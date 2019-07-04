Пользователь Reddit под ником einsiboy, создатель сайта TopRedditBooks, недавно опубликовал список из 100 самых обсуждаемых фэнтезийных книг за 2018-2019 год. Топ сформирован на основе комментариев подраздела r/books и опирается на количество упоминаний и оценку постов.
Список опирается не столько на новинки, сколько на популярные и громкие работы — например, неудивительно, что второе и четвёртое место заняли, соответственно, «Американские боги» и «Благие знамения» — по ним вышли сериалы этой весной. Вот каких писателей больше всего упоминали в списке — книги многих из них известны и в России:
- Нил Гейман
- Н.К. Джемисин
- Джордж Мартин
- Виктория Шваб
- Брендон Сандерсон
- Сара Маас
- Скотт Линч
- Джоан Роулинг
- Кэтрин Арден
- Джо Аберкромби
- Ли Бардуго
- Робин Хобб
- Стивен Эриксон
- Патрик Ротфусс
- Наоми Новик
- Дж. Р. Р. Толкин
Издательство Tor выделило из списка только новинки за указанный период, которые посчитало хорошей рекомендацией к прочтению. Мы сохранили английское название для тех книг, что ещё не переведены. И мы тоже удивились русскоязычному автору!
- Маделин Миллер — Circe and The Song of Achilles
- Брайан Вон и Фиона Стэплз — комикс «Сага»
- Томи Адейеми — «Дети крови и костей»
- Эрик Моргенштерн — «Ночной цирк»
- Скотт Хоукинс — The Library at Mount Char
- Сет Дикинсон — «Бару Корморан, предательница»
- Николас Имс — «Короли жути»
- Шеннон А. Чакраборти — «Латунный город»
- Джей Ю Янг — The Black Tides of Heaven
- Марлон Джеймс — Black Leopard, Red Wolf
- Ребекка Роанхорс — Trail of Lightning
- Мариам Петросян — «Дом, в котором…»
Кроме того, на сайте TopRedditBooks приведены ещё два списка — подборка из 50 самых обсуждаемых детективов и криминальных романов, а также 25 обсуждаемых антиутопий.
Комментарии (Правила дискуссии)