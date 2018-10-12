Бром «Крампус. Повелитель Йоля»

В канун Рождества в руки музыканта-неудачника Джесса случайно попадает мешок Санта-Клауса, и Джесс оказывается втянут в борьбу Санты с Крампусом — некогда могущественным Повелителем Йоля, мечтающим вернуть себе былую власть.

Brom

Krampus, The Yule Lord

Роман

Жанр: мифологическое фэнтези

Выход оригинала: 2012

Художник: Джеральд Бром

Переводчик: Е. Ильина

Издательство: АСТ, 2018

Серия: «Тёмные фантазии Джеральда Брома»

480 стр., 5000 экз.

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«Крампус» вышел на русском после «Потерянных богов» и «Похитителя детей», и поклонники Брома найдут здесь немало излюбленных мотивов автора. Как и в «Потерянных богах», автор исследует метаморфозу мифологических существ в современном мире: и Крампус, и Санта-Клаус у него родом из седой древности, и оба по-разному приспособились к новой жизни. Точнее, приспособился один Санта, а Крампус, напротив, хочет превратить Рождество обратно в языческий праздник Йоль. Брому по-прежнему интересно противостояние христианства и язычества, и в этот раз автор достаточно чётко обозначает, на чьей он стороне. Как и в «Похитителе детей», не последнюю роль в истории главного героя играет группа, истово преданная своему предводителю. Ведь Джесс невольно становится членом банды Бельсникелей, людей из разных эпох: кто-то из них выбрал служение Крампусу добровольно, а у кого-то выбора просто не было.

Что до самого Джесса, то он надеется с помощью рогатого демона решить парочку своих проблем — в лице мафиозного босса и связанного с ним продажного полицейского, к которому ушла любимая жена с маленькой дочкой. Но со временем отношение Джесса к Крампусу — не только кровавому убийце, но и по-своему несчастному оболганному существу — меняется, и в итоге они спасают друг друга.

Фантазия Брома, как всегда, необычайно изобретательна

Коренное отличие «Крампуса» от уже знакомых нам книг Брома в том, что автор явно необъективен. Ник из «Похитителя детей» и Чет из «Потерянных богов» имеют возможность посмотреть на могущественных существ, с которыми сталкиваются, с разных сторон и в итоге выбрать собственный путь, понять, что для них по-настоящему важно (служение всевозможным повелителям в список не входит). Джесс же без Крампуса — никто, неудачник из неудачников, и если в финале романа его жизнь кардинально меняется, то как раз благодаря рогатому демону. Да и автору Крампус симпатичен: как положено языческому богу, он любит кровавые жертвы, но по-настоящему ценит лишь природу и людей, руководствующихся в жизни своими инстинктами. Превращение унылого придорожного бара в языческое капище — одна из самых ярких сцен романа.

Фантазия Брома, как всегда, необычайно изобретательна. На страницах «Крампуса» встречается волшебный мешок, работающий порталом в любое место Земли и потустороннего мира, сказочная усыпляющая пыль, жуткий мир мёртвых (ещё одна перекличка с «Потерянными богами») и своеобразная христианская мистика, в контексте которой Бог внезапно оказывается «Ею» (время пересматривать «Догму»!), а у истово верующего Санта-Клауса почему-то появляется гарем жён-служительниц.

По-настоящему интересными и жуткими персонажами получились антагонисты, а по-настоящему симпатичной — преданная «маленькая воительница» Крампуса, отважная и добрая Изабель. Обидно, что её сюжетная линия оборвана, хотя искушённый читатель наверняка составит несколько версий того, кем мог бы оказаться её потерянный ребёнок…

Вообще, в «Крампусе» автор явно склонен решать проблемы посредством богов (и местами ангелов) из машины — линия самого Крампуса тоже обрывается легко и странно. А эволюция Джесса из мямли в отважного ковбоя с гитарой наперевес происходит буквально в мгновение ока, и это мгновение легко проглядеть, если проглатывать страницу за страницей. Такой темп чтения задан бешеным ритмом романа: действие лишь слегка притормаживает в середине, зато последние главы — драйвовый криминальный триллер. А авторские иллюстрации позволяют по-настоящему погрузиться в жутковато-прекрасный мир.

Итог: очередная яркая история от человека с незаурядной фантазией. Роман уступает двум предыдущим книгам Брома, но читать его всё равно необычайно увлекательно.

Чёрт с рогами Как и другие книги Брома, «Крампус» основан не только на богатой фантазии автора, но и на тщательном изучении мифологии и фольклора. Крампус — поросший шерстью рогатый демон, сопровождающий Святого Николая в канун Рождества в странах Центральной и Восточной Европы. Его «специализация» — дети, которые плохо себя вели: Крампус сечёт их розгами, пока Святой Николай одаривает послушных. Впервые демон упоминается в описании святочных карнавалов Германии и Австрии XVI века. Фольклористы предполагают, что Крампус — одна из ипостасей Рогатого Бога, которому в том или ином виде поклонялись все германские и кельтские народы.