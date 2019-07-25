Шоураннер нового сериала от HBO «Хранители» по вселенной одноимённого комикса Алана Мура Дэймон Линделоф на встрече Ассоциации телевизионных критиков поделился подробностями о грядущем шоу. В частности, сценарист рассказал, как изменился мир, кто стал президентом и что о сериале думает сам Мур.

«Это не знакомый вам мир, его история — это история нашего мира и альтернативная история, что-то посередине». На дворе — 2019 год, который сильно отличается от нынешнего.

Президент США — Роберт Редфорд, один из второстепенных героев комикса. Он выдвигал свою кандидатуру в 1988-м, а в 1992 обошёл конкурента. В итоге Редфорд отменил сроки полномочий и правит страной уже несколько десятилетий. Линделоф хочет показать, «что случится, если благочестивый либеральный белый мужчина будет слишком долго оставаться у власти».

Никакого интернета и соцсетей. Линделоф объяснил это тем, что администрация пресекла их раннее распространение. Потому и смартфонов мы особо не увидим.

Ещё одно отличие — появление радикального правого культа белых Роршаха, который выступает против полицейских и куда входят представители движения «превосходство белых». Последователи знаменитого антигероя носят маску, повторяют его слова и считают, что их кумир поддержал бы разрастающийся конфликт. По мнению Линделофа, противостояние полиции и этой части общества можно считать современным аналогом холодной войны между США и СССР.

Сценарист отметил, что «Хранители» не будут напоминать любой другой супергеройский сериал, здесь нет однозначных героев и злодеев.

Глава HBO Кейси Блойс вспомнил на встрече и Алана Мура, который совсем не любит адаптации его произведений. Блойс уверен, что комиксист и сейчас «не в восторге». Линделоф — большой поклонник оригинала — пытался связаться с Муром, но тот дал понять, что ему нет дела до сериала.

Я пережил очень напряжённый период, когда боялся облажаться. Да и сейчас, признаться, не до конца уверен, что избавился от этого ощущения. Но если бы я относился слишком почтительно, то не смог бы сделать что-нибудь достаточно рискованное. Деймон Линделоф, шоураннер

Сценарист «Остаться в живых» и «Оставленных» подчеркивает, что придерживается бунтарского духа самого Мура и считает того гением. «Идите к чёрту, я всё равно иду на этот риск».

В середине июля HBO выпустили трейлер сериала, в котором под музыку Боуи показали доктора Манхэттена и обновлённый мир «Хранителей». Выход намечен на октябрь 2019 года.