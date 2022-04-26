Альтернативные 1990-е глазами ребёнка: репортаж со съёмок приквела «Майора Грома»

В апреле «Кинопоиск» позвал нас на съёмки приквела «Майора Грома» с подзаголовком «Трудное детство». Мы смогли не только понаблюдать за этим процессом и частично запечатлеть его, но и немного побеседовать с авторами грядущего фильма — продюсерами Артёмом Габреляновым и Михаилом Китаевым, а также режиссёром Олегом Трофимом.

В конце апреля, уже после репортажа, Кинопоиск объявил, что продюсер «Майора Грома» присоединился к команде онлайн-кинотеатра. Он возглавит производство оригинальных проектов площадки.

Мы были на площадке два дня: в первый шли съёмки экшена на Исаакиевской площади (холодрыга выдалась жуткая!), а во второй — более камерной сцены в павильоне, где команда фильма построила огромную, детализированную и правдоподобную квартиру юного Игоря Грома и его отца. То, как магия кино претворяется в жизнь, — воистину завораживающее зрелище. И одновременно грустное, потому что 90 % трудов, вложенных в создание картины, никто не увидит или не заметит.

Потому я хочу напомнить о двух вещах: съёмки фильма, даже, казалось бы, самого скромного, — это колоссальных масштабов работа. А написание сценария, поиск актёров, выбор локаций и ещё миллиард небольших, но крайне важных процессов — это искусство.

К примеру, квартиру молодого Игоря Грома реализовали в мельчайших деталях, многие из которых наверняка даже не попадут в кадр. Но они есть. Страшно представить, сколько времени и сил вложили в эту квартиру. Куча немытой посуды в раковине, зашторенная ванна на кухне (для Питера того времени — вполне обычное дело), столик в гостиной, стоящий на стопках уже ненужных газет, детские рисунки и небрежно брошенные колготки в спальне — продолжать можно бесконечно. Ничто, кроме хромакея за шикарным окном, не выдаёт, что это всего лишь декорации. Даже искусственный солнечный свет едва ли можно отличить от настоящего.

Но особенно меня впечатлила гробовая тишина, которая наступала на площадке, когда начинались съёмки какой-либо сцены. С этим всё очень строго: не дай бог кто-нибудь проронит хоть звук, никто из команды даже лишний раз не шевелится и, кажется, не дышит. Все на несколько минут замирают в ожидании, и только среди декораций тихо доносятся реплики актёров.

Сюжет «Трудного детства» развернётся в Санкт-Петербурге за 20 лет до событий «Чумного доктора». Причём авторы делают сильный акцент на том, что это не документальные, а альтернативные 1990-е. Это город, каким его запомнил Игорь Гром в своём детстве.

Это всё-таки фильм глазами ребенка. В чём-то гипертрофированный, в чём-то искажённый. Что-то кажется более ярким, чем нам. Это воспоминания о том времени, когда < Гром> был совсем маленьким. Поэтому это всё не похоже на наши 1990-е. Михаил Китаев, продюсер

Режиссёр Олег Трофим уточняет, что в фильме будет «некий сублимат всего этого периода времени». Другими словами, авторы взяли период с 1990-х по 2000-е годы и «сжали в клубок», чтобы рассказать историю главного героя в контексте эпохи социальной и культурной перестройки.

Это прошлое нашего героя. Это детство. Это хаос. Это история взросления в момент апокалипсиса. Олег Трофим, режиссёр

Режиссёр называет 1990-е годы сумасшедшими и отбитыми русскими горками, которые в глазах ребенка кажутся весёлыми и увлекательными.

Ровно такой же будет фильм, несмотря на то, что события, окружающие наших героев, достаточно жестокие, страшные и сложные. Но в глазах ребенка они приобретают совсем иную форму. Олег Трофим, режиссёр

«Трудное детство» — самостоятельная картина, которую можно смотреть в отрыве от «Чумного доктора». Но в то же время оба фильма дополняют и обогащают друг друга. Трофим обещает рассказать, почему Игорь Гром в оригинале такой угрюмый, не доверяет людям и любит шаверму.

