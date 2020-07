Фанаты хотят запереть Джорджа Мартина на острове, чтобы он дописал «Ветра Зимы»

В прошлом году Джордж Мартин пообещал, что закончит «Ветра Зимы» к церемонии вручения «Хьюго 2020» в Веллингтоне. Также он разрешил фанатам запереть его в хижине на острове с видом на озеро серной кислоты, если этого не произойдет.

29 числа мероприятие прошло в онлайн-формате, а книга писателя все еще не готова. Разумеется, пользователи сети не забыли слова автора цикла «Песнь льда и пламени».

В интернете уже полно шуток на эту тему.

George R.R. Martin says if ‘The Winds of Winter’ isn’t out by July 29, 2020, fans can imprison him (via @GRRMspeaking | https://t.co/bFduI9QJSr) pic.twitter.com/sHmIAm2jne — Fandom (@getFANDOM) May 22, 2019

Пора в тюрьму, Джордж Мартин.

oh! oh! jail for George! jail for George for One Thousand Years! https://t.co/HU9D1mR1Pa — Adrian Bott (@Cavalorn) July 29, 2020

О! О! Запереть Джорджа! Запереть Джорджа на тысячу лет!

Фанаты Джорджа Мартина сейчас.

Today is a big day for George R.R. Martin 🤗🤗🤗 https://t.co/6WuswvIovn — Wan Shi Tong (@Amegaxi) July 29, 2020

Сегодня у Джорджа Мартина важный день.

Джордж Мартин. 28 июля 2020 года, 23:45. В цвете.

game of thrones fans sprinting to arrest george r r martin right now pic.twitter.com/H2Fi5mU0Mw — whack (@plattiewhack) July 29, 2020

Фанаты «Игры престолов» спешат схватить Джорджа Мартина прямо сейчас.