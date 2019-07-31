Компания WarnerMedia запустит свой стриминговый сервис WarnerMedia ещё не скоро, но она уже готовит для него линейку флагманских проектов. Руководство запускает в производство экранизацию фэнтезийной драмы Мэделин Миллер под названием Circe («Цирцея»).

Продюсерами и сценаристами проекта назначены Рик Джаффа и Аманда Сильвер («Восстание планеты обезьян», «Мир Юрского периода»). Производством займутся Chernin Entertainment и Endeavor Content. Всего в шоу запланировано восемь эпизодов.

«Цирцея» вышла на английском языке в 2018 году и получила признание читателей (4,3 балла на GoodReads) и критиков (лауреат премий The Goodreads Choice Awards, The Kitschies, Alex Awards, BooktubeSFF Awards; номинант Mythopoeic Awards). Вот как звучит аннотация книги:

Рожденная в доме Гелиоса, Бога солнца, Цирцея не обладает божественной силой. Боги презирают и отвергают её. Тогда она уходит к людям и обнаруживает силу, запрещенную богами — колдовство. Когда любовь заставляет Цирцею произнести заклинание, Зевс изгоняет её на отдаленный остров Айа. Там она учится колдовству, черпая силу из природы. Но она не всегда будет одна; многим суждено пройти через место изгнания Цирцеи, переплетая свои судьбы с её. Посланник богов Гермес. Мастер Дедал. Корабль с золотым руном. И хитрый Одиссей на пути домой. Существует опасность для одинокой женщины в этом мире, и независимость Цирцеи вызывает гнев мужчин и богов. Чтобы защитить то, чем она дорожит, Цирцея должна решить, принадлежит ли она богам, от которых она родилась, или смертным, которых она полюбила. из аннотации на «Лаборатории фантастики»

Глава подразделения по производству оригинального контента HBO Max Сара Обри позитивно комментирует грядущее шоу:

«Цирцея» рассказывает эпическую историю любви, потери, трагедии и вечного конфликта — и показана с безжалостной точки зрения, глазами женщины. Я довольно давно стала поклонницей работ Рика и Аманды, как и их навыков создавать поразительные воображаемые миры вкупе с эмоциональными динамичными персонажами.

Ранее роман Миллер вошёл в список самых обсуждаемых фэнтезийных книг по версии Reddit. На русский язык книга пока не издавалась.

HBO Max и WarnerMedia уже готовят ряд фантастических проектов, которые могут заменить главный хит HBO — «Игру престолов». Осенью выходит первый сезон экранизации «Тёмных начал» по одноимённой трилогии Филипа Пулмана. Тогда же стартуют «Хранители», продолжающие сюжет комикса Мура. А линейка грядущего сервиса будет включать в себя также сериал про орден Бене Гессерит во вселенной «Дюны», анимационный приквел «Гремлинов» и несколько других проектов.

Ну и не стоит забывать про спин-офф самой «Игры престолов» — пилот уже отсняли.

Запуск HBO Max намечен на весну 2020 года. Сервис будет, по сути, агрегатором контента с большинства каналов и платформ, которые принадлежат WarnerMedia.