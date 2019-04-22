Мы продолжаем поэпизодный обзор последнего сезона «Игры престолов». О предыдущем эпизоде читайте тут: «Игра престолов»: эпизод 8.01 «Винтерфелл» закольцовывает сюжет Каждый эпизод финального сезона «Игры престолов» — по сути, полнометражный фильм. Поэтому мы обозреваем каждую серию отдельно. Сегодня речь про эпизод, где Старки воспроизводят пилотную серию, а Джон Сноу с каменным лицом встречает судьбоносные вести.

Пока армия мертвецов кружными дорогами выходит к Винтерфеллу, в замке заканчивается подготовка к великой битве. И в ожидании скорого конца многие герои проводят время по-разному.

Перед началом заключительного сезона создатели «Игры престолов» пообещали зрителям самые жестокие, мрачные и эпические серии за всю историю сериала, но обмолвились, что эпические сцены будут перемежаться краткими моментами покоя и отдыха. Вряд ли кто-то предполагал, что под «краткими моментами» подразумеваются две полных серии из шести.

Осторожно, спойлеры! В обзоре будут небольшие спойлеры к сюжету 2 эпизода.

«Рыцарь Семи королевств» во многом похожа на серию-предшественницу. Причём если в «Винтерфелле» повествование хотя бы выбиралось за границы семейной вотчины Старков, то во втором эпизоде мы не уходим от замковых стен дальше полёта стрелы. «Рыцаря» можно было бы назвать филлерной серией, чьё единственное предназначение — занять час экранного времени перед началом битвы за Винтерфелл.

Однако такой большой хронометраж позволил сценаристам расчехлить и по полной использовать главное оружие всего сериала. И оружие это — вовсе не эпические сражения, улучшающиеся с каждым годом спецэффекты, внезапные смерти или почти исчезнувшая к финалу обнажёнка, вовсе нет.

Главное достоинство «Игры престолов» — её потрясающие персонажи. И первые две серии восьмого сезона дали возможность всем уцелевшим героям блеснуть талантами, о которых мы и не подозревали.

В начале «Рыцаря» сценаристы заканчивают подводку к битве за Винтерфелл. Все фигуры расставлены, последние приготовления сделаны, героям остаётся только ждать сражения. Вот они и ждут, в процессе даря зрителям целую вереницу запоминающихся, смешных, трогательных и эмоциональных сцен. Некоторые моменты напрашивались после событий «Винтерфелла», других следовало ждать по логике сюжета, а третьих не ожидал никто — тем приятнее был сюрприз.

Все успели посмеяться над неловкой сценой встречи Джейме и Брана в финале первой серии? Ждите их не менее неловкий разговор в Богороще. Джейме никто не предупредил, что Бран открыл в себе силы Трёхглазого Ворона и теперь иначе воспринимает события прошлой жизни. Тем более что именно то событие, о котором хочет поговорить Джейме, и сделало Брана тем, кто он есть сейчас.

Успели заметить неприкрытую враждебность, с которой хозяйка Винтерфелла встречает заморскую королеву? Мудрый Джорах Мормонт советует Дейенерис поговорить с Сансой по душам, и разговор идёт хорошо, пока леди Старк не поднимает тему независимости Севера… А если кто-то, как автор статьи, огорчился, что в «Винтерфелле» не было встречи Джораха с нынешней леди Медвежьего острова, то и вас в «Рыцаре» ждёт маленький презент.

Перечислять все сцены воссоединений и нежданных встреч можно долго. Джейме встречает Тириона — и не держит на него зла за убийство отца, Санса с радостью обнимает вернувшегося Теона. Джон, Сэм и Скорбный Эдд вспоминают свою компанию новобранцев Ночного Дозора, из которой до сегодняшнего дожили только они трое. И кто знает, многие ли переживут следующую серию…

«Пусть последний из нас, кто останется в живых, сожжёт остальных».

Скорбный Эдд, известный оптимист

Но лучшая сцена всего эпизода — это посиделки у камина в большом зале Винтерфелла. Сюда в поисках тепла набегает разношёрстная команда из братьев Ланнистеров, Бриенны, Подрика, Давоса и Тормунда. И эта сцена — с байками Тормунда, песней Подрика и неожиданно снизошедшим на Джейме откровением — дарит столько тепла, искренности, эмоций и радости за персонажей, что, кажется, «Игра престолов» могла бы держаться на экране на одних только диалогах, байках и игре актёров.

Хотя постойте — первые два сезона она так и держалась! Ведь первое крупное сражение, битва на Черноводной, случилось только под конец второго сезона и тогда захватывало дух. Подумать только, сколько прошёл сериал за это время!

Только в этот раз, наблюдая за посиделками персонажей, невозможно отделаться от тревоги. Сценаристы постарались, чтобы все зрители понимали: для многих обитателей Винтерфелла эта ночь может стать последней. Уже в следующей серии мы увидим многих сегодняшних героев мёртвыми.

«Завтра мы все умрём. Но хотя бы мы умрём вместе». Тормунд, другой известный оптимист

Поэтому можно только поприветствовать решение создателей сериала полностью отдать треть финального сезона взаимодействию между персонажами. Почти каждый более или менее значимый герой получил свою трогательную сцену, и подобное прощание с ними можно назвать поэтическим. Те, кто дожил до финального сезона, — настоящие мастера выживания, уцелевшие во множестве битв, сражений и интриг, как справедливо отмечает Тирион. Но всего этого может не хватить. И даже если героям и удастся одолеть Короля Ночи, нанятых Серсеей двадцати тысяч Золотых Мечей хватит, чтобы добить уцелевших.

«После? А кто сказал, что будет “после”»? Брандон Старк, он же Трёхглазый ворон, мастер мотивации и позитивных предсказаний

Пожалуй, лишь два момента могут напрячь давнего фаната сериала. Первый связан с классическим клише «Завтра мы все умрём — давай потрахаемся сегодня». Точнее, даже не с самим клише, а с его участниками — мы все склонны забывать, как меняются люди за десять лет.

А второй связан с Джоном и Дейенерис. Создатели, конечно, говорили, что откровение об истинном происхождении Джона Сноу усложнит отношения влюблённых. Эмилия Кларк вообще прямым текстом предупреждала, что Дени натворит «много всякой дури». Но реакция героини на признание Джона и ряд других её поступков в этом эпизоде вызывают вопрос: вправду ли она отличается от своего отца? Будет ли Дейенерис достойной правительницей Вестероса?

Дени всю серию ведёт себя крайне неоднозначно. Сначала она весьма кровожадно встречает Джейме из-за убийства отца. Хотя этого отца она и не помнит, и даже до её глуши должны были долететь слухи о том, за что его прозвали Безумным Королём. Затем она хочет выгнать Тириона за план, который сама же одобрила. Сцена примирения с Сансой могла бы закончиться убийством, если бы Мать драконов умела выдыхать пламя, как её дети. Вишенкой на торте стало откровение от Джона, который в кои-то веки что-то узнал.

Джон, конечно, тоже хорош: вывалил такие новости в самый неподходящий момент. Но всё-таки Таргариены много веков слыли любителями инцеста. Так если ты искренне любишь человека и разделяешь его идеалы — неужели в его признании, что он твой родственник, ты вычленишь только мысль, что у него больше прав на трон, чем у тебя?

В любом случае, в финале «Рыцаря» Белые Ходоки всё-таки дошли до Винтерфелла. В следующей серии нас ждёт генеральное сражение с Королём Ночи, в котором наверняка минимум половина уцелевших персонажей сыграет в ящик. Поэтому, если вас утомила бесконечная вода вперемешку с фансервисом и вы ждёте экшена, потерпите ещё неделю: ваше ожидание подойдёт к концу.

А пока позвольте любимым (и не очень) героям провести последние часы своей жизни в покое и относительном тепле. Северные зимы, знаете ли, весьма морозны даже с меховыми шапками, а если уж в реквизит их не завезли…