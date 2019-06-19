А вот и официальный старт съёмок первого спин-оффа «Игры престолов», сообщает Entertainment Weekly. Команда работает над пилотным эпизодом, который может превратиться в полноценный первый сезон — если руководство HBO закажет полное производство.

Съёмки проходят в Северной Ирландии — там же снимали некоторые эпизоды самой «Игры престолов». Пока неясно, будут ли снимать шоу и в других странах.

Сценарий пилотного эпизода приквела написали Джордж Мартин совместно с Джейн Голдман («Дом странных детей мисс Перегрин»), она же возьмёт на себя обязанности шоураннера проекта. Режиссёром выступила С. Дж. Кларксон, работавшая над сериалами «Декстер», «Джессика Джонс» и «Мост»

Действие «Долгой ночи» развернётся за несколько тысяч лет до событий «Игры престолов».

Вестерос очень отличался. Не было ни Королевской Гавани, ни Железного трона, ни Таргариенов. Валирия только начала укреплять своё влияние благодаря драконам и строить великую империю. Мы имеем дело с другой, более древней частью мира, которая, как я надеюсь, полюбят поклонники сериала. Джордж Мартин

В сети появились и кадры со съёмок:

В сериале снимаются Наоми Уоттс, Джош Уайтхаус, Наоми Аки, Джон Симм и другие.

Ранее Мартин рассказал, что в производстве находятся три сериала-преемника. Если «Долгую ночь» уже начали снимать, то два других находятся на этапе проработки сценария.

Точной даты выхода у «Долгой ночи» нет. EW предполагает, что зрители увидят новый сериал ориентировочно весной 2021-го.