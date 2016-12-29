Лучшие фантастические сериалы 2016

С каждым годом выбрать лучший сериал становится всё сложнее — но по приятной причине. Их снимают много, и хороших более чем достаточно. А в последние годы многие шоу стали выходить на русском языке почти без задержки. Так что сериалов, достойных попасть в наши итоги года, оказалось немало. Не все даже уместились — простите нас, «Мистер Робот», «Агенты Щ.И.Т.а», «Волшебники», «Страшные сказки» и «Флэш».

10. Детективное агентство Дирка Джентли

Лучший комедийный сериал

У Доктора Кто и Шерлока появился достойный соперник: чудаковатый детектив Дирк Джентли. Да не просто детектив, а холистический. Это значит, что вместо поиска улик, которым занялся бы Холмс, он ищет незримые взаимосвязи между событиями. И если Шерлок таскает за собой Бильбо, то Дирку достался Фродо — помощника детектива сыграл Элайджа Вуд.

«Детективное агентство Дирка Джентли» снято по отдалённым мотивам книги Дугласа Адамса, автора «Автостопом по галактике», так что готовьтесь к путешествиям во времени, сумасбродным героям, внезапным поворотам сюжета и тоннам абсурдного юмора.

Подробнее «Детективное агентство Дирка Джентли»: обзор сериала Отменное развитие идей Дугласа Адамса, приправленное юмором и безумием. Таким мог бы стать «Доктор Кто», будь он смелее.

9. Люк Кейдж

Лучший сериал — спин-офф

Netflix сняли достойное дополнение к своей телевселенной по комиксам Marvel: к Сорвиголове и Джессике Джонс присоединился новый супергерой, Люк Кейдж. Он крутой и пуленепробиваемый, но главное — он чёрный. И это не дань политкорректности, а основа всего сюжета. Люк родом из гарлемского гетто и всю жизнь сталкивается с уличной преступностью. Сериал не только показывает, как Кейдж лихо раскидывает братков, но и рассказывает о борьбе чернокожих американцев за лучшую жизнь и позволяет лучше понять этот народ.

Подробнее Люк Кейдж: пуленепробиваемый чёрный Христос Marvel и Netflix сделали то, что не удалось киновселенной DC: мрачную и умную экранизацию комиксов.

8. В поле зрения (5 сезон)

Лучший финал сериала

Киберпанковский технотриллер об искусственном разуме, созданный Джонатаном Ноланом и Джей Джей Абрамсом, пропадал с экранов на целый год, и были серьёзные сомнения, дадут ли его авторам хотя бы завершить начатую историю. К счастью, дали.

Пятый и последний сезон «В поле зрения» получился самым напряжённым и насыщенным. Противостояние двух искусственных интеллектов, Машины и Самаритянина, обрело финал, а создатели сериала заставили нас задуматься: стоит ли так уж бояться наших электронных собратьев? Развивать эту тему Нолан и Абрамс продолжили уже в «Мире Дикого Запада».

7. Пространство

Лучший космический сериал

Канал Syfy обожает снимать фантастические сериалы про космос. Обычно выходит что-то средненькое вроде «Тёмной материи», но «Пространство» — безусловно главная удача Syfy за многие годы.

Экранизация книг Джеймса Кори радует сюжетом в духе нуарного детектива, интересным конфликтом Земли и её колоний и хорошими спецэффектами. Космос тут показан без явного противоречия науке, убедительно изображена невесомость, а жители астероидов из-за низкой гравитации вырастают тонкими и хрупкими. Всем, кто истосковался по сериалам вроде «Светлячка» и «Вавилона 5», стоит обратить внимание на «Пространство».

Подробнее «Пространство»: новый уровень фантастики на ТВ Канал SyFy пытается вернуть доверие зрителей — и, похоже, у него это выходит.

6. Сорвиголова (2 сезон)

Лучший супергеройский сериал

Про «Сорвиголову» достаточно сказать, что с ним всё хорошо. Это по-прежнему лучший современный сериал про супергероя. Ни очередной сосед по вселенной Marvel-Netflix Люк Кейдж, ни новинки от «Сидаба» не смогли составить конкуренцию дьяволу Адской кухни.

Отличный первый сезон, который мы назвали главным открытием прошлого года, оказался подготовкой к не менее впечатляющему второму. Мэтт Мёрдок сталкивается с куда более жестоким супергероем, Карателем, который злодеев не сажает в тюрьмы, а кроваво линчует. Эта встреча ставит перед Мэттом Мёрдоком сложный вопрос: как много зла можно творить во имя добра?

Подробнее «Сорвиголова», 2 сезон: больше, жёстче, стремительнее Всё, что выглядело крутым в первом сезоне, оказалось лишь подготовкой к ещё более мощному второму.

5. Чёрное зеркало (3 сезон)

Сериал-возвращение года

Как нам тебя не хватало, «Чёрное зеркало»! Твоей зубастой сатиры на общество, сведённое с ума высокими технологиями и жаждой славы и комфорта. Твоих гаджетов, похожих на реальную технику завтрашнего дня. Твоих злободневных тем, будто взятых из заголовков новостей, вроде интернет-шантажа. И, конечно, твоих неоднозначных героев, которых хочется сперва убить, а потом пожалеть.

