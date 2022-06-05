«Думай, Игорь, думай»: тизер и постеры «Трудного детства» — приквела «Майора Грома»

Кинопоиск показал первые постеры и тизер «Трудного детства» — короткометражного приквела «Майора Грома». Действие фильма развернётся за 20 лет до «Чумного доктора» и расскажет об опасных приключениях школьника-Игоря.

В фильме будут две параллельные линии. Одна расскажет про неприятности Игоря, который вместе с другом Игнатом влипает в сомнительную авантюру, пытаясь заработать денег. В то же время Константин Гром, отец Игоря, охотится за боссом криминального мира Анубисом.

Игорь Гром в детстве — Кай Гетц («Скажи ей»)

Константин Гром — Сергей Марин («Душегубы»)

Фёдор Прокопенко в молодости — Алексей Ведерников

Юрий Смирнов (коллега Константина и Фёдора) — Даниил Воробьёв

Игнат — Владимир Яганов

Фильм снял Олег Трофим. Над сценарием работали Артем Габрелянов, Евгений Федотов и Екатерина Краснер («Магия превыше всего»). Продюсиры: Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук.

Премьера ожидается в начале 2023-го.