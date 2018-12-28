Каждый год мы подводим книжные итоги. Наши авторы и редакторы голосуют за лучшие книги года, и мы публикуем топ, на который рекомендуем обратить внимание всем поклонникам фантастики и фэнтези. В этом году мы решили этим не ограничиваться — и попросили писателей, переводчиков, деятелей книжной индустрии и блогеров рассказать, какие книги из вышедших в 2018 году понравились им больше всего. Почитайте их рекомендации — может быть, найдёте что-нибудь для себя! Это дополняемый материал — мы планируем обновлять его, когда будем получать новые ответы. Ответы расположены в алфавитном порядке.

Борис Блинохватов

редактор площадки комиксов издательства МИФ

Мало прочитал фантастических новинок за год, хотя покупал исправно. Сказывается нехватка времени. Больше всего запомнилась, как ни странно, «Артемида» Энди Вейера. Ей изрядно досталось от читателей и критиков, потому что аудитория «Марсианина» оказалась не готова к фантастическому янг-эдалту. Похоже, не совсем удачно отработали маркетологи.

Это печально. Литература для подростков сейчас больше склонна к эскапизму фэнтези, а идейных наследников приключенческих романов того же Хайнлайна днём с огнём не найти. Хотя стоит только отбросить неизбежное сравнение с «Марсианином», становится понятно — у Вейера получился крепкий приключенческий янг-эдалт с хорошей научной составляющей, ироничными персонажами и захватывающим сюжетом, который способен подарить пару приятных вечеров. А если сами не любите янг-эдалт — исправьте ошибку маркетинга, отдайте книгу ребенку или просто знакомому подростку. Вы увеличите количество читателей фантастики в будущем.

Екатерина Доброхотова-Майкова

переводчица

Мой отчёт получится несколько однобоким: лучшее из того, что я перевела или отредактировала в этом году, и всё равно выбрать всего три книги оказалось довольно трудно.

Джеймс Типтри-младший. Счастье — это тёплый звездолёт. Составитель: Александр Жикаренцев. Азбука, 2018

Джеймс Типтри-младший за свою недолгую писательскую карьеру (с 1967-го, когда появился первый его рассказ, до 1976-го, когда стало известно, что за этой маской скрывается немолодая бывшая сотрудница ЦРУ Алиса Шелдон) успел произвести революцию в жанре и мимоходом заложить основы нескольких новых направлений, например киберпанка. Тем обиднее, что по-русски выходили считанные его рассказы, да и те по большей части сильно сокращены цензурой. Все переводы в сборнике (кроме двух, заново отредактированных) сделаны специально для этого издания. Объём рецензии не позволяет мне перечислить всех переводчиков, но, думаю, читателю их фамилии знакомы, а если нет, то их стоит запомнить на будущее.

Рассказы Типтри — короткие, парадоксальные, иногда смешные, чаще мрачные — по большей части не легкое чтение, однако в наше время многотомных эпопей приятно вспомнить, какой может быть фантастика, когда для каждого рассказа на несколько страничек создается свой мир, свой литературный язык, свой напряжённый сюжет, когда каждый рассказ заставляет задуматься и ни один не оставит равнодушным.

Нил Стивенсон, Николь Галланд. Взлёт и падение ДОДО. Fanzon, 2018

Новая книга Нила Стивенсона, написанная в соавторстве с Николь Галланд, как раз лёгкое чтение в лучшем смысле слова, то есть нестыдный отдых для мозгов, и её можно смело рекомендовать как любителям фантастики, так и тем, кто фантастику не читает. Роман о путешествиях во времени с изящными поклонами в сторону классики жанра, но с теми новыми возможностями, которые дает эвереттика. По меткому определению одного из читателей — производственный роман. Тёпленький, с пылу с жару, изданный по-русски сразу после того, как вышел в оригинале. Научная магия и сатира на учрежденческую бюрократию, заставляющая порой вспомнить «Понедельник начинается в субботу», но в мире фейсбука и гугла.

Переводить такую книгу — настоящее счастье. Сегодня придумываешь чудовищную речь специалиста по оптимизации бизнес-процессов и сочиняешь комичные аббревиатуры, завтра пишешь стилизованным языком викторианской эпохи или аллитерационным стихом поэзии викингов, не переставая восхищаться, как авторы до самого конца находят, чем ещё удивить читателя, как очередной раз повернуть сюжет в совершенно неожиданном направлении. Искренне завидую тем, у кого эта книга только впереди.

Смотрите также Нил Стивенсон, Николь Галланд «Взлёт и падение ДОДО» Чересчур подробный и в то же время легковесный для Нила Стивенсона приключенческий триллер.

Мэри Стюарт. Людо и звёздный конь. Азбука, 2018 г.

Всего в этом году вышло три сказки Мэри Стюарт, прекрасно знакомой всем любителям фэнтези по её «взрослым» книгам. «Мэри и волшебный цветок» (о школе магии, летающих метлах и котиках) и «Прогулка в Волчьем лесу» (о путешествии в сказочное прошлое) тоже очень хороши, но «Людо» наш с переводчицей, Мариной Клеветенко, любимый. Людо, мальчик из баварской крестьянской семьи, вслед за своим старым конем отправляется в путешествие по Зодиакальному кругу. Как и положено хорошим сказкам, книга уютно-подробна; ребенок будет проживать события вместе с героем, а взрослый увидит больше ребенка. Думаю, он угадает и героев греческих мифов, и Людвига Баварского в его вагнеровском гроте, а если и не всё угадает, тоже не беда — как раз на этот случай мы добавили в конце необходимые комментарии.

Марина и Сергей Дяченко

писатели

Марина: Для меня открытие года — «Остров Сахалин» Эдуарда Веркина. Начинала с трудом, потом не могла оторваться. Одновременно сложный и простой, очень странный текст. Своей инфернальностью отлично ложится на мое восприятие мира. И у него замечательный финал.

Сергей: А я вот недавно прочёл роман «Луч». Да, да, это мы его написали. Но вот прочёл вёрстку перед изданием… И открыл новые аккорды. А то ведь сомнения одолевали — удалось ли. Не знаем, какая будет реакция у читателей, но мелодию я слышу.

Артём Киселик

автор Telegram-канала «Фантастика»

Ссылка на канал

Nick Harkaway „Gnomon“

Пожалуй, самая амбициозная и самая мощная книга Харкуэя. Он пренебрёг всеми жанровыми конвенциями и слил воедино киберпанк, детектив, фэнтези, антиутопию и научную фантастику.

В недалёком будущем Британия довела слежку за своими гражданами до логического завершения: более пятисот миллионов камер, микрофонов и других сенсоров повсюду заботятся о человеческом благе, под мудрым и беспристрастным управлением искусственного интеллекта Свидетель. У людей попросту нет доступа к данным, на основании которых оперирует ИскИн. Благодаря вездесущим датчикам, люди стали меньше болеть (ведь Свидетель определят болезни на ранних стадиях), стало меньше преступлений (ведь Свидетель предотвращает их до совершения), выборы стали честными и максимально прозрачными. Это утопия. Цена невелика — приватности больше нет. Вся человеческая жизнь как на ладони.

Но нашлись отщепенцы, которым ситуация не нравится. Отказники пользуются аналоговой техникой, избегают камер и передают о себе минимум информации. В некоторых случаях системе, для безопасности общества, приходится брать таких людей под стражу. На время. Пока в ходе безобидной и даже полезной процедуры Свидетель не просканирует их мозг. Ничего страшного, никакой опасности. Свидетель даже лечит болезни, найденные в ходе сканирования, корректирует дисбаланс, переписывает нейронные связи, чтобы исправить излишнюю агрессивно или другие дефекты характера/восприятия. Безопасная процедура. Именно поэтому получилось очень обидно, когда склочная женщина, бывшая писательница Диана Хантер, умирает во время считывания мозга.

Харкуэй использует на первый взгляд несвязанные истории, чтобы восстановить ход событий, то, как мир дошел до подобной ситуации и почему: вот греческий финансист-виртуоз, которого преследует магическая акула; вот женщина-алхимик из четвертого столетия пытается найти мистическое убежище вне времени, чтобы оживить своего сына, рожденного от Августина Блаженного; вот эфиопский художник, чья дочь создает популярные видеоигры, из которых, похоже, возникнет Свидетель.

Любителям сложной, продуманной фантастики читать обязательно. Харкуэй в этой книге прыгает выше головы и превосходит свой же «Мир, который сгинул».

R.F. Kuang „The Poppy War“

Поначалу книга выглядит китайским вариантом Гарри Поттера. Главная героиня, девочка по имени Рин, живет со злыми приёмными родителями, торгующими опиумом, которые хотят выдать её замуж за старого и толстого чиновника. Это становится мощным мотиватором для героини, и она погружается в учёбу, чтобы сдать императорские экзамены и поступить в элитную военную академию — единственное учебное заведение подобного класса, где за обучение не требуется платить. После долгой и мучительной подготовки Рин поступает, но и здесь её жизнь счастливой не становится. Основная часть студентов — дети правящей или торговой элиты, которые совсем не рады нищей провинциалке. Рин постоянно приходится доказывать, что она достойна своего места.

А потом книга делает резкий поворот и превращается в мощную военную драму. Автор — по образованию историк, специализирующаяся на войнах Китая — в качестве основы взяла Вторую Японо-Китайскую войну, не забыв о резне в Нанкине. И хотя вся книга занимается вопросами последствий и расплаты, со второй половины они становятся болезненно острыми. В фэнтези очень нечасто встречается настолько отвратительное и пугающее описание войны. Мотивы героев, несмотря на то, что они постепенно превращаются в чудовищ, понятны и близки, и легко представить себя на их месте.

В книге много магии и китайской мифологии, выведенных достаточно реалистично, чтобы даже у большого поклонника фэнтезийных миров возник вопрос: «А оно мне надо?». Куан мастерски показывает ограничения и ловушки больших возможностей, реакцию на них окружающего мира и то, как все это вместе давит на обладателей сверхъестественных способностей, обязательно что-то надламывая внутри.

В итоге, мрачное военное фэнтези, из прочитанных за этот год — одна из лучших книг.

T. Kingfisher „Clockwork Boys“

Когда Урсула Вернон не рисует хьюгоносные комиксы или не сочиняет детские книги, а хочет, к примеру, написать полное сарказма и мягкого юмора (странное сочетание, я знаю) приключенческое фэнтези-стимпанк, она подписывается Зимородком (Kingfisher).

«Заводные парни» — это первая книга дилогии о приключениях странной компании, состоящей из осужденного паладина (который был одержим демоном и зарезал восемь монахинь храма и двух стражей, пардон — трех монахинь, пять послушниц и двух стражей), языкатого ассасина, монаха-мизогиниста (он из ордена ученых и, очевидно, их бог не очень хорошо относится к женщинам, потому что в орден принимают только гениальных учёных-мужчин) и профессиональной фальсификаторницы (-ши? -ки? В общем, девушки-фальсификатора), недоумевающей, почему мужики физически не способны сосуществовать мирно, даже если от этого зависит их жизнь.

Фантастическая авантюра, какой она должна быть. Колкие разговоры и мысли, интересные персонажи, опасности и самоубийственный поход, от успеха которого зависит судьба королевства. Не то чтобы хоть кого-нибудь из этого отряда особо заботила его судьба. Вернон любит и умеет мягко подшучивать над привычными любителям фантастики штампами: да, фигура павшего паладина — это классический штамп, но как же все его постоянно подкалывают по этому поводу. Причем в комическую фигуру он не превращается, Калибан действительно страдает и у него есть для этого все причины. Бреннер, ассасин по призванию, иногда может совершать хорошие поступки, но в целом у него золотое сердце, то есть «сделанное из металла и денег». Он постоянно шутит и всем надоедает, однако не стоит забывать, что Бреннер — безжалостный убийца, любящий свою работу, и никаким искуплением, раскаянием и тому подобным там и не пахнет. Слейт — главная героиня — надолго, думаю, останется одним из любимых моих персонажей: чудесная смесь силы и слабости. Вернон, верная своим принципам, сплетает очень человечную историю, где убийство — это крайняя мера, а жестокость ранит обе стороны. И не впадает в морализаторство, за что ей отдельное спасибо.

Очень приятная фантастика без претензий и особых глубин, написанная хорошо и умным человеком. Вернон сочинила почти сказочную историю-квест для взрослых, и таких вещей очень иногда не хватает.

Генри Лайон Олди

писатели

(Олег и Дмитрий прислали очень развёрнутые мнения, так что мы поместили каждый текст в свой блок со спойлером — нажмите на плашку, чтобы прочесть)

Чайна Мьевиль: «Переписчик» Очень странная повесть — странная даже для Чайны Мьевиля, одного из лидеров «Новых странных». Мастерски написанная: читая, буквально видишь разбросанный на двух холмах городок, каменный мост с заброшенными строениями на нём, где живут беспризорники; одинокий дом на холме, скалы и заросли, затянутое тучами небо. Ощущаешь под ногами крутой каменистый склон, чувствуешь, как сечёт лицо стылый ветер, несущий колючую снежную крупу. В общем — предельный реализм ощущений и описаний, предельный реализм природы, рукотворных предметов и домов — населённых более чем странными персонажами. Все они заняты своими обыденными делами, вот только обыденное для них — непонятно, а то и попросту непостижимо для нас. Изготовление ключей, которые отпирают и запирают отнюдь не двери, ловля на удочку летучих мышей, выращивание живых существ в бутылках, перепись людей и разделение их на группы — но далеко не всех, в странной форме и с непонятной целью… Эта повесть — история мальчика, пережившего жуткую трагедию, написанная им самим от трёх лиц – первого, второго и третьего. История поиска ответов, поиска смысла своего существования и своего места в этом странном и жестоком мире, история зародившейся и оборвавшейся дружбы, страшных потерь и сомнительных обретений. Здесь правит бал Её Величество Неоднозначность: вопросы остаются без ответов, а рассыпанные тут и там в тексте намёки оставляют немалый простор для домысливания и фантазии читателя. Небольшой уголок авторского мира выписан зримо и выпукло — но вокруг него ощущаются контуры чего-то куда большего, разнообразного и загадочного. Повесть оставляет по себе тревожное и завораживающее послевкусие — вы словно прикоснулись к чужой непонятной реальности, которая, успев заинтриговать и поманить неким мрачным очарованием, так и не раскрылась перед вами до конца. Уверены, так и было задумано автором.

Паоло Бачигалупи: «Затонувшие города» Косвенное продолжение романа «Разрушитель кораблей» вышло, пожалуй, ещё более жестоким и брутальным, чем сам «Разрушитель…». Все тот же неприглядный мир будущего: из-за глобального потепления поднялся уровень мирового океана, и многие прибрежные земли и города ушли под воду. Истощились запасы нефти, прежняя цивилизация рухнула. В большей части мира воцарились хаос, обнищание, суровые нравы и борьба за выживание, но кое-где уже выросли очаги новой цивилизации…

Но в «Разрушителе кораблей» герои хотя бы жили на относительно мирных территориях. Здесь же, южнее, на территории бывших США, идет бессмысленная и беспощадная война всех против всех: патриотический фронт, Армия Бога, Ополчение свободы и другие группировки долгие годы воюют между собой, а мирное население вынуждено выживать в жерновах этой кровавой бойни. Увы, выжить получается далеко не у всех. Именно здесь, в самом сердце кошмара бесконечной войны, в болотах и джунглях, меж полузатонувших городов прошлого, они и встретятся: мальчишка по прозвищу Мыш, потерявший всю свою семью, девочка-подросток Маля, потерявшая не только семью, но и правую руку – и собакоголовый получеловек Тул, уже знакомый тем, кто читал «Разрушителя кораблей». Казалось бы, уж это жуткое существо, созданное специально для войны и убийств, должно чувствовать себя здесь как рыба в воде. Но даже Тулу здесь придется несладко. И перед всеми троими в итоге встанет один и тот же вопрос: есть в их жизни и в этом мире что-то важнее борьбы за собственное выживание? Выживание любой ценой, когда каждый — сам за себя? Читая «Затонувшие города», буквально ощущаешь жаркую духоту джунглей и лучи палящего солнца на своей коже. Ощущаешь вонь немытых тел и смрад горящей плоти, слышишь плеск вездесущей воды и тревожные шорохи в ночи. Герои романа встают перед глазами как живые, вместе с затерянным в джунглях поселением, самодельными хижинами на верхних этажах разрушенных каменных домов, бесконечными болотами, их опасными обитателями и затонувшими городами — ветшающими памятниками некогда великой цивилизации. И постепенно, исподволь сквозь нечеловеческую жестокость бессмысленной бойни, кровь, убийства и злобу проступают робкие ростки человечности, дружбы, доверия, ответственности за других и осознания: так жить больше нельзя! И умирать так — тоже. Повествование все время держит читателя в напряжении: накал страстей и действия, как внешнего, так и внутреннего, стремительно нарастает и далее уже не ослабевает ни на минуту. На каждом шагу герои подвергаются смертельной опасности, оказываются вовлечены в очередной конфликт – и всякий раз всем им приходится делать нелегкий выбор. Оторваться от книги было практически невозможно. Сильная книга. Страшная, жестокая — но, как ни странно, отнюдь не безнадежная.

Паоло Бачигалупи: «Орудие войны» Третья и, похоже, заключительная книга цикла «Разрушитель кораблей». Как нетрудно догадаться, здесь главным героем окажется Тул, могучий «плюсовой», собакочеловек, созданный специально для войны и убийств. (Ну да, «Тул» («Tool») на английском — это как раз «орудие», «инструмент» — если вдруг кто не знал.) Но на сей раз Тулу придётся сразиться с самым могучим противником из всех возможных — с самим собой. Сила воли — против генетики, отчаянное стремление к свободе — против запрограммированного поведения, человек — против зверя. И исход этой битвы будет отнюдь не однозначен. Но, разумеется, будут тут и сражения с другими противниками, рангом пониже: команды ликвидаторов, другие «плюсовые», вооружённые ракетами дроны — это, дамы и господа, всё-таки «young adult», на одном внутреннем конфликте героя тут не уедешь — так что и внешнего действия будет хоть отбавляй. А ещё здесь встретятся все выжившие герои предыдущих двух книг цикла — и встречи эти будут не всегда радостными. Но чем в итоге дело кончится, мы вам не скажем 🙂 — благо неожиданных и драматичных поворотов сюжета в книге хватает. Широкие, яркие мазки характеров, напряжённое действие, смертельная опасность на каждом шагу, кипение страстей, жизнь на грани последних сил — физических и душевных — и почти невозможное, что всё же случается. Да, таков он, нынешний «young adult», и не стоит подходить к нему, к примеру, с мерками «взрослой» психологической прозы. Если понимать эту разницу, роман хорош, и хорош весьма.

Джеральд Бром, «Похититель детей» История Питера Пэна, рассказанная по-взрослому и для взрослых: жёстко, натуралистично, эмоционально. Собственно, уже в исходном тексте Джеймса Барри внимательный читатель может увидеть, что дети, преданные Питеру, гибнут взаправду, а шалости вечного мальчишки — это вовсе не милые проказы Карлсона с пропеллером. Бром проведёт читателя сквозь туман, в котором водятся чудовища, и выведет на остров Авалон, где чудовищ не меньше, если не больше. Книга строится по двум временным линиям: события настоящего времени, старт которым даст похищение мальчика по имени Ник, и двухтысячелетняя история Питера Пэна, полукровки и изгоя. Мы уже говорили о своих впечатлениях от книги Брома «Потерянные боги». «Похититель детей» оказался ничуть не хуже.

Джеральд Бром: «Крампус, Повелитель Йоля» На сей раз Джеральд Бром написал страшную — и страшно увлекательную! — рождественскую сказку для взрослых. И, конечно же, такую сказку мог написать только Бром. Скандинавская мифология, древние боги и христианские святые, Рождество и Йоль, криминальные разборки, семейная драма на грани трагедии, вдохновенная музыка, пленения, пытки, погони и стрельба, мечи, копья, револьверы и автоматы, помощь древнего… чудовища? демона? бога? — и то, чем эта помощь в итоге оборачивается… Да, и Санта-Клаусу тут тоже досталось по первое число! Напряжение действия, как внешнего, так и внутреннего — просто сумасшедшее! Читая, оторваться было почти не возможно — и все же приходилось время от времени заставлять себя делать перерыв, чтобы хоть немного схлынул поток хлещущих из книги эмоций. Плотность событий зашкаливает, каждое событие меняет расклад и ситуацию – и почти всегда в худшую сторону, как бы герой ни старался поступить «правильно». Ведь известно, куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями. Саспенс и драйв просто на высоте! Всякий раз, переходя к другой линии действия, автор оставляет героев в экстремальной, подвешенной ситуации — и не торопится её разрешить, продолжая нагнетать напряжение. Персонажи живые и неоднозначные, им искренне сочувствуешь и сопереживаешь. И по ходу повествования они меняются: к концу книги никто из выживших не остаётся прежним, тем, кем был в начале. И если среди людей еще встречаются злодеи, на которых пробы негде ставить (да и тех всего парочка), то среди нечеловеческих созданий нет ни однозначно добрых, ни однозначно злых. У каждого из них своя правда, и они готовы сражаться за неё до конца. Каждый из них поворачивается к героям и читателю то одной, то другой своей гранью, предстаёт в разных обличьях, и вместе с этими метаморфозами сменяют друг друга симпатия и антипатия к этим древним созданиям. Несмотря на пытки, убийства, жестокость и кровь, это добрая и душеподъёмная сказка. Это гимн человеческому (и не только человеческому!) упорству, силе духа, таланту и вере в чудо. Главный герой книги — отнюдь не боец, не «крутой парень», ему раз за разом фатально не везёт – и всё же он не сдаётся, идёт до конца, даже когда, казалось бы, не остаётся никаких шансов – потому что на кону не только его жизнь, но и жизни его жены и дочери… Не сдаются и другие герои. А еще в этой книге нашлось место юмору и иронии — иногда довольно чёрным, а иногда и вполне добрым; и ряд очень душевных и трогательных сцен тут тоже есть. В «Крампусе» Бром использует широчайшую палитру: от брутальной жестокости до истинного милосердия, от любви до ненависти, от тоскливой безысходности до весёлого смеха, от покорности судьбе — до несгибаемого упорства. А еще книга снабжена отличными авторскими иллюстрациями Брома. Увлекательная, крайне эмоциональная, страшная и добрая сказка.

Смотрите также Бром «Похититель детей» Безжалостная к читателю интерпретация детской сказки, которая под пером Брома превратилась в мрачную историю о служении, выборе и подлинных ценностях. Бром «Крампус. Повелитель Йоля» Яркая история от человека с незаурядной фантазией.

Наталия Осояну

переводчица, автор Telegram-канала magic bizarre

Ссылка на канал

На мой взгляд, год выдался богатый на хорошую фантастику и фэнтези.

Обязательного упоминания заслуживает Джосайя Бэнкрофт с пока что двумя томами цикла «Вавилонские книги» — «Восхождение Сенлина» и «Рука Сфинкса». Стоит признаться, это не совсем новинка, но все-таки именно в 2018 году история Томаса Сенлина, полная удивительных приключений в причудливой Вавилонской башне, где каждый новый «этаж» не похож на предыдущий, вышла в издательстве Orbit. Пока что повествование о нём остается незаконченным, и это один из циклов, чьего завершения я жду с нетерпением и опаской, поскольку уровень, заданный автором в первом томе, весьма высок.

