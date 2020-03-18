На фоне общих новостей о распространении коронавируса мы особенно тревожимся за людей в возрасте, которые находятся в группе риска. Врачи советуют им не выходить лишний раз из дома и не контактировать с другими людьми. Такому совету последовал и Джордж Мартин, за здоровье которого опасается весь мир.

Писатель у себя в блоге рассказал, что работа его организаций (кинотеатр Jean Cocteau Cinema и некоммерческий фонд Stagecoach Foundation) сейчас приостановлена, хотя сотрудникам по-прежнему выплачивают зарплаты. Сам Мартин заперся дома и работает над «Ветрами Зимы».

Для тех из вас, кто беспокоится лично за меня… да, я знаю, что нахожусь в наиболее уязвимой группе, учитывая мой возраст и физическое состояние. Но сейчас со мной всё хорошо, мы принимаем все разумные меры предосторожности. Я ушёл на карантин в изолированном месте, рядом со мной только один из сотрудников, я ни с кем не встречаюсь и не выхожу в город. Говоря по правде, сейчас я нахожусь в Вестеросе больше, чем в реальной жизни. Я пишу каждый день. В Семи Королевствах творятся мрачные вещи, но… может быть не столь мрачные, как это может стать в нашем мире. Джордж Мартин

Он также добавил, что, судя по новостям, его не покидает чувство, будто весь мир сейчас живёт в научно-фантастическом романе.

Но, увы, этот не тот вид научной фантастики, о которой я мечтал, будучи ребёнком — с городами на Луне, колониями на Марсе, запрограммированными Тремя Законами роботами и летающими машинами. Истории о пандемиях я никогда не любил и вполовину, как подобную фантастику…. Будем надеяться, что мы преодолеем это всё и останемся в целости и сохранности. Берегите себя, друзья мои. Лучше побыть в безопасности, чем потом сожалеть. Джордж Мартин

В конце 2019-го фантаст прокомментировал его участие в сериале «Дом Дракона» — грядущем приквеле «Игры престолов» от HBO. Он числится продюсером и сценаристом, но вместе с тем пообещал, что не прикоснётся к тексту сценария, пока не закончит «Ветра Зимы».

А ещё Мартин планирует представить рукопись к середине 2020-го. Верим?