Конгломерат WarnerMedia официально анонсировал собственный стриминговый сервис HBO Max. Компания собирается запустить его в мае 2020 года в США. Подписка обойдётся в 15 долларов в месяц.

На презентации конгломерат представил также линейку собственных проектов — правда, пока не у всех из них есть дата выхода. Среди самых громких — официальный анонс ещё одного сериала во вселенной «Игры престолов» под названием «Дом дракона» (House of Dragon). Компания заказала сразу 10 эпизодов в первом сезоне. Действие шоу развернётся за 300 лет до событий «Игры престолов» и охватит рассвет и закат Дома Таргариенов. Шоураннерами назначены Мигель Сапочник и Райан Кондал, одним из создателей числится Джордж Мартин. В основу сериала лягут события книги писателя «Пламя и кровь».

Ранее канал отменил первый спин-офф «Престолов», где снималась Наоми Уоттс. Команда уже отсняла пилотный эпизод, но по неким причинам он не устроил HBO.

WarnerMedia представила свой стриминг HBO Max и заказала для него друг приквел «Игры престолов» 1

Среди прочих новых проектов числятся:

  • Adventure Time: Distant Lands — четыре анимационных спецэпизода про персонажей «Времени приключений».
  • Gremlins: Secrets of the Mogwai — анимационный приквел в жанре эпической приключенческой комедии к фильмам про гремлинов, который расскажет историю могвая. Действие развернётся в Шанхае 1920 года.
  • DC Super Hero High — игровая комедия с эпизодами по полчаса от продюсера Элизабет Бенкс про учеников школы для одарённых детей со сверхспособностями. Действие разворачивается во вселенной DC.
  • Strange Adventures — супергеройская драма в формате антологии от Грега Берланти (продюсера супергероики The CW) представит персонажей вселенной DC. Сериал раскроет взаимоотношений простых людей и сверхлюдей.
  • Green Latern — сериал о Зелёном Фонаре, производством которого также займётся Берланти. В пресс-релизе шоу описывают как один из самых крупных проектов студии продюсера.
  • Tooned Out — ещё одна комедия с эпизодами по полчаса, продюсером которой выступает Роберт Земекис. Она сочетает обычные съёмки и анимацию. Парень по имени Мак начинает видеть оживших героев анимации, которые помогают ему пережить трудный период в жизни.
  • Circe — взрослая сериальная адаптация фэнтезийного романа Мэделин Миллер по мотивам древнегреческих мифов.
  • Doom Patrol — похоже, сумасшедший сериал про трагичную команду сверхлюдей переедет с DC Universe.
  • Dune: The Sisterhood —  ещё один проект WarnerMedia по вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта, который рассказывает историю с точки зрения сестринства Бене Гессерит. Режиссёром выступает сам Вильнёв, работающий над полнометражной экранизацией.
  • Raised by Wolves — научно-фантастический эпик Ридли Скотта, который рассказывает о двух андроидах, воспитывающих человеческое дитя на загадочной девственной планете. Шоураннером выступает Аарон Гузиковски («Пленницы»).
  • The Nevers — ещё одна научно-фантастическая драма, на этот раз от Джосса Уидона, который выступает сценаристом, продюсером и режиссёром. Она расскажет о группе женщин в Викторианскую эпоху, которые открывают в себе сверхспособности и начинают следовать миссии по спасению мира.
  • The Outsider — сериальная экранизация триллера Стивена Кинга «Чужак». Она рассказывает о тренере бейсбольной команды Терри Мейтленде, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве одиннадцатилетнего мальчика — однако вскоре выясняется, что он был в другом городе.

На HBO Max также переедет большая часть библиотеки самой HBO, включая уже анонсированные проекты вроде «Тёмных начал», «Нового папы», «Страны Лавкрафта», «Хранителей», «Чернобыля», «Мира Дикого Запада» и других. Кроме того, в библиотеку в первый год запуска войдут два десятка фильмов, среди которых «Аквамен», «Шазама!», «Фантастические твари», «Джокер» и «Оно».

Судя по анонсированным тайтлам, руководство HBO Max собирается по-прежнему делать упор на взрослые проекты.

Сервис также охватит пачку стартового контента от дочерних компаний и партнёров.

Список фильмов и сериалов

Сериалы

  • Barry
  • Big Little Lies
  • Chernobyl
  • Curb Your Enthusiasm
  • Deadwood
  • Entourage
  • Euphoria
  • Game of Thrones
  • Insecure
  • Last Week Tonight with John Oliver
  • My Brilliant Friend
  • Oz
  • Real Time with Bill Maher
  • The Righteous Gemstones
  • Sex and the City
  • Silicon Valley
  • Six Feet Under
  • The Sopranos
  • Succession
  • True Blood
  • True Detective
  • Veep
  • Watchmen
  • Westworld
  • The Wire

Фильмы

  • A Star Is Born
  • Aquaman
  • Bridesmaids
  • Crazy Rich Asians
  • Crazy, Stupid, Love
  • Detective Pikachu
  • Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
  • Glass
  • Isn’t It Romantic?
  • It Chapter 2
  • Joker
  • The Lego Movie 2: The Second Part
  • Little
  • Love Actually
  • Madagascar
  • Notting Hill
  • Rio
  • Shazam!
  • Smallfoot
  • The Town
  • Us
  • War of the Worlds

Сериалы от дочерних каналов и партнёров

Adam Ruins Everything
Adventure Time
The Alienist
American Dynasties: The Kennedys
Anthony Bourdain Parts Unknown
Aqua Teen Hunger Force
At Home with Amy Sedaris
The Bachelor
The Bachelorette
Batwoman
The Big Bang Theory
The Boondocks
The Carbonaro Effect
The Closer
CNN Decade Series (The 2000s, The Nineties, etc.)
Conan Travel Specials
Dexter’s Laboratory
Doctor Who
Doom Patrol
Ellen’s Game of Games
Falling Skies
The Flintstones
The Fresh Prince of Bel-Air
Friends
Full Frontal with Samantha Bee
Gossip Girl
The Honourable Woman
Impractical Jokers
The Jetsons
Little Big Shots
Looney Tunes
Mad TV
Miracle Workers
The OC
The Office (British version)
The Powerpuff Girls
Pretty Little Liars
Pride and Prejudice
Primal
Rick & Morty
Rizzoli & Isles
Robot Chicken
Samurai Jack
Sesame Street
The Smurfs
South Park
Steven Universe
This Is Life with Lisa Ling
Top Gear / BBC
United Shades of America with Kamau Bell
The West Wing
Whose Line Is It Anyway?

Фильмы от дочерних студий и партнёров

13 Going on 30
2001: A Space Odyssey
Austin Powers
The Bodyguard
Casablanca
Chariots of Fire
Citizen Kane
The Color Purple
The Conjuring
Dangerous Liaisons
The Departed
The Dark Knight
DC Films – All live action movies from the past decade
The Departed
Gremlins
Gremlins 2: The New Batch
Hairspray
Happy Feet
The Hobbit Trilogy
The Iron Giant
Kill Bill Volumes 1 & 2
The Last Samurai
The Lord of the Rings Trilogy
Magic Mike
March of the Penguins
The Matrix Trilogy
Million Dollar Baby
Miss Congeniality
Mona Lisa Smile
Ocean’s Eleven
The Right Stuff
Risky Business
Scooby-Doo
The Shawshank Redemption
The Shining
Space Jam
Spirited Away and the entire Ghibli Film Collection
Watchmen
Wonder Woman
When Harry Met Sally
The Wizard of Oz

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