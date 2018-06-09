Канал HBO заказал пилот первого из пяти запланированных спин-оффов «Игры престолов». Действие нового сериала развернётся за тысячи лет до событий оригинального шоу. Сценарий к проекту пишет Джейн Голдман, работавшая над фильмами «Звёздная пыль», «Пипец», «Люди-Икс: Первый класс», а также обеими частями Kingsman (и будущей третьей частью).

Голдман написала сценарий под надзором Джорджа Мартина. Основной сюжет пока держится в тайне, но Мартин заверил фанатов, что ждать появления в приквеле знакомых героев не стоит. Новый сериал расскажет о тёмных временах Вестероса и раскроет несколько тайн — например, происхождение белых ходоков. Если пилот понравится каналу, то Голдман станет шоураннером будущего сериала, а Мартин — исполнительным продюсером (и тогда точно не видать нам «Ветров зимы». — Прим. ред.).

В данный момент идёт работа ещё над четырьмя спин-оффами — их сюжеты тоже не раскрывают, но, по словам Мартина, ни один из них не будет посвящён восстанию Роберта Баратеона (потому что этому уделено достаточно внимания в основном цикле) или приключениям Дунка и Эгга (потому что книжный цикл ещё не закончен). Над сериалами работают Макс Боренштейн («Конг: Остров черепа»), Карли Рэй («Безумцы», «Оставленные», «Константин»), Брайан Хельгеланд («История о рыцаре», «Робин Гуд») и Брайан Когман (сценарист оригинального шоу). Наш автор Павел Ильин в своё время пытался угадать, какие события и эпохи могут быть показаны в спин-оффах.

Восьмой и заключительный сезон «Игры престолов» стартует летом 2019 года.