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    «Рик и Морти» в стиле советских мультипликаторов

    5 сентября 2022
    05.09.2022
    649
    1 минута на чтение

    К премьере нового сезона «Рика и Морти» художник из «Союзмультфильма» представил персонажей мультсериала в стиле разных советских мультипликаторов.

    Рик и Морти в стиле Александра Татарского (1950 – 2007) и Игоря Ковалёва (род.1954), создавших пластилиновые мультфильмы «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», а также рисованные «Крылья, ноги и хвосты», «Следствие ведут колобки» и многие другие.

    «Рик и Морти» в стиле советских мультипликаторов 1

     

    Рик и Морти в стиле Аркадия Шера (1934 – 2018), художника-постановщика фильмов «Каникулы в Простоквашино», «Приключения Васи Куролесова», «Зима в Простоквашино», «Мы с Шерлоком Холмсом» и других.

    «Рик и Морти» в стиле советских мультипликаторов 4

     

    Рик и Морти в стиле Давида Черкасского (1931 – 2018) и Радны Сахалтуева (род.1935), создателей мультфильмов «Остров сокровищ», «Приключения Капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», и других.

    «Рик и Морти» в стиле советских мультипликаторов 3

     

    Рик и Морти в стиле Леонида Носырева (род. 1937), автора фильмов «Антошка», «Рыжий, рыжий, конопатый», «Волшебное кольцо», «Mister Пронька» и многих других.

    «Рик и Морти» в стиле советских мультипликаторов 2

    Читателей в твиттере заинтересовало, как именно художник оформил пластилиновых персонажей. Сперва вылепил, а потом провёл фотокоррекцию:

    «Рик и Морти» в стиле советских мультипликаторов 5

    Первая серия шестого сезона «Рика и Морти» уже вышла на Adult Swim.

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     Антон Минасов |  27.09.2021

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