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    «Думай, Игорь, думай»: тизер и постеры «Трудного детства» — приквела «Майора Грома»

    5 июня 2022
    05.06.2022
    12
    1 минута на чтение
    «Думай, Игорь, думай»: первый тизер «Трудного детства» — приквела «Майора Грома»

    Кинопоиск показал первые постеры и тизер «Трудного детства» — короткометражного приквела «Майора Грома». Действие фильма развернётся за 20 лет до «Чумного доктора» и расскажет об опасных приключениях школьника-Игоря.

    В фильме будут две параллельные линии. Одна расскажет про неприятности Игоря, который вместе с другом Игнатом влипает в сомнительную авантюру, пытаясь заработать денег. В то же время Константин Гром, отец Игоря, охотится за боссом криминального мира Анубисом.

    • Игорь Гром в детстве — Кай Гетц («Скажи ей»)
    • Константин Гром — Сергей Марин («Душегубы»)
    • Фёдор Прокопенко в молодости — Алексей Ведерников
    • Юрий Смирнов (коллега Константина и Фёдора) — Даниил Воробьёв
    • Игнат — Владимир Яганов

    Фильм снял Олег Трофим. Над сценарием работали Артем Габрелянов, Евгений Федотов и Екатерина Краснер («Магия превыше всего»). Продюсиры: Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук.

    Премьера ожидается в начале 2023-го.

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     Дмитрий Кинский |  26.04.2022

    По словам создателей, в «Трудном детстве» авторы решили поэкспериментировать с жанром и сделать его посочнее

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