Говоря о завершенных циклах, вспоминаю о «Владыке Ледяного Сада» Ярослава Гжендовича: на данный момент четвёртая, заключительная книга («Конец пути») ко мне ещё не доехала, так что я не знаю, каков финальный аккорд в истории воина и разведчика Вуко Драккайнена, землянина, волею судеб вмешавшегося в события, происходящие на планете Мидгард, но весьма маловероятно, что четвертая книга в чем-то уступит первым трем, которые я оцениваю на 10 из 10.

Ещё один завершенный цикл, пока что не переведенный полностью на русский язык — «Machineries of the Empire» Юн Ха Ли, начатый романом «Гамбит девятихвостого лиса» (тоже, кстати, одной из самых важных для меня книг этого года на русском языке). Летом на английском вышел последний, третий том — «Revenant Gun». Хоть отдельные повороты сюжета и вызвали у меня протест, все-таки должна признать, что автору удалось отлично завершить историю Черис и Джедао, создав запоминающуюся трилогию, причудливым образом сочетающую в себе элементы НФ и фэнтези.

Также в этом году знакомые и новые авторы порадовали отдельными романами (Ричард Морган, «Thin Air», Ханну Райяниеми, «Summerland»), продолжениями пока что не законченных циклов (Сет Дикинсон, «The Monster Baru Cormorant») и началами новых (Р. Д. Беннетт «Foundryside», Р. Ф. Куан, «The Poppy War», Питер Маклин, «Priest of Bones»). Я совершенно точно кого-то забыла, и это прекрасно — хороших книг должно быть много!

Вадим Панов

писатель

К сожалению, у других авторов 2018 год выдался не таким интересным, как у меня, и книг, которые произвели по-настоящему сильное впечатление, можно пересчитать по пальцам. Это чувствовалось по прогнозам на год, и это подтвердилось в его итогах. Из безусловно интересных новинок, которые следует прочесть любителям фантастики, я бы отметил две книги.

«Взлёт и падение ДОДО» Нила Стивенсона и Николь Галланд — книгу яркую, запоминающуюся, неожиданную и местами очень смешную. Я нежно люблю творчество Нила Стивенсона, не пропускаю ни одной новинки, и смело рекомендую его новую работу.

«Кайноzой» Сергея Лукьяненко. Честно говоря, зомби — совсем не моя тема, не думаю, что я когда-нибудь напишу о них книгу, или, хотя бы, рассказ, я не поклонник ни игр, ни фильмов. Но Сергей, как мне кажется, очень здорово вывернул привычных нам всем «живых мертвецов», и второй роман о кваzи получился не менее сильным, чем первый.

Мария Покусаева

ведущая видеоблога «Теория большого чтива»

Ссылка на канал

Сборники проекта «Зеркало»

По-хорошему, новости о проекте я слышала ещё до начала года, но вплотную познакомиться со сборниками удалось именно в 2018 — как раз когда проект начал набирать обороты.

«Зеркало» — концептуальные сборники коротких фантастических рассказов, авторов всегда два — и всегда мужчина и женщина. Концепция каждого сборника — некая символическая система: от знаков Зодиака и шахматных фигур и до рун и карт Таро. Каждый автор пишет по рассказу на тему — так получается мужской и женский взгляд (справедливости ради, это не всегда чувствуется именно как контраст, хотя в «Зеркальном гамбите» диалог у авторов получился великолепным). Жанры — любые, от жесткого сай-фая до магического реализма и сказки. Уровень — очень высокий.

Рассказы, особенно в жанровой литературе, у нас читают не очень. Рассказ, малая форма, требует от автора отличного мастерства. Но читатель сейчас избалован длинными циклами и не хочет переключаться с истории на историю, с мира на мир. А при чтении рассказов именно это и происходит. Поэтому сборников рассказов мало даже в литературе «высокой» — мне вспоминаются разве что крутые межавторские проекты «Сноба» и сборники известных авторов вроде Элис Манро (которая именно за свои короткие рассказы получила Нобелевку). Что уж говорить о литературе, которую академики и престижные премии обходят стороной?

И вот появляется «Зеркало», а там под обложками — чудеса и сокровища, рассказы, которые хороши сами по себе, в отрыве от жанра или имени автора (я эти имена от сборника к сборнику для себя открывала). Отличные, ёмкие, каждый — новый мир со своей глубиной и законами. Это именно та фантастика, которую я люблю, именно та манера использования фантастического, когда оно служит методом, особым приёмом, работающим на идею, а не просто приправой к сюжету о приключениях. Любимых сборника два — «Зеркало для героев», самый первый, и «Зеркальный лабиринт», через который я познакомилась с творчеством Ролдугиной.

