Пользователь Reddit под ником einsiboy, создатель сайта TopRedditBooks, недавно опубликовал список из 100 самых обсуждаемых фэнтезийных книг за 2018-2019 год. Топ сформирован на основе комментариев подраздела r/books и опирается на количество упоминаний и оценку постов.

Список опирается не столько на новинки, сколько на популярные и громкие работы — например, неудивительно, что второе и четвёртое место заняли, соответственно, «Американские боги» и «Благие знамения» — по ним вышли сериалы этой весной. Вот каких писателей больше всего упоминали в списке — книги многих из них известны и в России:

Нил Гейман

Н.К. Джемисин

Джордж Мартин

Виктория Шваб

Брендон Сандерсон

Сара Маас

Скотт Линч

Джоан Роулинг

Кэтрин Арден

Джо Аберкромби

Ли Бардуго

Робин Хобб

Стивен Эриксон

Патрик Ротфусс

Наоми Новик

Дж. Р. Р. Толкин

Издательство Tor выделило из списка только новинки за указанный период, которые посчитало хорошей рекомендацией к прочтению. Мы сохранили английское название для тех книг, что ещё не переведены. И мы тоже удивились русскоязычному автору!

Маделин Миллер — Circe and The Song of Achilles

Брайан Вон и Фиона Стэплз — комикс «Сага»

Томи Адейеми — «Дети крови и костей»

Эрик Моргенштерн — «Ночной цирк»

Скотт Хоукинс — The Library at Mount Char

Сет Дикинсон — «Бару Корморан, предательница»

Николас Имс — «Короли жути»

Шеннон А. Чакраборти — «Латунный город»

Джей Ю Янг — The Black Tides of Heaven

Марлон Джеймс — Black Leopard, Red Wolf

Ребекка Роанхорс — Trail of Lightning

Мариам Петросян — «Дом, в котором…»

Кроме того, на сайте TopRedditBooks приведены ещё два списка — подборка из 50 самых обсуждаемых детективов и криминальных романов, а также 25 обсуждаемых антиутопий.