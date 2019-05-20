Финальный эпизод «Игры престолов» запомнится не только завершением сюжетных линий и подведением итогов. Внимательные зрители обратили внимание, что Тирион уже в третий раз за сериал пытается рассказать анекдот про осла и пчелиные соты, и, к сожалению, авторы так и не дают ему возможность завершить реплику.

Впервые Ланнистер вспомнил про него в речи на суде в первом сезоне, но тогда Лиза Аррен оборвала фразу (конец видео):

Затем Тирион вспомнил анекдот в шестом сезоне в разговоре с Миссандеей и Серым Червём (тоже в конце видео, вот перевод). Тогда ему не дало закончить прибытие вражеской флотилии:

Вскоре за дело взялись поклонники шоу на Reddit. Они быстро смекнули, что многие анекдоты во вселенной — лишь переиначивание анекдотов реального мира. Например, рассказанный Тирионом анекдот про Ланнистера, Мартелла и Старка в таверне из видео выше — это переделка анекдота с участием англичанина, шотландца и ирландца. Именно ирландец, как и Старк, выбивал из мухи пиво — шутка строится вокруг того, что ирландцы слишком любят алкоголь и не готовы смириться с его потерей, даже если это капля внутри мухи.

Разумеется, анекдот от поклонников — лишь одна из версий. Вот что у них получилось:

Заходит Тирион в бордель. На плече у него попугай, а под мышкой пчелиные соты. Маман ему:

— Чего изволите?

— Хочу возлечь с женщиной, — говорит. — Моя от меня ушла.

— Что ж у вас с ней стряслось? — огорчается маман. — И зачем вы пришли с попугаем и сотами?

Тирион вздыхает:

— Моя женщина нашла бутылку с джинном, и он пообещал ей исполнить три желания. Первым делом она пожелала себе дом, достойный царицы, и он всучил ей этот проклятый улей. Вторым желанием она попросила себе самую прекрасную попку на свете, вот и получила этого драного попугая…

— А что было за третье желание? — с любопытством спрашивает мадам.

— Ну… она попросила джинна, чтобы у меня хрен свешивался до колена.

— Так что ж тут плохого?

— Что плохого?!! Да я был два метра ростом!

(В оригинале речь шла про осла и задницу — дело в двойном значении слова ass. В переводе мы адаптировали игру слов.)

Впрочем, со схожей завязкой есть ещё один анекдот. Звучит он так: