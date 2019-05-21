Писатель Джордж Мартин, создатель саги «Песнь льда и пламени», опубликовал у себя в блоге большой пост, посвящённый финалу «Игры престолов». Он вспомнил, как начинался сериал, немного рассказал о своём участии в шоу и других проектах, а также пространно порассуждал о концовке книг.

Прошлой ночью сериал закончился. Позади восемь эпических сезонов, и вот «Игра престолов» канала HBO подошла к концу. Честно говоря, трудно в это поверить. Годы промелькнули в мгновение ока. Неужели прошло больше десяти лет с момента, когда мой менеджер Винс Жерардис организовал встречу в Лос-Анджелесе, я впервые встретил Дэвида Беньоффа и Дэна Уайсса и мы засиделись за обедом, перетекшим в ужин? Я тогда спросил, понимают ли они, кто был матерью Джона Сноу. К счастью, они понимали. Джордж Мартин

Писатель отмечает, что тогда он и представить не мог, что очередная попытка экранизировать его произведение обернётся самым значимым сериалом на HBO, которое заработает столько премий и побьёт рекорды просмотров (включая и нелегальные).

Отдельно писатель поблагодарил всех, кто участвовал в производстве сериала — он понимает, что этих людей было слишком много, ведь лишь на премьеру в Нью-Йорке прибыли 42 человека.

Дэвид и Дэн собрали великолепную команду. А вспомнить наших режиссеров!.. Пора уже переходить к конкретным именам, но их так много… И все же не могу не назвать Дэвида Беньоффа, Дэна Вайса, Брайана Когмана (третью голову дракона, как я его нарек в недавнем интервью) и людей с HBO под руководством Ричарда Плеплера. Ни с одним другим каналом не удалось бы снять этот сериал на таком уровне. С большинством каналов этот сериал вообще не удалось бы снять. Джордж Мартин

Кроме того, Мартин подчеркнул, что на этом история не закончена. Во-первых, шоураннеры ушли работать над «Звёздными войнами» для Disney. Во-вторых, Брайан Когман заключил договор с Amazon и поможет компании снимать сериал по «Властелину колец». В-третьих, в работу запущены спин-оффы «Игры престолов».

Писатель также раскрыл, чем занимается сейчас помимо «Ветров зимы»:

А что же я? Я по-прежнему здесь и очень загружен. У меня в работе, в качестве продюсера, пять сериалов для HBO (некоторые из них никак не связаны с Вестеросом), два для Hulu, один для History Channel. Занят я и в кино, тоже участвуя в проектах не только по своим книгам, но и по чужим. Есть желание снять серию короткометражек по произведениям одного из самых ярких, необычных и оригинальных авторов в нашем жанре. Мена привлекали к консультированию при создании японской компьютерной игры. Плюс художественный проект Meow Wolf… Джордж Мартин

Многие поклонники вспомнили, что в конце марта прошёлся слух, согласно которому писатель работает совместно с FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice) над новой игрой. Тогда было известно, что действие проекта якобы развернётся в неком фэнтезийном мире, который состоит из разных королевств. В каждой стране — свой правитель, и за их убийство игрока будут награждать новыми способностями. Также сообщается, что у пользователя будет полная свобода перемещения. Писатель якобы работает над игровой вселенной и её историей.

Издание Gematsu, специализирующееся на японских видеоиграх, подтвердило слова писателя, а также добавило, что проект могут показать на грядущей выставке E3.

В конце писатель провёл параллели между концом сериала и финалом цикла.

А ещё я пишу, и, как я не раз вам говорил, зима близко. «Ветра зимы» очень сильно запоздали. Но я закончу эту книгу. Не стану обещать, когда это случится: такой подход я уже пробовал, и он не принес ничего, кроме злости и ругани на мою голову. Но я её закончу. И примусь за «Мечты о весне». Люди спрашивают сейчас: чем всё закончится? Будет ли концовка такой же, как в сериале? Или другой? Да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да… Джордж Мартин

Писатель подчеркнул, что занимается совсем другим видом творчества. Он отметил, что на восьмой сезон у шоураннеров ушло почти восемь часов, а две заключительные книги Мартин оценил примерно в 3000 страниц. Кроме того, он считает, что его книги могут быть интересны тем, кто хочет узнать о судьбах тех героев, которые в сериале погибли или которых не показали:

Так что книги должно быть интересно прочитать уже ради того, чтобы узнать о судьбе Джейни Пуль, Бессердечной, Пенни с ее хрюшкой, Скахаза Бритоголового, Арианны Мартелл, Темной Звезды, Виктариона Грейджоя, сира Гарлана Галантного, Эйегона VI и множества других персонажей, важных и проходных, с которыми зрители сериала не смогли познакомиться. И еще в книгах будут единороги. Ну, вроде как. Джордж Мартин

Перевод блога писателя — 7kingdoms.ru.