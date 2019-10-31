Писатель Джордж Мартин опубликовал у себя в блоге большой пост, посвящённый недавним новостям о работе над сериалом «Дом Дракона» — приквелу «Игры престолов», который рассказывает о восхождении и падении Таргариенов. Его действие начнётся за 300 лет до основных событий, а в основу ляжет псевдоисторическая книга «Пламя и кровь», написанная Мартином. HBO уже заказал 10 эпизодов первого сезона.

Прежде всего, писатель напомнил, кто занимается «Домом Дракона». Режиссёр Мигель Сапочник («Ветра Зимы», «Битва Бастардов», «Долгая ночь») уже знаком поклонникам сериала, а вот Райан Кондал будет заниматься проектом по вселенной впервые. Впервые Мартин встретился с Кондалом на съёмочной площадке некого фэнтезийного вестерна, который в итоге отменили. Там писатель и постановщик подружились. В итоге Кондал ушёл работать над научно-фанастическим сериалом «Колония». Позже оказалось, что Кондал большой поклонник творчества Мартина. Сам Мартин характеризует Кондала как «потрясающего писателя».

Над «Домом Дракона» работа ведётся уже несколько лет, автор «Песни Льда и Огня» представил концепт HBO ещё летом 2016 года. Никаких подробностей больше Мартин не приводит, зато даёт совет, что почитать в ожидании сериала — это антологии Гарднера Дозуа «Смертельно опасные», «Негодяи» и, разумеется, «Пламя и кровь» самого Мартина.

Кроме того, писатель пояснил главное — «Ветра Зимы» у него в приоритете.

Позвольте мне быть предельно ясным. Я не притронусь к сценарию до тех пор, пока не завершу и не издам «Ветра Зимы». Зима близко, и «Ветра» сейчас у меня в приоритете, как бы я ни хотел сесть за сценарии к «Дому Дракона». Джордж Мартин, писатель

Ранее фантаст поделился планами по написанию произведений — в нём «Ветра Зимы» тоже на первом месте (а ещё повести о Дунке и Эгге).

Кроме того, Мартин летом заявил, что собирается сдать рукопись к лету 2020-го — посмотрим, удастся ли ему сдержать обещание.