Братья Руссо покинули команду экранизации Magic: the Gathering

Deadline сообщил, что анимационная экранизация Magic: The Gathering от Netflix обрела новую творческую команду во главе с исполнительным продюсером Джеффом Клайном («Приключения Джеки Чана»).
Анимационный проект был анонсирован ещё в 2019 году. Было объявлено, что проектом займутся Джо и Энтони Руссо («Мстители: Финал»), однако они покинули команду экранизации «из-за творческих разногласий». Вместе с ними из проекта ушли главные сценаристы сериала Генри Гилрой и Хосе Молина.
В новую команду входят со-исполнительный продюсер и редактор сюжетов Стивен Мелчинг («Звездные войны: Войны клонов»), главный режиссер Оду Паден, художественный руководитель Иззи Медрано и сценаристы Николь Дубук, Рассел Соммер и Дэн Фрей и Танека Стоттс.
Братья Руссо покинули команду на хорошей ноте и встретились с Клайном, познакомив его с проектом.
В создании мультсериала задействованы и авторы из Wizards of the Coast — компании, которая выпускает Magic: The Gathering, а также Dungeons & Dragons.
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Точной даты выхода пока нет. Производством займётся Bardel Studios («Рик и Морти», «Принц-дракон»).
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