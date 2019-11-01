Роберт М. Вегнер «Каждая мёртвая мечта». Шикарное фэнтези с одним недостатком

Генерал Генно Ласкольник с отрядом оказался в Белом Конаверине, где бушует грандиозное восстание рабов, а новая владычица страны Деана д’Кллеан не торопится топить бунт в крови. Отряд Горной Стражи лейтенанта Кеннета-лив-Даравита, спасаясь от неминуемой гибели, попадает внутрь легендарного гигантского корабля из сгинувшего тысячи лет назад Бессмертного Флота. Бывший вор Альтсин, вобравший в себя частицу бога войны, шаг за шагом постигает свою новую сущность, заодно расследуя тайны далёкого прошлого. Кей’ла из племени Фургонщиков-верданно вместе со странным парнем-убийцей, которому она дала прозвище Пледик, странствует по Мраку, иному миру за Завесой, знакомясь с его обитателями. А Креган-бер-Арленс, могущественный правитель Меекхана, напряжённо совещается со своими главными шпионами, пытаясь разобраться, что творится в империи и её окрестностях.

Robert M. Wegner

Każde martwe marzenie

Роман

Жанр: эпическое фэнтези

Выход оригинала: 2018

Художник: М. Емельянов

Переводчик: С. Легеза

Издательство: АСТ, 2019

Серия: «Шедевры фэнтези»

864 стр., 4000 экз.

«Сказания Меекханского пограничья», часть 5

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В новом романе Роберта М. Вегнера семь сюжетных линий, и наблюдать за событиями любой из них безумно интересно. Стоит признать: «Каждая мёртвая мечта» едва ли не лучшая книга всего цикла. Ну, по крайней мере, из вышедших трёх романов, ведь сборники скорее стоит рассматривать как пролог всей истории. Причём у каждой из семи линий, иные из которых переплетаются друг с другом, есть вполне чёткие начало и конец, пусть даже локальный. В этом объёмном романе собраны практически все ингредиенты эпического и авантюрного фэнтези, от политических интриг и роковых тайн далёкого прошлого до масштабных сражений и проявлений причудливой магии. А ещё книга отлично написана и переведена. В общем, роман польского писателя заслуживает превосходных степеней и самых лестных слов. Правда, есть два взаимосвязанных и очень существенных «но».

Перед нами фактически подведение итогов предыдущих книг, чему способствует линия, связанная с императором Меекхана. Похожий приём использовал Анджей Сапковский в романах о ведьмаке. Император выслушивает доклады руководителей своих разведок — Внешней (Гончих) и Внутренней (Крыс), благодаря чему читатель получает дополнительную информацию о том, что уже знает. Мы видим события глазами их участников, слышим комментарии императора и его собеседников. Это, конечно, приятно и полезно.

Вот только почти 900 страниц справочника по миру — не жирно ли? Отсюда вытекает главная проблема книги: сквозной сюжет цикла здесь практически не движется.

Да, из линии Альтсина, который ближе к финалу объединится с горными стражниками, мы узнаем некоторую информацию о прошлом этого мира и тех странных вещах, что происходят в нём сейчас. А линия Кей’лы (и отчасти финальные фрагменты линии императора) знакомит нас с некоторыми угрозами, которые обрушатся на мир в недалёком будущем. И, в общем-то, всё. Остальные увлекательные приключения, кровавые сражения и многоходовые интриги, бесспорно, добавляют тексту занимательности, но для развития общего сюжета не делают ровным счётом ничего.

И возникает вопрос: пан Вегнер, а сколько книг вы в своей серии планируете? Можно ведь запросто сочинить ещё с десяток романов, аналогичных «Каждой мёртвой мечте». Романов, безусловно, очень интересных, которые будут с увлечением читать и охотно раскупать. Неужели так и задумано?

Возможно, эти опасения напрасны и Роберт М. Вегнер решительно завершит свою серию в ближайших трёх-четырёх томах. То есть лет эдак через пять-семь. Но почему-то кажется, что «зима близко» растянется на гораздо больший срок. В конце концов, у Вегнера перед глазами есть замечательный пример одного бородатого англосакса, который блистательно умеет тянуть дракона за хвост…

Итог: отличный роман, способный доставить много радости всем поклонникам качественной фэнтезийной эпопеи в лучших традициях Джорджа Мартина. И в худших — тоже.

Слово творца Я стараюсь не называть конкретное число книг, потому что бывали уже случаи, когда писатели заявляли, что книг будет ровно столько-то, а затем история развивалась таким образом, что они могли уложиться и в меньшее количество… Нет ничего приятнее, чем придумывать историю в процессе написания.

Вдруг обычное совещание, которое должно было остаться серий докладов, превратилось в борьбу за жизнь.

Гентрелл понял вдруг, что, когда он входил в портал, лишь двое из его людей знали, что он отправляется в столицу. И ни один — что предстоит беседа с императором. А Менанер — это защищённый замок, и подвалы тут наверняка очень глубокие.