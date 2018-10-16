Юн Ха Ли «Гамбит девятихвостого лиса». Календарная война в космическом фэнтези

Капитан Кел Черис опозорила себя и своих людей, применив нестандартное боевое построение, схожее с формациями еретиков. Командование дарует ей шанс на искупление — Черис предстоит отбить захваченную противником Крепость Рассыпанных Игл. Чтобы гарантировать успех операции, разум Черис соединяют с сознанием гениального стратега прошлого Джедао, не проигравшего ни одного сражения. Вот только Джедао не зря называют безумцем…

Yoon Ha Lee

Ninefox Gambit

Роман

Жанр: космическая опера, военная НФ

Выход оригинала: 2016

Художник: Н. Плутахин

Переводчик: Н. Осояну

Издательство: «Э», fanzon, 2018

Серия: Sci-Fi Universe

384 стр., 6000 экз.

«Механизмы Империи», часть 1

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вселенная Warhammer

Яцек Дукай «Иные песни»

«Гамбит» — впечатляющий дебютный роман математика Юн Ха Ли, прославившегося серией фантастических рассказов. Под впечатлением от рассказа Харлана Эллисона «Паладин потерянного времени» и романа Орсона Скотта Карда «Игра Эндера» Ли придумал оригинальную историю, где реальность определяют календарная система и военные формации.

Действие разворачивается в центре космической человеческой империи, жёстко завязанной на кастовую систему. Общество разделено на шесть групп: исполнительные вояки Кел, хитроумные интриганы и политики Шуос, аналитики и математики Нирай, а также Видона, Рахал и Андан (им в «Гамбите» почти не уделяется внимание). Напоминает парочку популярных подростковых антиутопий, но на этом совпадения заканчиваются.

Империя строго придерживается календаря, который диктует государственные праздники и ритуалы. Дело в том, что большинство развитых технологий и орудий работают лишь при соблюдении этого календаря. Например, на планете, где иначе считают дни и отмечают другие праздники, имперское оружие может и не сработать: вера людей меняет некоторые физические законы. Так что любое отклонение от привычных устоев считают календарной ересью — соответственно, восстания и мятежи стремятся подавить как можно скорее.

Рассказ в основном ведётся от лица Кел Черис, которая шаг за шагом старается продавить оборону врага и захватить Крепость Рассыпанных Игл. В этом ей помогает советами генерал Шуос Джедао. Казалось бы, что полезного можно услышать от безумца и архипредателя?..

Ярче всего Ли выписал финальные главы, где раскрываются основные тайны

Тем не менее вскоре девушка понимает, что сумасшествие лишь маска, за которой скрывается гениальный полководец. Он наставляет Черис в военном деле, помогая принимать решения, обеспечивающие победу её космическому флоту. Такую сюжетную линию легко превратить в очередную любовную историю, но писатель виртуозно обыгрывает отношения «ученик и наставник». Получается что-то в духе дуэта Пеллеона и Трауна из «Трилогии о Трауне» или Ричарда Окделла и Рокэ Алвы из «Отблесков Этерны».

Ярче всего Ли выписал финальные главы, где раскрываются основные тайны и проливается свет на прошлое Джедао. В серии увлекательных сцен автор показывает, что на самом деле случилось много лет тому назад и как генерал заслужил репутацию предателя. К несчастью, даже ударная концовка не избавляет от ощущения, что «Гамбит» лишь пролог к основному конфликту — несмотря на очень динамичное повествование.

Чтобы достичь такого темпа, Ли пожертвовал экспозицией — почти с первой же страницы на читателя сыплются термины, имена, названия, события и прочее. Из-за этого страдают описания боевых сцен — некоторые эффекты от оружия чертовски трудно представить. Забудьте о привычной стрельбе из бластеров или о взрывах гранат! Автор даёт в руки солдатам трупные бомбы, превращающие жертв в стеклянную кашицу, и ампутационные пушки, мгновенно отсекающие конечности.

Подобная проблема есть и на стратегическом уровне. Так, Ли заложил ключевые принципы вроде военных формаций, меняющих боевые характеристики отряда. Их тяжело понять и предсказать, поэтому часть действий из-за постоянно меняющихся правил игры кажется не хитрым замыслом военного гения, а помощью «бога из машины». Этого можно было бы избежать, дай писатель больше объяснений, однако тогда роман наверняка потерял бы в динамике.

Итог: впечатляющая боевая фантастика, которую отличают виртуозно выписанный дуэт главных героев и экзотический сеттинг. Дебют получился очень динамичным, но из-за недостатка авторских объяснений многие особенности мира остаются непонятными

Искусство войны Ещё одна книга, вдохновившая Юн Ха Ли на создание цикла «Механизмы Империи», — древнекитайский трактат «Искусство войны» стратега, мыслителя и философа Сунь-Цзы. Писатель обратился к главам из книги, чтобы найти выход для главных героев в ситуации, когда всё решительно против них. Так, прямолинейная Кел Черис научилась хитрить и искать обходные пути.