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    Братья Руссо покинули команду экранизации Magic: the Gathering

    21 августа 2021
    21.08.2021
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    Deadline сообщил, что анимационная экранизация Magic: The Gathering от Netflix обрела новую творческую команду во главе с исполнительным продюсером Джеффом Клайном («Приключения Джеки Чана»).

    Анимационный проект был анонсирован ещё в 2019 году. Было объявлено, что проектом займутся Джо и Энтони Руссо («Мстители: Финал»), однако они покинули команду экранизации «из-за творческих разногласий». Вместе с ними из проекта ушли главные сценаристы сериала Генри Гилрой и Хосе Молина.

    В новую команду входят со-исполнительный продюсер и редактор сюжетов Стивен Мелчинг («Звездные войны: Войны клонов»), главный режиссер Оду Паден, художественный руководитель Иззи Медрано и сценаристы Николь Дубук, Рассел Соммер и Дэн Фрей и Танека Стоттс.

    Братья Руссо покинули команду на хорошей ноте и встретились с Клайном, познакомив его с проектом.

    В создании мультсериала задействованы и авторы из Wizards of the Coast — компании, которая выпускает Magic: The Gathering, а также Dungeons & Dragons.

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    Точной даты выхода пока нет. Производством займётся Bardel Studios («Рик и Морти», «Принц-дракон»).

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