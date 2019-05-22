HBO: сиквел или спин-офф про одного из персонажей «Игры престолов» нам кажется бессмысленным Кот-редактор 22.05.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение Программный директор HBO Кейси Блойс (Casey Bloys) в интервью The Hollywood Reporter рассказал, что канал не собирается передавать «Игру престолов» в ещё чьи-либо руки в виде продолжения или спин-оффа про персонажей. Тем самым Блойс пояснил, что отдельного сериала про путешествие Арьи ждать не стоит. «Игра престолов» Дэвида и Дэна — это вещь в себе. Я не хочу брать персонажей из их восхитительного мира и отдавать кому-то, кто ещё будет с ними работать. Я хочу, чтобы сериал оставался цельным художественным произведением. Это одна из причин, почему я не пытаюсь запустить то же самое шоу снова. Джордж создал объёмный мир, в нём очень много точек входа. Вот почему мы пытаемся создать обособленные сериалы — мы не хотим делать то же самое. Вот одна из причин, почему сейчас сиквелы или спин-оффы про одного из персонажей кажутся нам бессмысленными. Кейси Блойс, программный директор HBO Кроме того Блойс рассказал, что сейчас у канала в производстве три приквела, один из которых — по сюжету сценаристки Джейн Голдман (Kingsman) — начнут снимать уже в июне. Никаких подробностей о сериалах-наследниках он так и не рассказал, но подчеркнул, что новое шоу создаётся тоже обособленно, без оглядки на элементы самой «Игры престолов». У нас нет такого варианта, при котором сценаристка Джейн Голдман посмотрела финальный эпизод и сказала «Ой, давайте-ка я лучше поменяю вот это и вот это». Мы пытаемся создать сериал, который будет ощущаться как в той же вселенной, но не будет повторять «Игру престолов». В нём будут другие персонажи и другая динамика. Мы не берём наш прошлый сериал с «А, Б и В сработали, надо повторить». Это совсем другие авторы и другое ощущение мира. Кейси Блойс, программный директор HBO Он также сухо прокомментировал финал шоу: У нас не было варианта, при котором этот самолёт приземлился бы так, чтобы все остались довольны. Я считаю, они проделали прекрасную работу. Вам просто нужно принять, что не все согласны с их решениями. Читайте также Ляп с бутылкой, проблемы «Амедиатеки» и реакция соцсетей: как зрители встретили финал «Игры престолов» 20.05.2019 Финал будут обсуждать ещё долго. Теория: финал «Игры престолов» — это и есть замысел Мартина 20.05.2019 Соотносим старое письмо Джорджа Мартина издателям с концовкой сериала. Джордж Мартин: «Люди спрашивают, будет ли концовка книг отличаться от сериала? И да, и нет» 21.05.2019 Писатель подвёл итоги «Игры престолов». Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: