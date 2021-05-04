Незнайку нарисовали в образе Люка Скайуокера! У них много общего

Российский художник под ником prokky опубликовал пачку иллюстраций с персонажами «Незнайки на Луне» в образах героев «Звёздных войн».
Как оказалось, у некоторых из них действительно много сходств в характерах.
Ко дню «Звездных войн» – персонажи «Незнайки на Луне» отправляются в далёкую-далёкую галактику. Ностальгическая серия картинок с героями любимого мультфильма детства.
Незнайка / Люк Скайуокер
Оба героя покидают родной дом на космическом корабле и становятся причиной разрушения злобной империи. А ещё они очень многого не знают.
Звездочка / Принцесса Лея
Обе – смелые и решительные героини, отважно противостоящие злодеям.
Знайка / Хан Соло
Хан Соло однозначно считал себя самым главным знайкой в галактике. А вот Знайку пришлось лишить фирменных очков – с плохим зрением в штурмовиков не постреляешь!
Пончик / Чубака
Тут не особо много сходства между героями, но мне просто захотелось сделать Пончика Чубаккой. Хотя из-за комплекции он больше на эвока смахивает.
Винтик и Шпунтик / R2-D2 и C-3PO
История умалчивает, были ли винтики и шпунтики внутри двух механиков из Цветочного города, но внутри знаменитой парочки дроидов они точно были!
Инспектор Мигль / Дарт Вейдер
Инспектор лунной полиции не дает спуску незнайкам, всезнайкам и еще каким-нибудь чертяйкам, которые тревожат покой государства, и часто появляется в компании глуповатых штурмовиков.
Спрутс / Император Палпатин
Ну, тут даже объяснять не нужно: Бесконечная вла-а-а-асть!
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