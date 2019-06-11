Компания WarnerMedia заказала сериал во вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта. Он называется «Дюна: Сестринство» (Dune: The Sisterhood) и показывает привычный мир глазами тайного женского ордена Бене Гессерит.

Производством шоу займётся студия Legendary Television — подразделение Legendary, которое занимается проектами для ТВ. Сама же Legendary готовит полнометражные экранизации «Дюны». Сценарий к шоу написал Джон Спэйтс («Доктор Стрэндж», «Прометей», «Пассажиры»). С запуском сериалу поможет режиссёр Дени Вильнёв — он поставит первый эпизод.

Бене Гессерит — тайное женское общество, созданное после Великого Джихада. Считается первой школой тренировки тела и разума; благодаря неустанным тренировкам члены организации получают ряд невероятных способностей. Бене Гессерит, по сути, занимаются евгеникой по отношению к правящим династиям — орден пытается сохранить ключевые генетические линии, в частности, Дома Атрейдес и Дома Харконнен. Главная цель ордена — вывести Квисац Хадераха, мужчину, что способен заглядывать в память предков по мужской и женской линии. Его ментальные способности позволяют объять пространство и время, что превращает его в оракула с даром предвидения.

«Дюна: Сестринство» разрабатывается для грядущего стримингового сервиса WarnerMedia. Даты выхода и актёрский состав пока неизвестны.