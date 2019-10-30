Конгломерат WarnerMedia официально анонсировал собственный стриминговый сервис HBO Max. Компания собирается запустить его в мае 2020 года в США. Подписка обойдётся в 15 долларов в месяц.

На презентации конгломерат представил также линейку собственных проектов — правда, пока не у всех из них есть дата выхода. Среди самых громких — официальный анонс ещё одного сериала во вселенной «Игры престолов» под названием «Дом дракона» (House of Dragon). Компания заказала сразу 10 эпизодов в первом сезоне. Действие шоу развернётся за 300 лет до событий «Игры престолов» и охватит рассвет и закат Дома Таргариенов. Шоураннерами назначены Мигель Сапочник и Райан Кондал, одним из создателей числится Джордж Мартин. В основу сериала лягут события книги писателя «Пламя и кровь».

Ранее канал отменил первый спин-офф «Престолов», где снималась Наоми Уоттс. Команда уже отсняла пилотный эпизод, но по неким причинам он не устроил HBO.

Среди прочих новых проектов числятся:

Adventure Time: Distant Lands — четыре анимационных спецэпизода про персонажей «Времени приключений».

— четыре анимационных спецэпизода про персонажей «Времени приключений». Gremlins: Secrets of the Mogwai — анимационный приквел в жанре эпической приключенческой комедии к фильмам про гремлинов, который расскажет историю могвая. Действие развернётся в Шанхае 1920 года.

анимационный приквел в жанре эпической приключенческой комедии к фильмам про гремлинов, который расскажет историю могвая. Действие развернётся в Шанхае 1920 года. DC Super Hero High — игровая комедия с эпизодами по полчаса от продюсера Элизабет Бенкс про учеников школы для одарённых детей со сверхспособностями. Действие разворачивается во вселенной DC.

игровая комедия с эпизодами по полчаса от продюсера Элизабет Бенкс про учеников школы для одарённых детей со сверхспособностями. Действие разворачивается во вселенной DC. Strange Adventures — супергеройская драма в формате антологии от Грега Берланти (продюсера супергероики The CW) представит персонажей вселенной DC. Сериал раскроет взаимоотношений простых людей и сверхлюдей.

супергеройская драма в формате антологии от Грега Берланти (продюсера супергероики The CW) представит персонажей вселенной DC. Сериал раскроет взаимоотношений простых людей и сверхлюдей. Green Latern — сериал о Зелёном Фонаре, производством которого также займётся Берланти. В пресс-релизе шоу описывают как один из самых крупных проектов студии продюсера.

— сериал о Зелёном Фонаре, производством которого также займётся Берланти. В пресс-релизе шоу описывают как один из самых крупных проектов студии продюсера. Tooned Out — ещё одна комедия с эпизодами по полчаса, продюсером которой выступает Роберт Земекис. Она сочетает обычные съёмки и анимацию. Парень по имени Мак начинает видеть оживших героев анимации, которые помогают ему пережить трудный период в жизни.

ещё одна комедия с эпизодами по полчаса, продюсером которой выступает Роберт Земекис. Она сочетает обычные съёмки и анимацию. Парень по имени Мак начинает видеть оживших героев анимации, которые помогают ему пережить трудный период в жизни. Circe — взрослая сериальная адаптация фэнтезийного романа Мэделин Миллер по мотивам древнегреческих мифов.

— взрослая сериальная адаптация фэнтезийного романа Мэделин Миллер по мотивам древнегреческих мифов. Doom Patrol — похоже, сумасшедший сериал про трагичную команду сверхлюдей переедет с DC Universe.

— похоже, сумасшедший сериал про трагичную команду сверхлюдей переедет с DC Universe. Dune: The Sisterhood — ещё один проект WarnerMedia по вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта, который рассказывает историю с точки зрения сестринства Бене Гессерит. Режиссёром выступает сам Вильнёв, работающий над полнометражной экранизацией.

ещё один проект WarnerMedia по вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта, который рассказывает историю с точки зрения сестринства Бене Гессерит. Режиссёром выступает сам Вильнёв, работающий над полнометражной экранизацией. Raised by Wolves — научно-фантастический эпик Ридли Скотта, который рассказывает о двух андроидах, воспитывающих человеческое дитя на загадочной девственной планете. Шоураннером выступает Аарон Гузиковски («Пленницы»).

научно-фантастический эпик Ридли Скотта, который рассказывает о двух андроидах, воспитывающих человеческое дитя на загадочной девственной планете. Шоураннером выступает Аарон Гузиковски («Пленницы»). The Nevers — ещё одна научно-фантастическая драма, на этот раз от Джосса Уидона, который выступает сценаристом, продюсером и режиссёром. Она расскажет о группе женщин в Викторианскую эпоху, которые открывают в себе сверхспособности и начинают следовать миссии по спасению мира.

ещё одна научно-фантастическая драма, на этот раз от Джосса Уидона, который выступает сценаристом, продюсером и режиссёром. Она расскажет о группе женщин в Викторианскую эпоху, которые открывают в себе сверхспособности и начинают следовать миссии по спасению мира. The Outsider — сериальная экранизация триллера Стивена Кинга «Чужак». Она рассказывает о тренере бейсбольной команды Терри Мейтленде, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве одиннадцатилетнего мальчика — однако вскоре выясняется, что он был в другом городе.

На HBO Max также переедет большая часть библиотеки самой HBO, включая уже анонсированные проекты вроде «Тёмных начал», «Нового папы», «Страны Лавкрафта», «Хранителей», «Чернобыля», «Мира Дикого Запада» и других. Кроме того, в библиотеку в первый год запуска войдут два десятка фильмов, среди которых «Аквамен», «Шазама!», «Фантастические твари», «Джокер» и «Оно».

Судя по анонсированным тайтлам, руководство HBO Max собирается по-прежнему делать упор на взрослые проекты.

Сервис также охватит пачку стартового контента от дочерних компаний и партнёров.