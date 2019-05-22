Джордж Мартин считает, что завершит «Ветра Зимы» к середине 2020 года Кот-редактор 22.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Джордж Мартин неожиданно расщедрился и указал примерную дату выхода «Ветров Зимы» — середина 2020 года. Писатель объявил, что он посетит церемонию вручения «Хьюго» Веллингтоне (Новая Зеландия) в конце июля 2020-го — и постарается быть там уже с книгой на руках! Но, возможно, речь идёт только про рукопись. Но я сообщаю вам: если у меня не будет «Ветров Зимы», когда я прибуду в Новую Зеландию на церемонию, то считайте, что у вас есть моё официальное письменное разрешение запереть меня в маленьком домике на Белом острове с видом на озеро серной кислоты — пока я не завершу. И пока серные испарения окончательно не испортят мой старенький текстовый процессор на DOS, я буду в порядке. Джордж Мартин Ранее писатель прокомментировал финал «Игры престолов» — да-да, шоураннеры завершили сериал ещё до того, как Мартин выпустил «Ветра Зимы», поэтому им пришлось импровизировать без книжного первоисточника. Он уклонился от ответа, будет ли концовка книжного цикла отличаться от финала шоу. Читайте также СМИ: сценарист и продюсер «Игры престолов» присоединился к команде сериала по «Властелину колец» 22.05.2019 Брайан Когман известен своими энциклопедическими познаниями мира Джорджа Мартина. HBO: сиквел или спин-офф про одного из персонажей «Игры престолов» нам кажется бессмысленным 22.05.2019 Руководство канала хочет, чтобы все сериалы по вселенной Мартина были обособленными. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: