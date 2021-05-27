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    Новости

    7 минут геймплея, свежие детали и дата релиза Dying Light 2: Stay Human

    27 мая 2021
    27.05.2021
    429
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    В 22:00 по МСК прошла презентация Dying Light 2: Stay Human, в рамках которой Techland поделилась свежими подробностями игры и показала новый геймплейный трейлер.

    Зомби-экшен выйдет 7 декабря на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК. Хотя ранее в сеть утекла информация, что релиз состоится 16 ноября.

    Стандартная версия обойдется в 2499 рублей, а максимальное — в 3999 рублей. В PS Store игру продают за 4279 рублей.

    Разработчики отметили, что перед второй частью не обязательно проходить первую, так как ее сюжет разворачивается через 20 лет. 98% человечества погибла из-за вируса, а в мире появились новые монстры.

    Команда потратила много сил и времени, чтобы сделать главного героя и других персонажей более глубокими и разносторонними.

    По словам авторов, теперь на крышах тоже будет опасно — настолько, насколько раньше было на земле.

    7 минут геймплея

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    7 минут геймплея, свежие детали и дата релиза Dying Light 2: Stay Human 1

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