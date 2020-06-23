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    Новости

    Джордж Мартин отложил «Ветра Зимы» до лета 2021-го

    23 июня 2020
    Кот-император
    23.06.2020
    2865
    1 минут на чтение
    Джордж Мартин перенёс выход «Ветров Зимы» до лета 2021-го

    В мае 2019-го Джордж Мартин пообещал, что представит «Ветра Зимы» (да хотя бы в виде рукописи) в 2020-м на фестивале Worldcon (в рамках CoNZealand) в Веллингтоне, где проходит церемония вручения «Хьюго».

    Увы, пандемия внесла свои коррективы — фестиваль перенесли в онлайн-формат. Писатель пообещал представить книгу на конвенте летом 2021-го, когда, как он надеется, он завершит роман и пандемия отступит.

    Мартин пояснил, что во время пандемии он действительно тратит много времени и сил на «Ветра зимы» — по много часов в день.

    Я завершил новую главу вчера, ещё одну — три дня назад, ещё одну — на прошлой неделе. Но это не значит, что я закончу книгу завтра или опубликую на следующей неделе. Это будет огромная книга, и впереди ещё долгий путь.

    Мартин также пояснил, что не займётся сценариями для сериала «Дом Дракона» для HBO (приквел «Игры престолов») и другими текстами, пока не допишет роман.

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    Кот-император
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