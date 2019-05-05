Джордж Мартин у себя в блоге поделился некоторыми подробностями о грядущих сериалах во вселенной «Песни льда и пламени». Он прояснил, сколько шоу сейчас находятся в разработке.

В производстве было пять различных историй для сериалов-преемников «Игры престолов» (не хочу называть их спин-оффами), и три из них неплохо продвинулись. Пилотный эпизод сериала, который я не должен называть «Долгой Ночью», начнут снимать уже в этом году, два других находятся на стадии проработки сценария, но конец близок. Не могу вам рассказать, о чём они, но вам стоит поскорее прочесть «Пламя и кровь», чтобы предложить свои версии.

Судя по последней фразе, писатель может иметь в виду, что какие-то из грядущих шоу будут основаны на «Пламени и крови».

В конце апреля стало известно, что как минимум один из спин-оффов закрыт — об этом рассказал продюсер и сценарист «Игры престолов» Брайан Когман, работавший над одним из шоу-преемников. Последним сценарием Когмана в оригинальном сериале стала вторая серия заключительного эпизода «Рыцарь Семи королевств». О чём рассказывал отменённый сюжет приквела — неизвестно.

Серия увидит свет в ночь с 5 на 6 мая, как обычно, в 04:00 по московскому времени.