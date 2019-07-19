Кадры и трейлер сериала «Тёмные начала» по романам Филипа Пулмана

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего HBO и «Би-би-си» представили расширенный ролик первого сезона «Тёмных начал» (His Dark Materials) — ещё одной экранизации фэнтезийных романов Филипа Пулмана, уже в виде сериала.

Мы уже много рассказывали об этом проекте, но авторы всё равно нашли, чем удивить. В новом ролике создатели уделили внимание деймонам, Йореку Бирнисону и главным героям, которых сыграли Дафни Кин (Лира Белаква), Джеймс Макэвой (лорд Азриэл), Рут Уилсон (миссис Колтер) и Лин-Мануэль Миранда (Ли Корсби). Режиссером выступает Том Хупер («Король говорит!»).

Всего в первом сезоне выйдет 8 эпизодов, шоу уже продлили на второй сезон.

Кроме того, в сети появились новые кадры:

Сюжет трёх книг разворачивается вокруг девочки-сироты Лиры Белаквы. Она отправляется на поиски похищенного друга и в результате раскрывает зловещий заговор, ведущий к зловещей организации, что занимается поисками и извлечением Пыли — магической субстанции.

Первый сезон из 8 эпизодов выйдет на HBO в конце 2019 года. Сериал уже продлён на второй сезон.

«Тёмные начала» Филипа Пулмана — это фэнтезийная трилогия, начавшая выходить в 1995 году. Цикл рассказывает о приключениях девочки, которая узнаёт, что её мир связан с другими параллельными мирами. Несмотря на то, что книги Пулмана традиционно относят к подростковому фэнтези, автор поднимает серьёзные вопросы о роли религии и церкви в жизни человека.