«Аннигиляция» Джеффа Вандермеера

Читерство с моей стороны — «Аннигиляция» уже издавалась на русском несколько лет назад, но вышел фильм — и мы получили переиздание. Собственно, после фильма я и знакомилась. Это странная книга и, опять же, фантастическое в ней не самоцель, а способ раскрыть идею. «Аннигиляция» — она про то, как человек сталкивается с Неизведанным, Непостижимым, тем, что находится за пределами его восприятия и стоит над теми законами, которыми он ограничил свой мир. Это немного «Пикник на обочине», но с иными целями, немного «Солярис», немного «Путешествие на край ночи» Конрада.

Главная героиня — женщина-учёный, увлечённая, странная, с чем-то сродни мании, с богатым воображением и личными травмами. Все очень феминистично, но феминизм тут — больше в контексте того, что ты не принимаешь общие ценности и бредёшь куда-то в собственное Неизведанное. Очень страшно. Очень местами триггерно и больно. Пока боюсь читать вторую часть, потому что, говорят, там уже другое.

«Лунный ветер» Евгении Сафоновой

Романтическая фантастика для меня — это не только средство от хандры, это ещё целый дискурс, огромный пласт интересной жанровой литературы со своими тенденциями, законами и реакцией на внешние раздражители. Женские романы — это ещё один способ женской самопрезентации и поиска себя, и мне бы очень хотелось, чтобы в русскоязычном пространстве он развивался — и в плане качества, и в плане свободы от стигматизации.

«Лунный ветер» — как раз про то, как формула (презираемая вдвойне, поскольку мало того, что формула, так еще и женская, фу) попадает в руки человека, который умело владеет словом и знает, что делает. Получился в итоге хороший роман с игрой в классики. Тут и невинная бунтующая героиня с характером, и таинственный незнакомец, и атмосфера английской классики, и английский же сарказм в диалогах. А ещё — закрученная интрига, сложный выбор и бьющий в лоб финал.

«Лунный ветер» получился сложнее, чем средний роман в своем жанре, он даже немного побольше своего жанра, и радует не только сам по себе, но и как факт: за работу с формулой не боятся браться те, кто умеет больше, чем формулу, а значит, у массовой литературы в этой стране появляются шансы.

Олеся Скопинская

ведущая Telegram-канала «Книжный лис»

Ссылка на канал

Этот год в плане научной-фантастики оказался для меня не так увлекателен и предпочтение я отдала скорее переизданиям Приста, Моргана, Уоттса и Мьевиля, чем новинкам. Однако с нетерпением ждала завершения цикла Лю Цысиня «В память о прошлом Земли». Финальный роман «Вечная жизнь Смерти» выглядит на фоне предыдущих заметно слабее, а то и просто выдыхается. Лю Цысинь умеет генерировать необычные идеи для жанра НФ. Но его желание собрать их под одной обложкой и тем самым отодвинуть героев на второй план, оставило достаточно противоречивое впечатление от всей серии. С другой стороны, если рассматривать космооперу в перспективе и отбросить некоторые недочёты, Лю Цысинь предлагает во многом новаторский взгляд на развитие событий при иноземном вторжении и весьма бескомпромиссный путь для земной цивилизации.

Ещё одним приятным сюрпризом этого года оказалась графическая адаптация «Человека-невидимки» Уэллса от сценариста Доббса и иллюстратора Криса Ренье. Им удалось передать динамику и мрачный сеттинг оригинального произведения. Наблюдая сцены погони, кажется, что главный герой вот-вот вырвется за рамки страницы. И конечно это история не только безумного гения, но и сломленного человека. Его монологи, подкреплённые визуальными флешбеками, пробирают до мурашек. Вы бы не обрадовались такому гостю.

Дима Федорченко

администратор сообщества MustRead «ВКонтакте»

Ссылка на группу

Юн Ха Ли «Гамбит Девятихвостого Лиса»

История космической империи, чьё могущество завязано на высоком календаре, течения которого пронизывают все сферы деятельности. Читатель сможет увидеть интересную систему взаимодействия потоков силы и цифр. А ещё в истории два главных персонажа в одном флаконе. Самое интересное — это сочетания двух характеров, противоборство, словесные перепалки и так далее. Любопытные флешбэки, постепенно открывающие загадки прошлого. Все мы любим, когда в истории есть центральная загадка. Автор не поскупился на намёки, но истина постоянно ускользает от читателя, словно образ на грани периферического зрения. Много внимания уделено деталям, позволяя выписывать антураж более подробно, и вся история немного пропитана особым китайским духом.

Понравится любителям научной фантастики, с локальными акцентами — детали, смена ракурсов, осада космической крепости и стратегические манёвры. Это тактические действия, провокации, пропаганда, переговоры и манипуляции — весь спектр воздействия на противника в миниатюре. Автор оставил большой задел на продолжение истории, которое будет выпущено на русском языке. Главное не нахватайтесь спойлеров.

