Пользователь Reddit под ником einsiboy, создатель сайта TopRedditBooks, недавно опубликовал список из 100 самых обсуждаемых фэнтезийных книг за 2018-2019 год. Топ сформирован на основе комментариев подраздела r/books и опирается на количество упоминаний и оценку постов.

Список опирается не столько на новинки, сколько на популярные и громкие работы — например, неудивительно, что второе и четвёртое место заняли, соответственно, «Американские боги» и «Благие знамения» — по ним вышли сериалы этой весной. Вот каких писателей больше всего упоминали в списке — книги многих из них известны и в России:

  • Нил Гейман
  • Н.К. Джемисин
  • Джордж Мартин
  • Виктория Шваб
  • Брендон Сандерсон
  • Сара Маас
  • Скотт Линч
  • Джоан Роулинг
  • Кэтрин Арден
  • Джо Аберкромби
  • Ли Бардуго
  • Робин Хобб
  • Стивен Эриксон
  • Патрик Ротфусс
  • Наоми Новик
  • Дж. Р. Р. Толкин

Издательство Tor выделило из списка только новинки за указанный период, которые посчитало хорошей рекомендацией к прочтению. Мы сохранили английское название для тех книг, что ещё не переведены. И мы тоже удивились русскоязычному автору!

Кроме того, на сайте TopRedditBooks приведены ещё два списка — подборка из 50 самых обсуждаемых детективов и криминальных романов, а также 25 обсуждаемых антиутопий.

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