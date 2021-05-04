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    Новости | Юмор
    #Звёздные войны (Star Wars) #пародия #русская фантастика #фан-арт

    Незнайку нарисовали в образе Люка Скайуокера! У них много общего

    4 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    04.05.2021
    405
    0 минут на чтение
    #Звёздные войны (Star Wars) #пародия #русская фантастика #фан-арт

    Российский художник под ником prokky опубликовал пачку иллюстраций с персонажами «Незнайки на Луне» в образах героев «Звёздных войн».

    Как оказалось, у некоторых из них действительно много сходств в характерах.

    Ко дню «Звездных войн» – персонажи «Незнайки на Луне» отправляются в далёкую-далёкую галактику. Ностальгическая серия картинок с героями любимого мультфильма детства.

    Незнайка / Люк Скайуокер

    Оба героя покидают родной дом на космическом корабле и становятся причиной разрушения злобной империи. А ещё они очень многого не знают.

    Звездочка / Принцесса Лея

    Обе – смелые и решительные героини, отважно противостоящие злодеям.

    Знайка / Хан Соло

    Хан Соло однозначно считал себя самым главным знайкой в галактике. А вот Знайку пришлось лишить фирменных очков – с плохим зрением в штурмовиков не постреляешь!

    Пончик / Чубака

    Тут не особо много сходства между героями, но мне просто захотелось сделать Пончика Чубаккой. Хотя из-за комплекции он больше на эвока смахивает.

    Винтик и Шпунтик / R2-D2 и C-3PO

    История умалчивает, были ли винтики и шпунтики внутри двух механиков из Цветочного города, но внутри знаменитой парочки дроидов они точно были!

    Инспектор Мигль / Дарт Вейдер

    Инспектор лунной полиции не дает спуску незнайкам, всезнайкам и еще каким-нибудь чертяйкам, которые тревожат покой государства, и часто появляется в компании глуповатых штурмовиков.

    Спрутс / Император Палпатин

    Ну, тут даже объяснять не нужно: Бесконечная вла-а-а-асть!

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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