Если «Майор Гром: Чумной доктор» рассматривать как видеоигру, то «Трудное детство» — такой очень большой яркий DLC, который позволяет посмотреть на историю под другим углом. После «Трудного детства» первый фильм будет восприниматься иначе совершенно. Артём Габрелянов, продюсер

В фильме будут мосты как с «Чумным доктором», так и с потенциальным продолжением. И история эта, как считает Олег Трофим, прекрасно вписывается как в киновселенную, так и в комикс-вселенную. А Михаил Китаев говорит, что фильм, возможно, получит комикс-адаптацию.

По словам продюсера Артёма Габрелянова, в «Трудном детстве» авторы решили поэкспериментировать с жанром и сделать его посочнее. Если сравнивать с оригинальным фильмом, в приквеле будет однозначно больше драмы и юмора. А одной из главных особенностей «Трудного детства» станет необычный хронометраж — это и не двухчасовая картина, и не короткометражка на 30 минут.

<Мы решили> сделать более яркими образы, сделать более выпуклым мир. Мы чуть-чуть экспериментируем. Условно говоря, выкрутили яркость на максимум. Если нам это понравится, то мы оставим это в «Майоре Громе 2». Артём Габрелянов, продюсер

Режиссёр тоже отмечает, что у предыстории будет очень специфическая и экспериментальная структура. Он хочет, чтобы зрители испытали весь спектр эмоций — одну за другой.

«Кинопоиск» предложил нам: «Давайте сделаем «кристмас-спешл» на 20 минут, чисто диалоги, ля-ля-ля, бла-бла-бла». Давайте, да, конечно, сделаем, будет интересно! А начали писать, и… ХОБА, ЧАС! И мы такие: «Ой!» Оно как-то вот так написалось. Написалось крепко. По-моему, там всё стоит на своих местах. Олег Трофим, режиссёр

Фильм отчасти сохранит супергеройский флёр оригинала, но при этом будет приземлённее и драматичнее.

Он точно не будет реалистичным. Здесь у нас есть суперзлодей. Но это точно не американский троп, где есть прямо супергерой с суперсилой и суперзлодей. В первой части этого было больше. Мы ушли намеренно в более драматическую историю. Про внутренние перипетии. Это будет менее супергеройское кино. Но оттого не менее яркое, насыщенное и жанровое. Олег Трофим, режиссёр

Габрелянов считает, что на супергеройских фильмах сейчас держится вообще весь современный кинопрокат.

Так получилось, что они задают тренды. И в принципе устанавливают правила игры. Если раньше они считались какими-то очень местечковым вещами, то сейчас это сила, с которой невозможно не считаться. И мы очень рады тоже быть причастными к этой силе. Артём Габрелянов, продюсер

Экшена в картине будет не очень много. И теперь никаких огнемётов и переворачивающихся фургонов с бандитами на Дворцовой. В этом плане постановщик проводит параллель с научно-фантастическим триллером «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона, где тоже был зрелищный экшен, но фильм вообще не про то.

Не стоит ожидать: «Ну, теперь-то они расфигачат всё вообще!» Нет, мы не будем ничего расфигачивать. Мы будем расфигачивать судьбы наших героев. Но не Дворцовую. Олег Трофим, режиссёр

Китаев ещё раз подчёркивает, что авторы «Майора Грома» не намеревались вкладывать в фильм политический подтекст. Никто из них не хочет, чтобы их творение ассоциировалось с какой-либо повесткой. Однако избежать совпадений попросту невозможно.

Когда мы снимали «Майора Грома: Чумной доктор», мы делали разные смешные сеттинги. У нас был сеттинг, где друг Майора Грома, Игнат, сидит на фоне курса валют, а он ровно такой, как сейчас. А мы это снимали примерно за два года до. И вообще думать не думали ни о какой конъюнктуре, ни о какой повестке. Я бы очень не хотел, чтобы наш фильм как-то ассоциировался с повесткой. Честно. Михаил Китаев, продюсер

«Майор Гром: Трудное детство» выйдет на «Кинопоиске» в новогодние праздники — точной даты пока нет. Что касается традиционного проката в кинотеатрах, то авторы ленты пока не уверены в том, что он будет, но в случае чего готовы обсудить такую возможность с партнёрами.