роскошные орки. Честно говоря, весь фильм мы болели за них — не потому что они правы, а потому что они интереснее людей.

О фильме «Варкрафт» лучше, чем говорят критики Экранизация культовой игры не вышла шедевром, но это достойное и зрелищное кино.

9. Книга джунглей

Детский фильм года

Студия Disney по-прежнему лучше всех снимает кино для детей, причём как мультфильмы, так и фильмы. Новая экранизация «Книги джунглей» Киплинга — нечто среднее между ними. На экране появляется лишь один живой актёр — мальчик, играющий Маугли. Но под компьютерными масками Балу, Шер-Хана, Багиры и Каа прячется множество голливудских звёзд, в том числе Билл Мюррей, Идрис Эльба и Скарлетт Йоханссон. То, как убедительно сделали цифровых зверей, заслуживает номинации на «Оскар» за спецэффекты.

Ничто не заменит нам старого советского «Маугли», но «Книга джунглей» — тоже достойная экранизация. Она добрая, весёлая и при этом не настолько детская и наивная, как старый диснеевский мультфильм. Киплинг был бы доволен.

О фильме «Книга джунглей»: Disney не посрамили Киплинга Всё на месте: обаятельные герои, добрый юмор, красивые пейзажи и динамичный сюжет.

8. Первый мститель: Противостояние

Спецноминация «Лучше, чем «Бэтмен против Супермена»

Главное супергеройское противостояние 2016 года — не Бэтмен против Супермена, не Капитан Америка против Тони Старка, а две этих дуэли друг против друга. И победитель очевиден: фильм Зака Снайдера выиграл только в зрелищности. А картина братьев Руссо была лучше во всём остальном: мотивация для конфликта героев, сюжетная логика, композиция, введение новых персонажей (чего стоит новый Человек-паук!). Да и со зрелищностью у него всё в порядке — взять хоть битву в аэропорту.

В опросе наших авторов «Противостояние» не победило ни в одной номинации, но упоминалось очень часто. Поэтому мы решили включить его в топ просто как достойное кино.

7. Стартрек: Бесконечность

Продолжение года

Перезапущенный «Звёздный путь» остался верен себе даже после замены режиссёра на Джастина Лина. Как и фильмы Абрамса, «Бесконечность» больше похожа на «Звёздные войны», чем на классический сериал. Но эта космоопера по-прежнему радует хорошей актёрской игрой и зрелищностью. А замена сценариста на опытного комика Саймона Пегга пошла серии даже в плюс: меньше стало невероятных совпадений и мелодраматичных ссор Кирка со Споком, больше — хороших шуток.

«Стартрек: Бесконечность» — идеальный фильм для серии, у которой нет сквозного сюжета. Он похож на эпизод сериала, рассказывающий об отдельном приключении героев. Так что понять его нетрудно даже тем, кто не смыслит в «Звёздном пути». А сердца трекки со стажем растопила дань памяти, которую создатели отдали покойному Леонарду Нимою.

О фильме «Стартрек: Бесконечность» — лучший фильм трилогии После смены режиссёра и сценаристов «Звёздный путь» стал даже немного лучше.

6. Кловерфилд, 10

Дебют года

Съёмки этого фильма велись в глубокой тайне. О том, что это спин-офф «Монстро», стало известно лишь за несколько дней до премьеры. Пожалуй, если бы создатели вовсе не рассказали о связи этих фильмов, вышло бы даже лучше. Тогда камерный триллер «Кловерфилд, 10» стал бы ещё более непредсказуемым. Когда герои запираются в бункере, чтобы пересидеть конец света, мы ещё не знаем, что за беда снаружи и есть ли она вообще. А те, кто смотрел «Монстро», сразу догадаются, к чему идёт дело. Но даже их ждёт полтора часа саспенса, игры на нервах и непредсказуемого сюжета.

«Кловерфилд, 10» — пример того, как отличный фильм может снять даже режиссёр-дебютант с небольшим бюджетом. Российское кино, у тебя больше не осталось отмазок! С интересом ждём третий фильм франшизы «Кловерфилд», который опять делается в строжайшей тайне.

О фильме «Кловерфилд, 10»: камерный фантастический триллер Подготовка к концу света с настолками, музыкой и кислотой.

5. Дэдпул

Комедия года

Псст, приятель! Да, именно ты, который читает это и думает: «Опять МирФ пиарит это комиксное кинцо про Петросяна в лосинах!». Ты не прав, друг. Давай я расскажу тебе, за что все так любят «Дэдпула».

Это не только угарная пародийная комедия в духе «Пипца». Это ещё и идеальное экранное воплощение персонажа. О таком годами молили небеса фанаты комиксов, и за него исполнитель главной роли Райан Рейнолдс, похоже, продал душу дьяволу. И ещё это кино с новаторским подходом к повествованию, где главный герой ломает четвёртую стену, вертит камерой и помнит, что он находится в фильме.

