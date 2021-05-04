Незнайку нарисовали в образе Люка Скайуокера! У них много общего

Российский художник под ником prokky опубликовал пачку иллюстраций с персонажами «Незнайки на Луне» в образах героев «Звёздных войн».

Как оказалось, у некоторых из них действительно много сходств в характерах.

Ко дню «Звездных войн» – персонажи «Незнайки на Луне» отправляются в далёкую-далёкую галактику. Ностальгическая серия картинок с героями любимого мультфильма детства.

Незнайка / Люк Скайуокер

Оба героя покидают родной дом на космическом корабле и становятся причиной разрушения злобной империи. А ещё они очень многого не знают.

Звездочка / Принцесса Лея

Обе – смелые и решительные героини, отважно противостоящие злодеям.

Знайка / Хан Соло

Хан Соло однозначно считал себя самым главным знайкой в галактике. А вот Знайку пришлось лишить фирменных очков – с плохим зрением в штурмовиков не постреляешь!

Пончик / Чубака

Тут не особо много сходства между героями, но мне просто захотелось сделать Пончика Чубаккой. Хотя из-за комплекции он больше на эвока смахивает.

Винтик и Шпунтик / R2-D2 и C-3PO

История умалчивает, были ли винтики и шпунтики внутри двух механиков из Цветочного города, но внутри знаменитой парочки дроидов они точно были!

Инспектор Мигль / Дарт Вейдер

Инспектор лунной полиции не дает спуску незнайкам, всезнайкам и еще каким-нибудь чертяйкам, которые тревожат покой государства, и часто появляется в компании глуповатых штурмовиков.

Спрутс / Император Палпатин