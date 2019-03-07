Black Leopard, Red Wolf Марлона Джеймса: фантастика с социальным высказыванием от лауреата Букера

Понравится поклонникам экзотической фантастики с африканской мифологией и любителям историй про трикстеров.

Фэнтези написанное автором мейнстримной литературы всегда получается не совсем фэнтези, а снобистские критики из мейнстрима обязательно добавят, что и не совсем литературой. «Черного леопарда» в западной прессе много сравнивали с «Песней льда и огня» Мартина, после чего Джеймс так же много извинялся в интервью и говорил, что ничего общего у книг нет. Потому что любители фантастики были откровенно возмущены, добравшись до романа. Обманутые ожидания — по-прежнему худшая проблема, с которой может столкнуться книга.

Жанр: ​эпическое фэнтези, «странное» фэнтези

Выход оригинала:​ 2019

Объём: 620 страниц

Цикл: The Dark Star Trilogy #1

Похоже на:

( по общим ощущениям)

«Город святых и безумцев» Джеффа Вандермеера

«Рассвет» Октавии Батлер

Сюжет «Черного леопарда» обманчиво прост: группа наёмников, большинство из которых терпеть друг друга не могут, вплоть до смертоубийства, отправляются на поиск Мальчика. Личность Мальчика и почему он так важен для нанимателей— часть загадки, которую предстоит раскрыть главному герою. Однако повествование Джеймса нелинейно: первую треть книги главный герой, наёмник по прозвищу Ищейка, рассказывает о своём детстве и юношестве, а затем, на протяжение всей книги история будет сворачивать, ходить кругами, растекаться рукавами личных историй, чтобы потом вернуться в основное русло. Учитывая, что почти все персонажи предпочитают говорить иносказаниями и загадками, и почти никто из них не говорит правды, разобраться в происходящем бывает трудно.

Если боги создали всё, разве не была правда всего лишь ещё одним творением? Ищейка

Марлону Джеймсу удался мир. Сказочная Африка в романе одновременно прекрасна и чудовищна. Загадочный лес, где призраки слонов вечно куда-то идут, словно сон богов пробился в реальность, вампиры и людоеды, тролли, чьи тела усеяны рогами, мифические создания, населяющие реки и озера, ведьмы, огромные Ого, называть которых гигантами крайне не рекомендуется, и странные боги Африки — все они появляются и исчезают в тексте, создавая атмосферу страшной сказки, богатую и насыщенную.

В своих интервью Джеймс говорил, что потратил два года на исследования африканской мифологии для книги — и это очень чувствуется.

Интересным получился и главный герой. Помимо того, что Ищейка гей в мире, где за это могут буквально расчленить, он плут и трикстер, прямиком из африканских сказок. Он смешивает ложь и правду, как ему подсказывает чувство прекрасного, так чтобы история получилась интересней. И, разумеется, не забывает о собственной выгоде. С первой же главы, где Ищейка рассказывает о своём детстве, читателю ясно дается понять, что верить ему нельзя, но послушать стоит. И здесь скрывается главное достоинство Джеймса — роман подается, как история Ищейки, рассказанная им самим. Несмотря на своеобразное, несколько неграмотное построение предложений, от текста возникает ощущение ритмичного, чуть распевного рассказа. Джеймс отличный писатель, умеющий работать со словом и одним предложением раскрыть всю суть ситуации или характера человека. Но тут мы переходим к другой, куда менее приятной стороне его творчества.

Педофилия, угрозы изнасилования, изнасилования, групповые изнасилования, скотоложество, графические описания насилия, избиения, пытки и убийства детей. Ну и по мелочи, вроде мизогинии главного героя, сексизма и эйджизма, а также подробных и подчеркнуто грубых описаний гейского секса.

Людям со слабым желудком книгу лучше не открывать вовсе.

Это неполный список того, что встретится читателю на страницах «Черного леопарда». Джеймс любит шоковые сцены, пишет их много, часто с отвратительно живописными подробностями. Людям со слабым желудком книгу лучше не открывать вовсе. В результате такого подхода роман напоминает американские горки – вот мы читаем забавный диалог, с подколками, иносказаниями и метафорами, а в следующей сцене на 20 страницах описывается групповое изнасилование с последующим высасыванием глаза из глазницы живого и находящегося в сознании мужчины. Не то чтобы в мировой литературе было мало подобных вещей, но концентрация этих сцен, а временами и сомнительная ценность для сюжета и развития персонажей, получилась слишком уж плотной.

Кроме того, у Джеймса есть набор тем, которые он активно и слишком уж в лоб продвигает. Читателю придётся приготовится к тому, например, что показать отвратительность рабства автору будет недостаточно, к этому добавятся монологи, диалоги и размышления различных героев. Повторяющиеся в книге снова и снова. И это касается всех волнующих его тем. У каждого автора есть свои социально-политические взгляды и каждый автор так или иначе их вкладывает в книгу, но эффект сильно ослабевает, если это начинает напоминать проповедь или лекцию.

Это впечатляющая книга, некоторые фрагменты романа я не постесняюсь назвать блестящими. И я точно надолго её запомню. Но второй том, уже анонсированный автором, читать не буду. Моего желудка не хватило. Если Марлон Джеймс поставил себе цель «перегримдачить» самые мрачные романы жанра гримдарк — у него всё получилось.