Ты, конечно, изменилось с переездом на Netflix, в тебе стало меньше безысходности и больше надежды. Но в основе своей ты осталось прежним. Спасибо, Чарли Брукер, что продолжаешь показывать нам наше тёмное отражение. Добро пожаловать обратно в эфир.

Подробнее Чёрное зеркало, 3 сезон: больше сатиры, больше оптимизма Сериал сменил формат, и это пошло ему на пользу. Теперь он похож на антологию фильмов, каждый из которых исполнен в своём жанре и стиле.

4. Галавант (2 сезон)

Cериал, который мы потеряли

Господа, кажется, у нас случился новый «Светлячок».

«Галавант» — самый незаслуженно закрытый сериал последних лет. Этот комедийный фэнтези-мюзикл был шикарен. Действительно смешные шутки и пародии. Уморительные персонажи вроде гиперактивного короля, его заботливого телохранителя и неуверенного в себе рыцаря. Цепляющие песни, написанные Аланом Менкеном — главным композитором диснеевских мультфильмов. Этот сериал заслуживал куда больше любви и внимания.

Но «Галавант» оказался слишком хорош для нашего жестокого мира, где бал правят рейтинги. После второго сезона канал ABC отправил поющих рыцарей на покой. Нам остаётся только поминать их добрым словом и пересматривать.

Подробнее «Галавант»: отличный сериал, который вы пропустили Недооценённая жемчужина фэнтези — гремучая смесь комедий «Монти Пайтона» и диснеевской сказки.

3. Игра престолов (6 сезон)

Лучший фэнтези-сериал

После застойного пятого сезона многие решили, что главный фэнтези-сериал всех времён уже не тот. Но в шестом сюжет обогнал книги Мартина — и сразу припустил так, что мы только успевали ахать. Создатели наконец подтвердили давнюю теорию о родителях Джона Сноу. Мы узнали страшную тайну Ходора, которая мигом превратила его в интернет-мем. Битва бастардов стала одной из самых зрелищных сцен в истории сериала. А финальный эпизод по жестокости и неожиданности был сравним с Красной свадьбой.

Не всем такой поток откровений и сюрпризов пришёлся по душе. Но согласитесь, так гораздо лучше, чем тянуть волынку, пока не просядут рейтинги. Шестым сезоном создатели доказали, что не намерены доить «Игру престолов» до бесконечности. Сериал действительно движется к финалу, который наверняка будет не менее впечатляющим.

Подробнее Игра престолов. Почему 6 сезон — лучший Сериал вышел из застоя и несётся на всех парах к впечатляющему финалу.

2. Очень странные дела

Сериал-открытие года

Мистический сериал «Очень странные дела» взял многое от фильмов Спилберга, романов Кинга и эпохи 1980-х. Здесь есть маленький городок, зловещие тайные эксперименты, девочка с суперсилами, призраки и параллельные миры. Это отчасти «Твин Пикс», отчасти «Инопланетянин», чуть-чуть «Полтергейста» и капелька «Кэрри». Но из такой смеси получилась не копия, а вполне самобытная история в приятной атмосфере старого кино. В очередной раз браво, Netflix!

Этого сериала не было в наших ожиданиях-2016. О нём мы мало что знали до премьеры. Но в итоге он оказался самым приятным сюрпризом 2016-го и совсем чуть-чуть не дотянул до звания сериала года. «Очень странные дела» открыли нам имена братьев Дафферов, придумавших эту историю, и замечательной юной актрисы Милли Бобби Браун, сыгравшей девочку Одиннадцатую (да и вообще «Очень странные дела» — редкий случай, когда актёры-дети играют не хуже взрослых). Наверняка за этими людьми будущее телевидения.

Подробнее «Очень странные дела»: почему вы должны посмотреть этот сериал Сериал, как будто написанный Кингом и снятый Спилбергом, умело воссоздаёт мистическую атмосферу фильмов 1980-х.

1. Мир Дикого Запада

Сериал года

Когда канал HBO запускал сериал по мотивам фильма «Мир Дикого Запада», все думали, что нас ждёт очередной ремейк. А разве бывают ремейки лучше оригинала? Теперь мы знаем: да. Бывают лучше, мудрее, сложнее, значимее для жанра и даже… оригинальнее.

Джонатан Нолан и его коллеги взяли из сценария Майкла Крайтона только место действия: развлекательный парк в стиле вестерна, в котором богачи могут убивать безропотных андроидов. Всё остальное — их собственные мысли о природе сознания и проблеме искусственного интеллекта. «Мир Дикого Запада» интригует тайнами и задаёт множество вопросов, но, в отличие от большинства подобных сериалов, даёт на них ответы. Продолжения мы ждём не из-за нераскрытых секретов, а просто потому, что оно наверняка будет ещё интереснее.

«Мир Дикого Запада» — событие, сравнимое с премьерами «Игры престолов» и «Ходячих мертвецов», и несомненно главный сериал 2016 года.