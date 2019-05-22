Программный директор HBO Кейси Блойс (Casey Bloys) в интервью The Hollywood Reporter рассказал, что канал не собирается передавать «Игру престолов» в ещё чьи-либо руки в виде продолжения или спин-оффа про персонажей. Тем самым Блойс пояснил, что отдельного сериала про путешествие Арьи ждать не стоит.

«Игра престолов» Дэвида и Дэна — это вещь в себе. Я не хочу брать персонажей из их восхитительного мира и отдавать кому-то, кто ещё будет с ними работать. Я хочу, чтобы сериал оставался цельным художественным произведением. Это одна из причин, почему я не пытаюсь запустить то же самое шоу снова. Джордж создал объёмный мир, в нём очень много точек входа. Вот почему мы пытаемся создать обособленные сериалы — мы не хотим делать то же самое. Вот одна из причин, почему сейчас сиквелы или спин-оффы про одного из персонажей кажутся нам бессмысленными. Кейси Блойс, программный директор HBO

Кроме того Блойс рассказал, что сейчас у канала в производстве три приквела, один из которых — по сюжету сценаристки Джейн Голдман (Kingsman) — начнут снимать уже в июне. Никаких подробностей о сериалах-наследниках он так и не рассказал, но подчеркнул, что новое шоу создаётся тоже обособленно, без оглядки на элементы самой «Игры престолов».

У нас нет такого варианта, при котором сценаристка Джейн Голдман посмотрела финальный эпизод и сказала «Ой, давайте-ка я лучше поменяю вот это и вот это». Мы пытаемся создать сериал, который будет ощущаться как в той же вселенной, но не будет повторять «Игру престолов». В нём будут другие персонажи и другая динамика. Мы не берём наш прошлый сериал с «А, Б и В сработали, надо повторить». Это совсем другие авторы и другое ощущение мира. Кейси Блойс, программный директор HBO

Он также сухо прокомментировал финал шоу: