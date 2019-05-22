Джордж Мартин неожиданно расщедрился и указал примерную дату выхода «Ветров Зимы» — середина 2020 года. Писатель объявил, что он посетит церемонию вручения «Хьюго» Веллингтоне (Новая Зеландия) в конце июля 2020-го — и постарается быть там уже с книгой на руках! Но, возможно, речь идёт только про рукопись.

Но я сообщаю вам: если у меня не будет «Ветров Зимы», когда я прибуду в Новую Зеландию на церемонию, то считайте, что у вас есть моё официальное письменное разрешение запереть меня в маленьком домике на Белом острове с видом на озеро серной кислоты — пока я не завершу. И пока серные испарения окончательно не испортят мой старенький текстовый процессор на DOS, я буду в порядке.

Джордж Мартин

Ранее писатель прокомментировал финал «Игры престолов» — да-да, шоураннеры завершили сериал ещё до того, как Мартин выпустил «Ветра Зимы», поэтому им пришлось импровизировать без книжного первоисточника. Он уклонился от ответа, будет ли концовка книжного цикла отличаться от финала шоу.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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