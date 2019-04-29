Совсем скоро самый амбициозный фэнтезийный сериал подойдёт к концу — до финала осталось три эпизода. Но просто так отпускать обширную вселенную HBO не намерены, и потом ещё с 2017 года размышляют о создании спин-оффов. Два года назад стало известно, что компания прорабатывает пять вариантов, из которых хотя бы один да запустят в производство.

И, как минимум, один точно уже не увидит свет — тот, которым занимался сценарист и продюсер «Игры престолов» Брайан Когман. Вот что он рассказал в интервью The Hollywood Reporter:

Я определённо ухожу. Я разрабатывал один из спин-оффов сериала вместе с Джорджем [Мартином]. Джордж работал с несколькими сценаристами, включая Джейн Голдман, которая запустила пилот своего сериала. Мой приквел не случился и не случится в будущем, HBO пошли другим путём. Теперь я работаю с Amazon и помогаю компании с их сериалами. Так что, скажу прощайте, я закончил с Вестеросом.

В интервью Когман говорил о проекте под рабочим названием «Долгая ночь» (не путать с одноимённой третьей серией заключительного сезона!). Летом 2018-го HBO заказал производство пилотного эпизода. О шоу известно не так много — оно развернётся за тысячи лет до основных событий. Сценарий к «Долгой ночи» писала Джейн Голдман, работавшая над фильмами «Звёздная пыль», «Пипец», «Люди-Икс: Первый класс», а также обеими частями Kingsman (и будущей третьей частью). Голдман писала сценарий под надзором Джорджа Мартина. Основной сюжет пока держится в тайне, но Мартин заверил фанатов, что ждать появления в приквеле знакомых героев не стоит.

Подробностей о других сериалах пока нет. Предположительно, пилот «Долгой ночи» уже отснят и, вероятно, HBO работает над ним и какими-то другими спин-оффами.