«Дэдпул» в одиночку спас карьеру Райана Рейнолдса и киновселенную «Людей Икс». Ладно, ладно, уговорил: основной сюжет у фильма так себе. Но за юмор, оригинальность и воплощение фанатской мечты это можно простить.

О фильме Самый весёлый обзор «Дэдпула» Самоироничный, циничный и очень оригинальный комедийный боевик.

4. Доктор Стрэндж

Супергеройский фильм года

В киновселенной Marvel наконец появился герой, способный заменить Тони Старка, и это доктор Стивен Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Он ироничный, умный и обаятельный, а ещё он волшебник. Marvel снова не стали ограничиваться рамками чистой супергероики и сняли отличное фэнтези о битвах магов и параллельных измерениях. Получилось очень красиво. Мы долго не забудем сюрреалистические миры, похожие на калейдоскоп, битвы на изгибающихся небоскрёбах и город, движущийся назад во времени.

«Доктор Стрэндж» — самый зрелищный и визуально впечатляющий фильм 2016 года. Если киноакадемия не даст ему номинацию на «Оскар» за спецэффекты, то чем, чёрт возьми, она занимается? А интернет благодаря доктору обогатился мемом «Я пришёл договориться».

О фильме «Доктор Стрэндж»: поразительная кислотная магия Marvel сняли впечатляющее сюрреалистическое фэнтези и, возможно, нашли замену Тони Старку.

3. Фантастические твари и где они обитают

Фэнтези-фильм года

Волшебный мир «Гарри Поттера» в этом году возродился дважды: в виде пьесы «Проклятое дитя» и фильма «Фантастические твари». И если пьеса получилась довольно спорной, то фильм удался на все сто. «Фантастические твари» — это не попытка высосать из пальца продолжение про детей и внуков. Это полноценная отдельная история про новых героев и совсем другую эпоху —1920-е, времена джаза, шляп и чёрно-белых фото.

Эдди Редмэйн отлично справился с ролью чудаковатого волшебника-зоолога Ньюта Саламандера, эдакую смесь Доктора Кто и гайдаевского Шурика, устроившего на улицах Нью-Йорка эпическую ловлю покемонов. Но зрительскую любовь у него украли уморительный пекарь Ковальски и сами фантастические твари — нюхли, сносороги, камуфлори и прочие миляги. Жаль только, что главный злодей подкачал и детективной интриги, которую явно замышляла Джоан Роулинг, не получилось. Может, в продолжениях его раскроют лучше и «Фантастические твари» всерьёз поборются за звание фильма года?

2. Изгой-один: Звёздные войны

Боевик года

В 2015 году «Звёздные войны» вернулись на киноэкраны. В 2016-м мы окончательно убедились, что не зря. Спин-офф космической саги вышел, пожалуй, даже лучше «Пробуждения Силы».

«Изгой-один» не просто рассказал, кто украл чертежи Звезды смерти. Как раз это мало кого волновало — Расширенная вселенная давно ответила на этот вопрос. Важнее, что Гарет Эдвардс снял самый мрачный и суровый фильм саги, похожий на настоящую военную драму. «Изгой» — в первую очередь войны, а потом уже звёздные. Эдвардс показал тёмную сторону повстанцев и напомнил, что война — это смерть, потери и тяжёлый выбор. Ну а ещё «Изгой» — отличная боевая космоопера с лучшей в этом году битвой звездолётов и потрясающей дракой с участием Дарта Вейдера.

Сила течёт в этом фильме, и он един с Силой. Он дал нам надежду, что «Звёздные войны» будут не только конвейером для выжимания денег, но и просто хорошим кино.

1. Прибытие

Фильм года и научно-фантастический фильм года

После «Прибытия» нам захотелось вернуться в прошлое, в 2015-й, и крикнуть самим себе: «Ребята, включите этот фильм в топ самых ожидаемых!» Научно-фантастическая драма Дени Вильнёва была тёмной лошадкой, но оказалась главным открытием года.

На основе повести Теда Чана режиссёр и сценарист создали собственную историю, показывающую проблемы контакта с инопланетянами с точки зрения науки. Эми Адамс блестяще исполнила роль учёной, которая постигает язык и мировоззрение вида, совершенно не похожего на наш. А неожиданный, но такой логичный финальный поворот стал, что называется, вишенкой на торте. Он превратил картину в трогательную и мудрую притчу об относительности времени и смысле жизни.

«Прибытие» — лучший фантастический фильм этого года, достойный наследник «Интерстеллара» и земекисовского «Контакта». А следующие работы Вильнёва мы теперь ждём с особым нетерпением. «Бегущий по лезвию 2049» выходит в следующем октябре, а дальше, если повезёт, Дени займётся «Дюной».

О фильме «Прибытие»: фильм, меняющий мышление Кажется, наш автор сошёл с ума, потому что он написал этот обзор… для себя из прошлого.