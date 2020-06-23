Джордж Мартин отложил «Ветра Зимы» до лета 2021-го

В мае 2019-го Джордж Мартин пообещал, что представит «Ветра Зимы» (да хотя бы в виде рукописи) в 2020-м на фестивале Worldcon (в рамках CoNZealand) в Веллингтоне, где проходит церемония вручения «Хьюго».

Увы, пандемия внесла свои коррективы — фестиваль перенесли в онлайн-формат. Писатель пообещал представить книгу на конвенте летом 2021-го, когда, как он надеется, он завершит роман и пандемия отступит.

Мартин пояснил, что во время пандемии он действительно тратит много времени и сил на «Ветра зимы» — по много часов в день.

Я завершил новую главу вчера, ещё одну — три дня назад, ещё одну — на прошлой неделе. Но это не значит, что я закончу книгу завтра или опубликую на следующей неделе. Это будет огромная книга, и впереди ещё долгий путь.

Мартин также пояснил, что не займётся сценариями для сериала «Дом Дракона» для HBO (приквел «Игры престолов») и другими текстами, пока не допишет роман.