Так что за анекдот про осла и соты всё время пытался рассказать Тирион в «Игре престолов»? Кот-редактор 20.05.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение Финальный эпизод «Игры престолов» запомнится не только завершением сюжетных линий и подведением итогов. Внимательные зрители обратили внимание, что Тирион уже в третий раз за сериал пытается рассказать анекдот про осла и пчелиные соты, и, к сожалению, авторы так и не дают ему возможность завершить реплику. Впервые Ланнистер вспомнил про него в речи на суде в первом сезоне, но тогда Лиза Аррен оборвала фразу (конец видео): Затем Тирион вспомнил анекдот в шестом сезоне в разговоре с Миссандеей и Серым Червём (тоже в конце видео, вот перевод). Тогда ему не дало закончить прибытие вражеской флотилии: Вскоре за дело взялись поклонники шоу на Reddit. Они быстро смекнули, что многие анекдоты во вселенной — лишь переиначивание анекдотов реального мира. Например, рассказанный Тирионом анекдот про Ланнистера, Мартелла и Старка в таверне из видео выше — это переделка анекдота с участием англичанина, шотландца и ирландца. Именно ирландец, как и Старк, выбивал из мухи пиво — шутка строится вокруг того, что ирландцы слишком любят алкоголь и не готовы смириться с его потерей, даже если это капля внутри мухи. Разумеется, анекдот от поклонников — лишь одна из версий. Вот что у них получилось: Заходит Тирион в бордель. На плече у него попугай, а под мышкой пчелиные соты. Маман ему: — Чего изволите? — Хочу возлечь с женщиной, — говорит. — Моя от меня ушла. — Что ж у вас с ней стряслось? — огорчается маман. — И зачем вы пришли с попугаем и сотами? Тирион вздыхает: — Моя женщина нашла бутылку с джинном, и он пообещал ей исполнить три желания. Первым делом она пожелала себе дом, достойный царицы, и он всучил ей этот проклятый улей. Вторым желанием она попросила себе самую прекрасную попку на свете, вот и получила этого драного попугая… — А что было за третье желание? — с любопытством спрашивает мадам. — Ну… она попросила джинна, чтобы у меня хрен свешивался до колена. — Так что ж тут плохого? — Что плохого?!! Да я был два метра ростом! (В оригинале речь шла про осла и задницу — дело в двойном значении слова ass. В переводе мы адаптировали игру слов.) Впрочем, со схожей завязкой есть ещё один анекдот. Звучит он так: — Мадам, я хочу обменять осла на время с одной из ваших девушек. — Хорошо. А зачем вам пчелиные соты? — О, я держу пасеку и хочу поменять мёд на какую-нибудь еду. — Так почему бы просто не съесть мёд? — Потому же, почему я пришёл менять осла. Надоело каждый день одно и то же. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: