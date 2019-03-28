В конце марта по сети стал внезапно расходиться безумный и маловероятный слух, согласно которому писатель Джордж Мартин уже какое-то время работает над сценарием грядущей видеоигры от студии FromSoftware, создателей серии Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

О слухе рассказал видеоблогер Spawn Wave в ролике, посвящённом будущим играм компании. Якобы действие проекта развернётся в неком фэнтезийном мире, который состоит из разных королевств. В каждой стране — свой правитель, и за их убийство игрока будут награждать новыми способностями. Также сообщается, что у пользователя будет полная свобода перемещения. Писатель якобы работает над игровой вселенной и её историей.

Источником почти всей информации стал инсайдер Лиам Робертсон — какие-то его «сливы» ранее оказывались верными, а какие-то ошибочными. Поэтому полностью доверять ей не стоит. К тому же, в конце февраля писатель рассказывал, что отказался от камео в заключительном сезоне «Игры престолов», поскольку хочет сосредоточиться на книге.

В числе прочего также сообщается, что издавать игру будут Bandai Namco, а анонсировать её могут на E3 2019.

В сети предположили, что на самом деле студии помогает не Джордж Мартин, а один из его помощников Тай Фрэнк (вместе с другим помощником Дэниелом Абрахамом они пишут научно-фантастический цикл «Пространство» под псевдонимом Джеймс Кори). Это звучит убедительнее, ведь ещё в 2017 году писатель рассказывал, что работает вместе со студией. Вероятно, могла возникнуть путаница.

Сейчас FromSoftware работают на двумя проектами. Один из них пока не анонсирован, а другой — новая часть НФ-экшена про управление меха Armored Core. Последняя игра студии Sekiro: Shadows Die Twice вышла 22 марта.