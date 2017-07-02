Ярослав Гжендович «Владыка ледяного сада: Ночной Странник»

Косморазведчик Вуко Драккайнен отправляется выручать учёных, пропавших на планете Мидгард, и обнаруживает там совершенно необъяснимые вещи. А пока Драккайнен странствует по северу планеты, живущий на юге юный принц Тенджарук сначала учится быть достойным наследником трона, а потом пытается спастись после переворота. Возможно ли, что этим двоим предначертано изменить Мидгард?

Jarosław J. Grzędowicz

Pan Lodowego Ogrodu. Tom 1

Роман

Жанр: приключенческая НФ, тёмное фэнтези

Выход оригинала: 2005

Художник: М. Емельянов

Переводчик: С. Легеза

Издательство: АСТ, 2017

Серия: «Легендарные фантастические сериалы»

480 стр., 5000 экз.

«Владыка ледяного сада», часть 1

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Аркадий и Борис Стругацкие «Трудно быть богом»

Дэвид Дункан, цикл «Большая Игра»

Стоит сказать спасибо издательству АСТ, которое знакомит нас с творчеством польских фантастов. В прошлом году мы узнали имя Роберта М. Вегнера, ныне пришёл черёд Ярослава Гжендовича (а впереди книги ещё нескольких любопытнейших авторов!). В фантастике Гжендович начинал как журналист, редактор и переводчик, ну, ещё рассказы пописывал. А потом взял и сочинил роман, положивший начало тетралогии — да какой!

Начальный том цикла напоминает «Трудно быть богом» Стругацких. Планета Мидгард — единственный открытый землянами мир, где также живут разумные существа, притом очень похожие на людей. Однако на прямой контакт с аборигенами земляне не идут: официально — из-за боязни разрушить аутентичный мир, похожий на наше средневековье. Но гораздо важнее скрытый мотив: на Мидгарде по непонятным причинам не действует электроника, а ещё творится чертовщина, похожая на… магию. А земные чинуши — люди рациональные. Какая может быть магия — ведь такое допущение ставит под удар привычную картину мира! И Мидгард изучается скрытно, для чего туда время от времени отправляют небольшие научные экспедиции, члены которых маскируются под аборигенов. Когда одна такая миссия перестаёт выходить на связь, на планету отправляют спецагента Вуко Драккайнена — чтобы разобраться с причинами, но главное — подчистить следы.

Герой у Гжендовича получился шикарный! Земля XXII века показана с изрядным налётом сатиры. Обычный человек здесь винтик — буквально каждый его чих регламентирован бюрократами. Вуко же — один из последних романтиков, и в почти самоубийственную миссию он отправляется с удовольствием: идея выйти за флажки всеобъемлющего контроля, которая многих пугает, ему кажется привлекательной. А ещё Вуко по-настоящему умён, ироничен, сообразителен, обаятелен, хорошо владеет оружием и к тому же оснащён цифралом — нанопаразитом, превращающим героя почти в супермена.

Критики ставят Гжендовича на одну полку с Анджеем Сапковским. Правда, начальный том цикла скорее напоминает «Трудно быть богом» Стругацких

И вот такой крутой малый оказывается в мире, напоминающем эпоху викингов. Однако то, что доведётся пережить Вуку, мало похоже на эффектное, хоть и опасное приключение — скорее уж на оживший кошмар, словно сошедший с картин Иеронима Босха. Автор крайне выразительно показывает атмосферный мир, происходящее в котором сложно объяснить рационально. Загадка Мидгарда становится одной из ключевых тайн книги. Здесь, пожалуй, можно углядеть вторичность базовой идеи. На ум сразу приходят другие произведения со схожей концепцией — например, «Солярис» Лема или «Здесь могут водиться тигры» Брэдбери. Есть переклички и с циклом Дункана «Большая Игра». Вообще, некоторая вторичность — едва ли не единственный недостаток романа. Однако подметить заимствования идей и образов смогут только очень хорошо начитанные поклонники фантастики. Да и то вылавливать «литературных блох» неохота — уж больно ладно скроен и крепко сшит этот роман, который невероятно интересно читать.

На фоне странствий Вука некоторым диссонансом выглядят главы, посвящённые принцу Тенджаруку. Они не то чтобы неинтересны — просто написаны в совершенно ином ключе, более размеренном. Но, судя по всему, молодому принцу предстоит сыграть ключевую роль в грядущих событиях. К тому же происходящее на юге важно для понимания всей картины разразившейся на планете катастрофы. Ведь случилась она из-за вмешательства извне: официально заявленный землянами принцип «не навреди» оказался фикцией. Невольно напрашиваются параллели с последствиями внешней политики некоторых современных сверхдержав… Не в этом ли главная идея всего цикла?

Итог: замечательная книга, достойная превосходных эпитетов. Читается взахлёб, а с учётом умопомрачительного клиффхэнгера под занавес ожидание продолжения становится почти невыносимым.

Продолжение следует. И скоро? Цикл Ярослава Гжендовича полностью завершён. А значит, если АСТ не будет медлить, мы сможем узнать о дальнейших приключениях героев достаточно оперативно. Всего в цикле четыре тома, причём в оригинале у них нет собственных названий — их добавили уже в российском издании. Первый том вышел в 2005 году, последний в 2012-м.

Всю мою жизнь, где бы я ни оказался и что бы ни делал, мною управляли миллионы правил. Тысячи чиновников форматировали любую мою мысль и поступок. Для всего находилась процедура. Меня всё время пытались контролировать и оберегать от любого риска. <…> Здесь меня никто не опекает. Могу напиться, подвернуть ногу, взлететь на воздух из-за собственного термического оборудования или провалиться в какой-нибудь колодец. Всё — на собственный страх и риск. Боже мой, какое облегчение! Вуко Драккайнен

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Ярослав Гжендович «Владыка ледяного сада: Ночной Странник» удачно яркий неоднозначный мир

крутой, но умный герой

увлекательный сюжет неудачно некоторая вторичность 2017-07-02 9 отлично

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