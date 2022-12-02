«Сказки Гамаюн 2»: в следующих сериях

Сказки — не бронзовые скульптуры, у них нет одной формы, накрепко зафиксированной в пространстве и времени. Они меняются от рассказчика к рассказчику, сохраняя сюжетный стержень, но обретая новый языковой и визуальный облик. Кто-то относится к этому очень ревностно, а кто-то со здоровым любопытством; и авторы комиксов — явно из последних. Великий Майк Миньола встроил персонажей русских сказок во вселенную Хеллбоя. А не менее находчивый иллюстратор Александр Уткин решил сделать из них одну большую вселенную.

Gamayun Tales II Жанр: фэнтези, сказка

Сценарист и художник: Александр Уткин

Выход оригинала: 2021

Издательство: «Бумкнига», 2022

«Сказки Гамаюн» — пример не только добротного переосмысления русского фольклора, но и издательской удачи. Изначально комикс выходил в британском издательстве Nobrow на английском языке, но спустя несколько лет смог найти путь домой силами «Бумкниги». В прошлом году в свет вышел первый том на русском — тираж расхватали очень быстро, так что продолжение не заставило себя ждать. Каждая книга — это сборник самостоятельных, но ненавязчиво переплетённых между собой историй о разных сказочных персонажах. Героями второй книги стали юная Василиса и Царевна-воительница, появившиеся в первых сказках, Баба-яга и Иван Царевич. Связывает их всех между собой бессменная рассказчица Гамаюн — птица с девичьим лицом, которой ведомы прошлое, будущее и хитрости сторителлинга.

У комикса низкий порог вхождения — читателю не обязательно досконально знать все сказочные сюжеты, чтобы оценить авторские задумки. Уткин взял самые интересные из них, нащупал взаимосвязи и построил на всём этом самодостаточные мини-эпосы, в которых есть место и классическим тропам, и оригинальным решениям. Язык сказок не изобилует архаизмами, но и не испорчен сленгом, а персонажи и мир вокруг них обретают черты современной архитектуры и поп-культуры: например, облик Бабы-яги вдохновлён Пэй Мэем из фильма «Убить Билла», а волчок, на котором летает её ступа, напоминает кристалл из игры The Sims.

И как полагается сказкам, во многих из них всё складывается ладно, что ужасно непривычно для нас сегодняшних — душа требует принципиально новых конфликтов и шок-контента. Но за счёт режиссуры кадров, яркой графики и свежего взгляда на первоисточники автору удаётся завладеть вниманием читателя так, чтобы тот с головой погрузился в приключения Василисы и Бабы-яги, странствия Ивана и его братьев — и вынырнул только на последней странице. Даже если читатель сможет безошибочно угадать, чем всё кончится.

«Сказки Гамаюн» — это не одна русская народная сага, которую нужно постоянно держать в тонусе из книги в книгу. Это калейдоскоп небольших историй, гармонично сосуществующих в единой вселенной. Благодаря этому серию можно читать в любом порядке и не переживать, если что-то пропустил. Стройность повествования достигается и за счёт бэкграунда, который уже сформирован у многих читателей, и за счёт умения автора работать с форматом комикса. В каждой истории есть крючки, соединяющие её с другими, — приём позволяет закрутить интригу, но при этом не обеднить исходный сюжет. Читатель не потеряется, если вдруг решит сойти с тропы Гамаюн (то есть читать в любом удобном для себя порядке). Но если всё же последовать за ней, некоторые как бы невзначай брошенные детали обретут смысл: например, станет понятно, что именно сын Купца забыл в лесу. Или наоборот, мы узнаем, кого увидела Василиса. А вот о странствиях Ивана мы прочитаем, видимо, только в следующих выпусках…

Второй том не следует печальной традиции некоторых сиквелов и качественно ничем не уступает первому. Заметно, что с каждой новой историей Александр Уткин растёт как комиксист: избитые сюжеты становятся всё более увлекательными, а в рисунках, выполненных карандашом, появляются новые интересные образы вроде упомянутой ранее Бабы-яги и её очень эффектных помощников-ниндзя. Хочется знать, что «Сказкам» не конец и что выход продолжения, в том числе на русском, вполне осуществим. Третьего тома пока нет даже на английском — по словам автора, есть идея и подробный синопсис продолжения, но работа над ним отложена.