Настольная игра «Битоку»: японские сказки и сложные правила

Экономическая стратегия «Битоку» сразу после выхода привлекла внимание любителей жанра со всего мира. В первую очередь ярким оформлением и не набившим оскомину сеттингом, во вторую — многослойностью и глубиной игрового процесса. Получилось ли у авторов создать нечто выдающееся или «Битоку» — всего лишь очередное хорошее евро, коих за последние годы вышли десятки? Чтобы вынести вердикт, прежде всего предстоит освоить непростые правила. 32-страничный буклет начинается абзацем, в котором создатели игры прямым текстом пишут — это будет не так-то просто. Причём связано это не только с разнообразием механик и широким ассортиментом возможных действий в свой ход (хотя и это есть!). Усложняет понимание правил ещё и японская мифология, которая легла в основу оформления.

Тип игры: еврогейм, экономическая стратегия

Автор: Херман П. Мильян

Художник: Эду Вальс

Издатель: Devir Games

Издатель в России: Hobby World

Количество игроков: 1–4 (оптимальное: 3)

Возраст игроков: 12+

Время игры: 120 минут

Похоже на: «Костёр», «Прага: Сердце империи», «Вечная зима: Палеоиндейцы»

По сюжету Великий Дух местного волшебного леса собрался на покой. Но, как существо мудрое и крайне ответственное, он должен выбрать среди духов-битоку преемника, который займёт его место. Игроки как раз и выступают в роли таких претендентов. За четыре года-раунда они, накапливая «очки добродетели» (проще говоря — победные очки), должны выяснить, кто из них лучше соответствует должности.

Но сеттинг в «Битоку» не ограничивается вступлением и иллюстрациями на картах. Авторы явно пытались сделать стратегию как можно менее «сухой» и добавили атмосферных описаний и специфических японских терминов. Каждый раздел правил сопровождается пояснением: как называется эта река и почему её надо пересекать, кто такие ёкаи, что такое ивакуры, тории и кодамы. И каждому из этих непривычных для русского уха слов соответствуют ещё и собственные игровые компоненты! Ёкаи нарисованы на картах, ивакуры — жетоны с камнями, тории — с «воротами», а кодамы — улыбающиеся личики добрых духов, живущих в ручьях и прудах.

Всё это вам придётся предварительно рассмотреть, различить и запомнить, чтобы типичная фраза из правил «Получите жетон митамы с поля, продвиньте любого своего кодаму на одну ячейку и соедините митаму с доступной стрекозой» не приводила в ступор. Именно в таком стиле и написаны правила, поэтому их сложно уложить в голове при первом прочтении, хотя сами действия и механики по отдельности просты, понятны и встречались ранее не в одной игре схожего жанра.

Параллельно с изучением правил вы будете рассматривать ворох ярких компонентов, которыми коробка «Битоку» забита до отказа. Здесь нужно похвалить работу художника — стилизованные изображения духов на картах, яркие цвета на поле, очень сочные кубики и фигурки игроков, фигурные ресурсы и всё прочее оформлено невероятно красиво! На фотографиях, где в объектив пытаются поймать сразу всю раскладку игры, часто создаётся ощущение излишней аляповатости и нагромождения иконографики, однако вживую поле такое крупное, что никакой мешанины на нем нет.

Кстати, игровых полей целых два: четыре стороны предназначены для разного числа игроков. Это единственный компонент, который в русской версии отличается от оригинала — там было универсальное трёхслойное поле, которое нужно было «настраивать» с помощью специальных жетонов на разное количество участников.

Такое большое поле просто необходимо, ведь в «Битоку» переплелось множество механик. Основная — размещение рабочих. Они представлены здесь в виде трёх кубиков (своего цвета у каждого игрока), однако кидать их вам не придётся ни разу. Чем выше цифра на кубике, тем сильнее будет сделанное с его помощью действие, но после каждого пересечения реки Куриракуган число будет уменьшаться. Увеличить его можно только с помощью специальных талисманов, которые не так-то просто добыть. А придётся — с тремя единицами ничего полезного сделать не получится.

Но чтобы отправить кубики на поле приносить пользу, сначала их нужно «освободить» — разыграть на личном планшете одну из карт духов-ёкаев, которые и сами дают выполнить определённое действие (например, взять ресурсы или построить на поле здание). Начинают все игроки с пятью одинаковыми картами стартовых духов, однако в ходе партии, отправляя кубики на другой берег той самой реки, можно разжиться новыми, более сильными картами, а слабые убрать из колоды, получив за это очки. Так что к размещению рабочих добавляется колодостроение.

Помимо карт, отправленные кубы-рабочие могут приносить игроку жетоны митам и стрекоз (митамы дают бонусы или ресурсы сразу, стрекозы — только после объединения со свободной митамой). Другая локация позволяет игрокам двигать своих паломников по пути мудрости — и чем дальше они продвинутся, тем больший бонус принесут. Третья позволяет просто набирать нужные ресурсы (дерево, камень, нефрит или саке), четвёртая — строить полезные здания или забирать с поля на свой планшет жетоны кристаллов, которые дают определённые преимущества каждый ход или во время розыгрыша карт. Наконец, можно набирать карты духов-битоку (чем больше разных — тем больше очков в конце игры) или просто посетить Великого Духа ради хорошей награды и жетона первого игрока.

Кроме постоянных размышлений о том, какие действия на вашем ходу принесут больше всего пользы, нужно постоянно помнить, что в конце игры очки добродетели принесёт ещё и ваш личный планшет. За время партии он наверняка пополнится несколькими жетонами камней-ивакур и картами видений с определёнными целями. А ещё на поле почти в каждой локации есть треки озёрных сокровищ, и улыбчивые духи-кодамы вручат их тем, кто продвинулся в поисках дальше всех.

В конце игры вас ждёт настоящий японский «салат очков». Каждое ваше действие хоть что-то да принесёт. Набранные в колоду карты, выполненные цели, собранные жетоны, продвинувшиеся паломники и многие другие вещи определят ваш итоговый счёт. Если вы из тех, кто любит держать в голове много информации во время игры, умеет определять в стратегиях лучшие пути развития и получает удовольствие от разнообразия игровых действий, то «Битоку» способна стать одной из жемчужин вашей коллекции.

А вот если вы предпочитаете игры средней сложности, то рискуете утонуть в море треков, жетонов и японских словечек. Огромное поле, личный планшет, колода карт — чтобы только описать все игровые символы на компонентах, каждому игроку пришлось выдать четырёхстраничную памятку размером со школьную тетрадь! В ходе партий начинало казаться, что многие механики авторы добавляли уже, что называется, до кучи — похожие жетоны митам и стрекоз или три вида кристаллов с разными условиями срабатывания выглядят искусственным усложнением.

При этом избавить игру от сухости тоже не получилось. Только владелец игры, вынужденный несколько раз перечитать правила, запомнит слова из японской мифологии. Все остальные во время игры раздадут компонентам названия попроще — «глазик» вместо паломника, «ёжик» вместо Имомуси и так далее.

Так что «Битоку» получилась наслаждением не для всех. Она может оттолкнуть любителей «семеек», попавшихся на яркое оформление, но как магнит притянет любителей сложных экономических стратегий с кучей путей развития, солянкой из механик и пойнт-салата в конце. Кстати, если вы один из таких людей, но единомышленников среди друзей нет, у «Битоку», как это принято у всех уважающих себя игр в последние годы, есть и одиночный режим. В нём вам предстоит посоревноваться с соперником-автомой — злобным духом тэнгу, который будет совершать действия по определённому алгоритму.