Феликс Гилман «Восхождение Рэнсом-Сити»

В первом романе дилогии «Полумир» автор погрузил читателей в историю противоборства двух враждующих сторон. Однажды сущности, доселе дремлющие где-то в глубинах, пробудились и возглавили каждую и из этих сторон. Но им нужны вместилища, не человеческие тела, а какие-то материальные предметы. Так появились Линия и Стволы. Линия олицетворяет собой культ промышленности, воплощённую урбанизацию, способную добраться даже в самые далекие уголки планеты. Возглавляют её Локомотивы — огромные поезда, в каждом из которых заключен демон. Стволы же, в противовес Линии, представляют собой более хаотичную систему, ведь демоны нашли себе пристанище в оружии и посредством своих чар могут управлять носителями, которые зачастую являются бандитами и проходимцами.

Но автор не поступил самым очевидным способом, дальше развивая историю главных персонажей. Наоборот, их перипетии отошли на второй план, уступив место очень противоречивой личности — Гарри Рэнсому, гениальному изобретателю или проходимцу. Плюс ко всему структура подачи текста изменилась, теперь читателю история преподносится в форме дневников. Но на фоне локальных событий из жизни Гарри всё дальше разворачивается глобальный конфликт. Если копнуть поглубже, то это хроника жизни человека, привлёкшего излишнее внимание к своей персоне. Человека, которого взяла в оборот система, чья персона стала своего рода культом. Феликс Гилман показывает, насколько сильно общество способно превозносить или ненавидеть отдельные личности, приписывая им ложные достоинства и заслуги. Как этот культ личности может сподвигнуть людей на самые разные поступки — от паломничества до покушения на убийство. Как масса, объединённая общей целью, становится опасной и неуправляемой. Всё это имеет место быть в наших реалиях, только облачено в более утрированную и фантасмагоричную форму.

Понравится любителям кросс-жанровой литературы, сочетающей в себе элементы вестерна, фантастики и фэнтези. Прекрасный слог и драматическая история Гарри Рэнсома, которая внимательного читателя не может оставить равнодушным. Внимательного, потому что большее удовольствие от прочтения всегда получаешь, прослеживая основной посыл, который автор пытается донести своим творчеством, аллюзии и отсылки на наши реалии, что делает текст более… настоящим, что-ли.

Татьяна Шорохова

главный редактор сайта «Киноафиша», автор Telegram-канала «Ким-ки-баба-дук»

Ссылка на канал

Николас Имс «Короли жути»

Редкий случай, когда обещание с обложки не врёт: Имс действительно пишет как Мартин с Пратчеттом. Хотя, если уж совсем точно — как Аберкромби с Пратчеттом. Но в любом случае, его книга гарантирует не только отборную дозу эскапизма, но и повеселит в процессе. Герои когда-то были популярными наёмниками, выступали командой, как типичная рок-группа. Прошло время, кто-то обзавёлся детьми, кто-то ищет лекарство от болезни, а кто-то вообще стал королём. Однако ради спасения дочери «солиста» банда снова собирается и устраивает «тур». Имс не скупится на параллели с шоу-бизнесом (один из персонажей вообще вылитый Кит Ричардс), так что книгу могут спокойно читать даже те, кто с фэнтези не очень-то и дружит.

Нил Стивенсон и Николь Галланд «Взлет и падение ДОДО»

Сатира на бюрократию, упакованная в увесистый том про путешествия во времени и магию. Бравый Тристан Лайонс вербует профессора Мелисанду Стоукс в организацию ДОДО, занимающуюся поисками доказательств существования магии. После кропотливой работы герои устанавливают точку во времени, остановившую магию. И начинают эксперименты по забрасыванию людей в прошлое. Нет, это не история с попаданцами, это местами гомерически смешное (особенно если вам по душе юмор в стиле «Монти Пайтон») описание интереснейшего процесса, тонущего в отчётах, записках, рапортах и трудностях с персоналом. Со временем шутки плохи, но ещё хуже неосторожное обращение с ведьмами. Отдельно хочется отметить отличный перевод Екатерины Доброхотовой-Майковой.

Адриан Чайковский «Псы войны»

Фантастика от лица животного — жутковатого снаружи, но типичного пса внутри. Рекс возглавляет отряд биоформов, генетически измененных животных. Его товарищи — медведица, дракон и пчелиный рой — мастерски сражаются в бою вместо людей. Но однажды Рекс и его команда остаются без Хозяина. Система иерархии, благодаря которой биоформы подчинялись людям, отключена. И теперь Рексу нужно найти свое место в этом мире. Очень трогательное, местами до слёз, рассуждение о том, что не бывает плохих собак, а бывают плохие хозяева. Даже когда люди победят восстание роботов, это останется актуальным.